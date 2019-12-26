连续两年考研人数同比增超50万 中大计划比上年多招600人

教育部发布的数据显示，2020年全国硕士研究生考研报考人数再创历史新高，首次突破300万大关，达到341万人，比上一年增长了50余万人！

教育部发布的数据显示，2020年全国硕士研究生考研报考人数再创历史新高，首次突破300万大关，达到341万人，比上一年增长了50余万人！

12月21日－23日，全国硕士研究生招生考试举行。广东省教育考试院的数据显示，广东全省约17.4万名考生在35个考点、5959个考场报名参加考试。全国报考广东省硕士研究生招生单位的考生人数约20万人，比上年增加3.2万人，增长19%。为何考研如此火爆？

连续两年考研人数

同比增加超50万人

12月21日上午11:30，伴随着收卷铃声，2020年全国硕士研究生招生考试第一场“思想政治理论”落下帷幕。

“跟往年的真题感觉差不多，时间也相对宽裕。”在广州大学大学城考点，走出考场的几位学生如此告诉记者。在考研首日英语考试结束后，“考研英语”还上了微博热搜。许多考生大呼“好难”。

根据教育部官网消息，2020年全国硕士研究生招生考试于12月21日至23日举行，报考人数341万人。这一数字比2019年度考研报名人数增长了50余万人，增幅超过17%，再创历史新高。实际上，“考研热”已持续多年。统计数据显示，自2011年以来，中国考研报名人数除在2014年和2015年同比稍有下降外，其余年份都呈增加态势，2017年至今，每年的增幅都超过10%。

具体来看，据教育部数据统计，2018年研究生报考人数达到238万，较2017年增加了37万人，增幅达18.4%。这一增幅在2019年再度被刷新。统计数据显示，2019年全国考研人数规模达到290万人，比2018年再增52万人，增幅升至21%。2020年全国考研人数又比2019年高出50余万人，增幅超17%。另据研究生招生信息网发布的《2019年全国硕士研究生招生数据报告》，近五年来，江苏、四川、福建、广东等多个省市考研人数出现了翻番。

高校研究生扩招

中大比上年多招约600人

近年来，不少高校也对研究生进行了扩招。通过梳理国内多所院校的招生简章可以看出，扩招人数100人至300人的高校不在少数。以暨南大学为例，2018年暨南大学计划招收硕士生3200人，其中全日制硕士生约2800人（学术型硕士生约1500人，专业学位硕士生约1300人），计划招收非全日制硕士生约400人；2019年，暨南大学计划招收硕士生人数达3400，其中全日制硕士生约3000人（学术型硕士生约1500人，专业学位硕士生约1500人），非全日制硕士生约400人。根据暨南大学今年公布的招生简章来看，扩招还在继续，全日制硕士同样增加了200个名额，非全日制硕士生名额不变，计划共招收硕士生约3600人。

广州大学2020年23个学院面向全国拟招收1900名硕士研究生，比去年增加了200人。中山大学2020年拟招收硕士研究生7000名左右，而去年的这一数字为约6400名。不过，华南理工大学2019年和2020年拟招收攻读硕士学位研究生数量没有变化，都是“约5700人”。

虽然高校扩招研究生，但是考研的难度却在增加。根据中国教育在线发布的《2020年全国研究生招生调查报告》显示，近几年虽然研究生招生数量不断增长，但增幅远低于报名人数增长幅度，导致研究生报录比不断提升。2019考研报名人数增加到290万人，报录比预计为3.6：1，较2018年明显提升。2020年考研报名人数再次上涨，共计341万，报录比预计为4：1，达到近20年来最高。

近三年，各大高校的报录比也呈现出上升趋势。上海财经大学从2017年的5.6：1上涨到2019的7.4：1，东南大学、中山大学等高校的报录比也有不同程度的上涨。

推免成“双一流”高校重要招生途径之一

《2020年全国研究生招生调查报告》显示，教育部“双一流”建设启动后，“双一流”高校不断扩大研究生教育规模。其中，推免作为研究生招生改革探索的一种方式获得高校的普遍欢迎，并成为“双一流”高校重要的招生途径之一。

不过，近七成统考生认为获得推免资格很不容易。报告显示，招生单位在选拔推免生时认为最重要的两个因素是专业知识储备和科研经历；超过五成的招生单位认为，交流能力、本科院校层次、竞赛获奖情况也很重要；近四成的招生单位比较看重读研目标、本科成绩；本科专业、笔试面试成绩的重要性相对较低。

广州大学土木工程专业大四学生李剑告诉记者，他们专业大约有10%的同学可以推免上研究生。除了推免的同学外，剩余约一半同学都参加了考研。他从今年3月开始决定考研后，每天就是在课室和图书馆之间奔波。

部分学生在大二大三就定下了考研目标，更有甚者大一入学便奔着学校各类考研保研讲座去。中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2004名大学生进行的一项调查显示，78.9%的受访大学生觉得周围考研低年级化的现象普遍。据调查，67.9%的受访者指出一些大学生觉得本科毕业就业难度大，想通过考研提升自己，51.4%的受访者指出一些地方院校把考研率作为学校办学的核心，25.5%的受访者指出一些大学生对未来规划不明确，把考研作为大学生活的支点。

上述《报告》显示，近年来研究生报名的热门专业为金融、法律、新闻与传播、工商管理等社科类专业，工科类专业的热度远低于社科类专业。但从本科及研究生就业情况看，社科类专业无论是就业率还是薪资待遇，表现均不如工科类专业。而社会需求量更大的是理工科专业，尤其是工科专业。

一位邱姓律师也报考了中山大学法学院在职研究生。他说，自己已经工作了八九年，结婚、生娃等人生大事也已经完成，现在迫切想提升自己的学历，提高职业竞争力。考生小李原本工作了两年多，现在在服装行业从事文案工作，她打算调整自己的职业发展方向，报考了广州大学法学院。

专家：研究生职场竞争力更强

针对“考研热”，教育部“长江学者”特聘教授、华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中分析认为，最主要的原因还是社会对学历的要求越来越高。“有一些行业或岗位在招聘时都要求有研究生学历。人们想要获得更好的就业机会和发展前景，就会选择考研，因为研究生的职场竞争力更强。”

卢晓中认为，社会上对学历有要求也很正常。“以前小学老师要求中师毕业就可以了，后来要求大专、本科学历，许多发达地区的好学校还会要求研究生，这都是 ‘水涨船高’。”他认为，“考研热”也必然在总体上提升我国人力资源水平。