植树节拟写入森林法，明确学校对学生进行森林资源保护教育

草案三审稿新增规定每年3月12日为植树节，并明确各级政府应加强森林资源保护的宣传教育和知识普及工作，教育行政部门、学校应对学生进行森林资源保护教育。

12月23日，《中华人民共和国森林法（修订草案）》提交第十三届全国人大会常委会第十五次会议三次审议。草案三审稿新增规定每年3月12日为植树节，并明确各级政府应加强森林资源保护的宣传教育和知识普及工作，教育行政部门、学校应对学生进行森林资源保护教育。

植树节拟写入森林法

每年的3月12日是我国法定的植树节，这一规定，源自于1979年2月，第五届全国人大常委会第六次会议，为动员全国各族人民植树造林，绿化祖国，决定将每年的3月12日定为全国的植树节。2019年正值中国植树节设立四十周年。

1981年12月，第五届全国人大四次会议审议通过《关于开展全民义务植树运动的决议》。决议指出，凡是条件具备的地方，年满11岁的中华人民共和国公民，除老弱病残者外，因地制宜，每人每年义务植树３棵至５棵，或者完成相应劳动量的育苗、管护和其他绿化任务。此后，义务植树成为一项公民必须履行的义务。

直到1984年９月，六届全国人大常委会第七次会议通过修改的《中华人民共和国森林法》总则中规定：“植树造林、保护森林是公民应尽的义务”，将植树造林纳入了法律范畴。

据了解，为进一步推动植树造林，在此前的审议中，有的常委会组成人员提出，建议按照第五届全国人大常委会第六次会议关于植树节的决议，增加“3月12日为我国的植树节”这一规定，大力推动植树造林。

这一意见得到了宪法和法律委员会的采纳。南都记者关注到，草案三审稿总则第十条第二款新增规定，每年3月12日为植树节。

教育行政部门、学校应当对学生进行森林资源保护教育

记者关注到，草案三审稿中，还进一步强调了森林资源保护的宣传教育。例如，草案二审稿第十一条第二款规定，国家支持森林资源保护的宣传教育和科学知识普及工作，提倡爱林护林，提高全社会对森林生态价值的认识。

在此前的审议中，有的常委会组成人员建议，需要进一步充实森林保护宣传教育的内容，提升全社会爱林护林意识，上述建议也在此次三审稿中得到了采纳。

草案三审稿在二审稿的基础上，将第十一条第二款单列一条，修改为：各级人民政府应当加强森林资源保护的宣传教育和知识普及工作，鼓励和支持基层群众性自治组织、新闻媒体、林业企业事业单位、志愿者等开展森林资源保护宣传活动；教育行政部门、学校应当对学生进行森林资源保护教育。

南都见习记者 吴单 发自北京