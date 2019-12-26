“五育并举”全面发展素质教育

以美育承载德育，以美文赞颂祖国。要培养合格的社会主义建设者和接班人，就要在教育教学中破除“唯智”的不良倾向，促进学生德智体美劳全面发展。

日前，在广州市第十一届经典美文诵读表演大赛决赛中，广州市第二中学的节目《冯如》获一等奖。学生们深度参与剧本创作、节目排演，了解中国制造飞机第一人冯如的事迹，讲述其为中国的飞天梦倾尽一生的故事，上了一节生动的爱国主义教育课。

以美育承载德育，以美文赞颂祖国。要培养合格的社会主义建设者和接班人，就要在教育教学中破除“唯智”的不良倾向，促进学生德智体美劳全面发展。

广州市教育局坚持党建引领，落实立德树人根本任务，多措并举加强对劳动观念、审美素养、体育意识等方面的引导，提升学生对生活中真善美的认识、理解和尊重，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育。

出台全国首份市级劳动教育指导纲要

今年5月，广州出台《广州市中小学劳动教育指导纲要》，分年龄、分学段对中小学生设定劳动教育目标，例举了劳动教育项目，明确了劳动教育措施和策略。这是全国首份市级层面的劳动教育指导纲要。

劳动教育怎么做好？广州各区、各校争相“上新”，不仅要埋头做好实践，更要创新“金点子”，手脑并用，全面育人。

广绣、烹制传统广式点心、安排全家旅行计划、辨识茶叶种类、“开公司”练创业……广州各中小学结合当地资源，开设了家政、烹饪、非物质文化遗产等劳动实践类拓展课程。重视劳动教育的氛围下，学生的动手能力、出奇“脑洞”，都有了锻炼展示的机会。

海珠区宝玉直实验小学开展“我是学校小主人——劳动技能大比拼系列活动”，创设平台帮助学生体验劳动后收获的喜悦，品尝劳动成果，树立劳动观念，培养劳动光荣的意识。

劳动教育对孩子成长的意义非凡。要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。

很多家长都清楚劳动教育的好处，但关键还是要放手让孩子去实践。

近年来，广州市教育局推行劳动教育“一个中心，两个重点，三个抓手”工作模式：紧紧围绕“立德树人”中心；注重从学校课程课时开设、社会氛围营造入手；在综合实践活动主题中设计日常劳动活动、依托综合实践活动基地推进劳动教育、开展城乡结对构建学校联盟，力促劳动教育常态化、规范化。

广州市协和小学将劳动教育与科技创新活动有机结合，成立观鸟社，带领师生家长开展观鸟活动。老师们注重引导学生从观察走向思考，用劳动创造价值；学校请来国画大师，让孩子们学习描绘心中的鸟类；制作有鸟类图案和保育鸟类知识的工艺品扇子，向社区居民和游客发放，宣扬爱鸟护鸟理念。

“通过STEAM课程、观鸟、废旧物品回收利用等活动，将劳动的理念结合在科技创造中，让学生明白劳动才能创造价值。”协和小学党支部支委、办公室主任陈哲说。除了与科技活动结合外，该校还注重传统劳动观念的养成，举办西关美食街，教学生制作萝卜糕等传统美食。在寒暑假，老师也会布置作业，让孩子完成一次家务、向家人学做一道菜。

目前，广东共建有4个劳动实践教育基地，分布在海珠区、白云区、四会市、佛山市，每年均组织超20万人次不同年龄段的学生进行劳动实践。《广州市中小学劳动教育教材》正在编制审核，通过布置假期劳动作业，加强正面宣传引导，营造全社会热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动的良好氛围。

校园足球经验做法被教育部推广

自2018年成为全国青少年校园足球改革试验区以来，广州大力发展青少年校园足球。目前全市已建成2个全国青少年校园足球试点区（天河区、海珠区），3个省级校园足球试点区、165所全国校园足球特色学校、38所全国校园足球特色幼儿园、270所省级校园足球推广学校、900所市级校园足球推广学校、60所市级校园足球重点基地学校。

12月1日，2019广州市高中冠军杯足球赛的16支队伍的球员代表踏进天河体育中心，从恒大球员严鼎皓的手中接过广州市高中冠军足球赛的奖杯。高中冠军杯足球赛已然是广州“靓丽名片”之一。

体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。每个人的梦想、体育强国梦都与中国梦紧密相连。

除了赛场夺冠的顽强拼搏、团结协作精神，体育教育更要引导学生对体育产生兴趣，给他们更多机会参与体育锻炼，养成体育锻炼的习惯，提升广大学生的身体素质。

近年来，广州市教育局以“立德树人”为根本，牢固树立“健康第一”教育理念，实施“小学兴趣化、初中多样化、高中专项化”体育课程改革，确保开齐开足体育课程，积极推广体能训练课程，减轻学生课业负担，举办首届“羊城学校体育节”暨体育冠军、明星进校园系列嘉年华活动，普及体育大课间体育活动、冬季国防体育长跑，落实学生每天一小时校园体育活动，促进“一校一品”“一校多品”建设，扶持学生体育社团发展，落实家庭体育作业，多途径推进学校体育场地建设，多方式强化体育教师建设，让学生有时间、有兴趣、有场地、有机会、有教师指导参加体育锻炼。

今年，《广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》印发，充分发挥体育中考“指挥棒”作用，强化体育锻炼，进一步提升学生体质健康水平。

校园足球、篮球、排球和其他运动蓬勃发展，全市体育运动氛围越来越浓，学生户外体育运动锻炼时间增加。报告显示全市学生体质健康优良率、合格率逐年上升，不及格率逐年下降。

在“全民健身活力中国”跳绳挑战赛（广州赛区）暨“七星杯”广州市中小学生跳绳比赛中，花都区花东中学以一分钟跳大绳252次获胜，获得直通CCTV-1《挑战不可能》的机会，“光速少年”岑小林和贺纯烟分别以105次、119次打破了30秒双摇跳以及1分钟三摇跳的吉尼斯世界纪录，载入世界跳绳纪录库。

以绳促教、以绳健体，活力无限、“绳”釆飞扬，一根绳子虽然细小，发挥出来的能量却巨大无比。

购买服务扶持农村学校美育工作

12月10日，“共同成长筑梦羊城”2019广州市农村和外来务工人员子女学校艺术教育成果展示活动举行。舞蹈《遥远的爸爸妈妈》《等》表达了孩子们对家乡和亲人的眷恋，经典美文诵读《我爱这土地》表达了师生对广州这片热土的情真，合唱《我仰望五星红旗》表达了师生对祖国母亲的热爱……小演员们以精湛的艺术技艺、深厚的文化底蕴，奉献给观众一场多姿多彩的视听盛宴。

第四届“羊城学校美育节”系列活动涵盖交响乐、舞蹈、粤剧、民乐和书画等，共举办50余场。作为“羊城学校美育节”系列活动之一，“共同成长筑梦羊城”展示活动为农村和外来务工人员子女搭建起参与学校艺术教育活动的平台，充分展示了这些学校艺术教育工作取得的丰硕成果，推进城乡美育工作一体化发展，推动五育并举、均衡发展迈向更高的台阶。

“我们也有可以教吹拉弹唱的专业音乐老师了！”从化区水西小学的同学们发出欢呼。水西小学是从化区偏远农村地区学校，长期以来，音乐、美术等艺术教师人才缺乏，艺术课程由其他教师兼职上课，内容仅是唱歌、画画。如今，孩子们跟城区的孩子一样有专业的艺术老师，能接受到系统的艺术培养。

2019年，针对农村地区师资不足的困境，广州市教育局通过购买服务方式，首批选派240名中小学音、体、美教师到农村和外来务工人员子女学校任教，弥补美育师资短板，不断加强农村美育工作扶持力度，让美育教育在城乡学校间更加均衡发展，让农村学校的学生都能得到更充分的发展。

坚持以美育人、以文化人，是提高学生人文素养、筑牢文化自信的基本要求。围绕广州城市功能定位，市教育局统筹整合多方资源，传承弘扬广州独特的岭南文化，大力推进学校美育的普及与提高。

校服文化展演暨创新设计大赛、“粤韵国风恰少年”岭南优秀传统文化教学成果展示、“羊城学校美育节”系列活动、美育师资培训……多彩的活动贯穿广州学子的每个学年。广州还通过科学布点、以点带面，布局一批涵盖合唱、舞蹈、管弦乐、民乐、粤剧、书法、中国画等艺术类别的中小学校高水平学生美育团队，实现省、市、区属学校，公、民办学校，中学、小学、中职学校全覆盖。

“广州教育将继续坚持党的全面领导，站稳教育发展的立足点与生长点；做好五育并举，培养合格建设者和可靠接班人。”广州市教育局相关负责人表示，广州将继续落实全国教育大会提出的五育并举发展要求，进一步夯实德育、智育基础，合理引导体美劳教育特色发展，形成相关内容的渗透交融，助力实现素质教育，促进学生健康成长。