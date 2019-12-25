教育部：校外培训机构应明确四条规则“红线”

教育部基础教育司校外教育与培训监管处处长徐攀表示，校外培训机构应当强化四个方面的规则意识，严于自律，营造良性健康可持续的发展环境。

新华社北京12月23日电（记者胡浩）规范校外培训机构发展，是近年来社会关注的热点，也是教育部门努力推进的重点。教育部基础教育司校外教育与培训监管处处长徐攀表示，校外培训机构应当强化四个方面的规则意识，严于自律，营造良性健康可持续的发展环境。

在日前举行的第九届全国培训教育发展大会上，徐攀说，目前校外培训机构治理工作取得了阶段性进展，制度体系不断完善、专项治理不断巩固、信息化管理发挥作用、日常监管不断深化，但对照中央的要求和人民群众的期待，仍有一定差距。

徐攀说，校外培训机构一是要坚决转变应试导向，“不要再搞超前超标培训和应试教学的老一套，加重学生课外负担”。当前，校外培训正在逐步走向严格管理、规范发展的道路。培训机构要围绕素质教育和五育并举要求，将重点放在优化教学方法，提供个性化、多样化、高质量服务上，满足中小学生选择性学习需求。二是要规范收费退费行为。严格执行有关规定，培训机构不得一次性收取超过3个月的费用。希望培训机构不要受经济利益驱使，通过打折、返现等方式，诱导家长超期交费，也不要违反市场规律，不顾自身发展状况，盲目扩张。

她表示，三是严禁将校外培训与招生入学挂钩，“这是一条红线，也是一道底线”。培训机构严禁组织或与中小学联合组织与招生入学挂钩的各种竞赛、夏令营、研学活动，一经发现，一定会严肃查处，依法依规追究培训机构、有关学校和相关人员责任。要合理宣传，不夸大培训作用，不渲染焦虑情绪。四是线上培训机构要抓紧做好备案。线上培训机构备案工作是当务之急，从事线上培训的机构要积极主动申请备案，按照要求提供备案材料，自觉接受监督管理。