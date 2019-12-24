考研名校招生和大热专业这样变化

2020年全国硕士研究生招生考试于12月21日至23日举行，报考人数341万人。这一数字比2019年度考研报名人数增幅超过17%。

据教育部官网消息，2020年全国硕士研究生招生考试于12月21日至23日举行，报考人数341万人。这一数字比2019年度考研报名人数增幅超过17%。

广东省教育考试院的数据显示，全省约17.4万名考生在35个考点、5959个考场报名参加考试。全国报考广东省硕士研究生招生单位的考生人数约20万人，比上年增长19%。

21日上午11:30，2020年全国硕士研究生招生考试第一场考试“思想政治理论”落下帷幕。“跟往年的真题感觉差不多，时间也相对宽裕。”在广州大学大学城考点，走出考场的几位学生表现轻松。

不过，在考研首日英语考试结束后，“考研英语”上了微博热搜。许多考生大呼“好难”。

考研数据有多火？

连续两年考研人数同比增加超50万人

广东等多地考研人数翻番

统计数据显示，自2011年以来，全国考研报名人数除在2014年和2015年同比稍降外，其余年份都呈增加态势，2017年至今，每年增幅都超过10%。

据教育部数据统计，2018年研究生报考人数达到238万，较2017年增加了37万人，增幅达18.4%。2019年全国考研人数规模达到290万人，比2018年再增52万人，增幅升至21%。2020年全国考研人数又比2019年高出50余万人。

另据研究生招生信息网发布的《2019年全国硕士研究生招生数据报告》，近五年来，江苏、四川、福建、广东等多地考研人数出现了翻番。

考研为啥这么热？

对学历的要求增加

研究生职场竞争力更强

针对“考研热”，教育部“长江学者”特聘教授、华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中分析认为，最主要的原因还是社会对学历的要求越来越高。“有一些行业或岗位在招聘时都要求有研究生学历。人们想要获得更好的就业机会和发展前景，就会选择考研，因为研究生的职场竞争力更强。”

此外，一些学生选择考研，可能想延迟就业。

扩招多吗难度大吗？

中大计划比上年多招约600人 华工仍是5700人

多校报录比显示考研难度在增长

随着报考人数的增加，近年来，不少高校也对研究生进行了扩招。通过梳理多所院校的招生简章可以看出，扩招人数100人至300人的高校不在少数。

报考数据

暨南大学2018年面向中国大陆高校计划招收硕士生3200人，其中全日制硕士生约2800人，学术型硕士生约 1500人，专业 硕士生约1300人；计划招收非全日制 硕士 生约400人；2019年暨南大学计划招收数达3400人，其中全日制硕士生约3000人，学术型硕士生约1500 人，专业学位硕士生约1500人；非全日制硕士生约400人。根据今年公布的招生简章来看，扩招还在继续。除非全日制硕士不变外，全日制硕士同样增加了200个名额，计划共招收硕士生约3600人。

广州大学2020年23个学院面向全国拟招收1900名硕士研究生，比去年增加了200人。

中山大学2020年拟招收硕士研究生7000名左右，而去年为约6400名。

华南理工大学2019年和2020年拟招收攻读硕士学位研究生数量都是“约5700人”。

根据中国教育在线发布的《2020年全国研究生招生调查报告》显示，近几年虽然研究生招生数量不断增长，但增幅低于报名人数增长幅度，研究生报录比不断提升。

2019考研报名人数增加到290万人，报录比预计为3.6：1，较2018年明显提升。2020年考研报名人数再涨至 341万，报录比预计为4：1，达近20年来最高。

近三年各大高校报录比也呈上升趋势。上海财经大学从2017年的5.6：1上涨到2019年的7.4：1，东南大学、中山大学等高校的报录比也有不同程度上涨。

哪些专业最热门？

推免成“双一流”高校重要招生途径

社科类专业相对火过工科专业

《2020年全国研究生招生调查报告》显示，教育部“双一流”建设启动后，“双一流”高校不断扩大研究生教育规模。

其中，推免作为研究生招生改革探索的一种方式获得高校的普遍欢迎，并成为“双一流”高校重要的招生途径之一。

不过，近七成统考生认为获得推免资格很不容易。报告显示，招生单位在选拔推免生时认为最重要的两个因素是专业知识储备和科研经历；超过五成的招生单位认为，交流能力、本科院校层次、竞赛获奖情况也很重要；近四成的招生单位比较看重读研目标、本科成绩；本科专业、笔试面试成绩的重要性相对较低。

广州大学土木工程专业大四学生李剑告诉记者，他们专业大约有10%的同学可以推免上研究生。除了推免的同学外，剩余约一半同学都参加了考研。

部分学生在大二大三就定下了考研目标，更有甚者大一便奔着各类考研保研讲座去。

中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2004名大学生进行的一项调查显示，78.9%的受访大学生觉得周围考研低年级化的现象普遍。据调查，67.9%的受访者指出一些大学生想通过考研提升自己，25.5%的受访者认为一些大学生把考研作为大学生活的支点。

上述《报告》显示，近年来研究生报名的热门专业为金融、法律、新闻与传播、工商管理等社科类专业，工科类专业的热度相对低于社科类专业。

但从本科及研究生就业情况看，社科类专业无论是就业率还是薪资待遇，表现相对不如工科类专业。而社会需求量更大的或是理工科专业，尤其是工科专业。

一位邱姓律师报考了中山大学法学院在职研究生。他说，自己工作了八九年，结婚、生娃等人生大事也已完成，现在迫切想提升学历和职业竞争力。

考生小李现在在服装行业从事文案工作，她打算调整职业发展方向，报考了广州大学法学院。

远方不远，就在脚下！