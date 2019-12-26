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提前送高中“学霸” 到高校实验室学习

2019-12-26 08:28 来源：羊城晚报
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　　下月起，广州市166名高中生“学霸”将进入中山大学等大学的33个实验室，探究科学的奥秘、实验的乐趣。12月23日，广州市中学生“英才计划”科技特训营合作协议签约仪式举行，广州市教育局、中山大学、华南理工大学、中科院广州能源所就合作举办广州市中学生“英才计划”科技特训营签署协议。

　　根据协议，2019学年开始，广州市教育局将与中山大学、华南理工大学、中科院广州能源所启动三年的合作。从2020年1月起，将有166名经选拔产生的优秀营员，进入33个实验室，在导师团队的指导下，进行17天的探究性学习和集中培训（寒假5天，暑假12天），感受科学研究氛围、探究科学技术的奥秘、体验科学实验的乐趣，学习领域涵盖数理化、生命科学及建筑工程技术、材料、计算机和新能源等自然科学领域。完成特训营全部学习任务并获得中山大学、华南理工大学、中科院广州能源所认定的，将获颁相应特训单位颁发的证书。

　　什么样的“学霸”能够进入特训营？记者了解到，2019学年的营员招募已经结束。招募采取报名、资格审查、导师学生双向选择方式进行，主要面向高一高二的学生。由学生根据自身的兴趣爱好自主选择科技特训领域和导师，导师根据本实验室培训名额及学生申报情况确定参选人选，必要时主办单位将根据学生选报情况做适当调剂。

　　对于报名学生，中考成绩总分700分以上是基本“门槛”，且有良好的科技创新兴趣和实践动手能力，近三年（2016年9月以后）在区级以上学生科技教育活动中表现突出，或本校校长具名推荐（每校限1名）。报名学生要通过资料审核和面试，面试内容包括讲述一段你做过的科学研究经历；讲述一个你想做的研究设想；回答专家提问。

　　记者从广州市教育局官网看到，中大、华师、中科院广州能源所都为“学霸”们配备了强有力的师资，例如中山大学出动了生命科学学院、化学与化学工程学院、数学与计算机科学学院、物理科学与工程技术学院的十几名老师作为导师。

　　广州市教育局相关负责人表示，该项目的实施，是市教育局与高等院校、科研院所、高新合作，共建共享创新实验室，推进拔尖创新人才培养加强创新拔尖人才培养的具体举措。协议的签署，标志着广州市教育局依托广州地区高校、科研院所专家、实验室资源，合作培养中学生科技创新能力的工作步入常态化、可持续发展的轨道，将进一步为广州市青少年科技创新人才培养搭建良好的优质平台。

编辑： 罗予岐

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