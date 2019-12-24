深化“科产教融合”，广东准备这样干

要培育良好校园文化，汇聚社会捐资办学强大力量，鼓励和支持民办教育发展，积极拓宽高等教育经费保障渠道。

为深化科教融合、产教融合重点工作，推进广东高等教育高质量发展，20日，2019年广东省高等教育“科-产-教融合”工作推进会在深圳职业技术学院召开。全省各地级以上市政府、有关省直部门负责人以及全省各普通高校负责人、有关重点科研院所和知名企业代表共230余人参加会议。

“科-产-教融合”成果丰硕

本次会议充分肯定了广东省高等教育发展取得的成绩。会上，来自地市、高校、企业的负责人代表做经验交流，相互切磋借鉴。

广州市政府有关负责人介绍，近年来，广州大力发展融合型产学研发展格局，布局广州大学城、中新广州知识城、南沙科创中心等“科-产-教融合”枢纽，依托大科学装置和粤港澳大湾区高校资源，取得一批突出成果。其中，广州大学、广州医科大学等多所高校直接对接港澳高校资源，推进粤港澳大湾区科技产业教育深度融合。

东莞市政府有关负责人介绍，东莞近年来大力推进高水平大学建设，未来将新建2-3所高校，谋划建设“大湾区大学”，依托中国散裂中子源，推动与香港高校合作办学。在“科-产-教融合”方面，东莞理工学院与企业共建7个产业学院，聚焦新工科建设，“科-产-教融合”工作搞得如火如荼。

“华农-温氏模式”已经从个人到团队到学校层面逐步深化完善，为“科-产-教融合”提供“华农样板”。华南农业大学校长刘雅红介绍，华农还通过与龙头农企共建产业班，协调育人定点培养符合企业需求的高素质人才。在科研成果转化方面，华农创新体制机制，转化成果效益的80%给团队，学校仅收取5%的管理费。

南方科技大学代理副校长张东晓介绍，南方科技大学一直以“创知、创新、创业”为办学特色，创校7年在国内外各大高校排行榜上升势头强劲，创造了高校发展的“深圳速度”。学校专门组织技术转移服务团队，为科研成果孵化提供法务、公司架构搭建、投融资等“全生命周期”的服务。

深圳职业技术学院校长杨欣斌介绍，学校每个专业群都联合1家世界500强企业共建产业学院，其中与华为信息技术有限公司共建的ICT（信息通信技术技能）产业学院是校企深度融合的典型案例，由该学院探索的深职院-华为培养信息通信技术技能人才“课证共生共长”模式研制与实践获得国家教学成果特等奖。

坚持需求主导、科研开放、高校主动

在肯定成绩的同时，会议还对广东省高等教育发展面临的矛盾、挑战和问题做了深刻剖析，明确提出推进高等教育高质量发展的具体要求。

会议强调，要坚持以政治建设为统领、以立德树人为根本，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，完善全员全过程全方位育人机制，开好思政课，加强教师党支部建设，切实维护好高校政治安全和意识形态安全。

会议要求，要搭建平台、畅通渠道，让科技、产业、教育各类要素串珠成链、深度融合。要坚持需求主导、科研开放、高校主动，加快推进科教融合发展；要坚持市场导向、行业支持、企业主体、高校主动，加快推进产教融合发展；各地市政府要思想到位、行动到位、责任到位，落实教育投入、推进基础教育高质量发展、加强对省市共建高校支持力度。

会议指出，要培育良好校园文化，汇聚社会捐资办学强大力量，鼓励和支持民办教育发展，积极拓宽高等教育经费保障渠道。

【来源】南方号“广东教育头条”