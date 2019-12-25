166名中学生将进实验室“特训”

广州市教育局与中大、华工、中科院广州能源所合办“英才计划”

明年1月起，166名经选拔产生的优秀营员将进入33个实验室，进行探究性学习和集中培训。

23日，广州市中学生“英才计划”科技特训营合作协议签约仪式举行。今年，广州市教育局、中山大学、华南理工大学、中科院广州能源所将启动为期3年的合作，举办中学生“英才计划”科技特训营。明年1月起，166名经选拔产生的优秀营员将进入33个实验室，进行探究性学习和集中培训。

一直以来，广州市教育局高度重视中学生科技创新能力培养，积极协调动员广州地区高校、科学研究机构开展合作，每年寒暑假期间选拔优秀学生进入相关实验室，实行封闭学习和集中培训，培养学生动脑思考、动手实践能力。

从2019学年开始，广州市教育局将与中山大学、华南理工大学、中科院广州能源所启动为期3年的合作。从2020年1月起，将有166名经选拔产生的优秀营员，进入33个实验室，在导师团队的指导下，进行为期17天的探究性学习和集中培训（寒假5天，暑假12天），感受科学研究氛围、探究科学技术的奥秘、体验科学实验的乐趣，学习领域将涵盖数学、物理、化学、生命科学及建筑工程技术、材料、计算机和新能源等。

2019学年的营员招募已经结束。该计划主要针对高一年级学有余力的学生，要求中考成绩总分700分以上，有良好的科技创新兴趣和实践动手能力。完成特训营全部学习任务并获得认定的学生，将得到相应特训单位颁发的证书。

该项目是广州市教育局与高等院校、科研院所共建共享创新实验室，推进拔尖创新人才培养的具体举措，将进一步为青少年科技创新人才培养搭建优质平台。