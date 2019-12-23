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初中综评 保底8分不用愁

2019-12-23 08:28 来源：广州日报 刘晓星
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　　连日来，初中学生综合素质评价成为关注话题。记者采访了相关专家和学校，他们都表示，综评要拿C等级不难。另外，许多学校参照重要观测点，会组织各类活动，争取让学生们只要参加了校内活动，综评就能过关，不额外增添学生和家长的负担。

　　初中学生综合素质评价备受关注，到底难不难拿分，有没有什么诀窍呢？

　　许多得分点校内就能完成

　　综合素质评价五方面评价内容均包含5个重要观测点，根据学生达成情况，每个观测点分为0分、2分、4分三级，满分值为20分。从学期末计分来看，每一个方面，7分以上即可达到C级，11分以上B级、15分以上A级。从思想品德方面来看，其中有4个观测点对于100%的学生来说都是可以得分的。

　　第一个观测点是积极参加学校升国旗等爱国主义仪式和法治教育、国防教育等活动，并参观爱国主义教育基地，出勤率90%以下不得分，90%以上2分，100%得4分。多所学校老师均表示学校每学期都会组织上述活动，只要学生不要无故不参加，起码得2分是不成问题的，大部分学生能得到4分满分。

　　至于备受关注的参加公益活动、志愿服务活动、社区服务活动等累计24小时及以上，记者了解到，校内外服务均可算作志愿服务，校内值日打扫，在食堂、宿舍值班，在校图书馆当义工，在学校举办艺术节、体育节、科技节等等参与各种舞台服务、场地布置等，都可以算进志愿服务的范畴。至于校外服务，校团委也经常会组织各类志愿者活动。

　　因此，只要积极参与学校的各项事务和团委学生会组织的各类活动，一个学期10个小时以上肯定能达到，24小时也不是难事。

　　另外，许多学校会组织学生参与校外的义工服务。例如广东实验中学连续多年组织学生在中秋节去福利院慰问老人，家长自发每隔一周轮流组织班上孩子参加志愿者服务，每周半天时间。执信中学也多次组织学生参与所在社区的志愿者服务。另外，只要无违法行为，未受到学校纪律处分，遵守社会公德，就能拿到2分，在此基础上积极影响他人，能拿到4分。参与学习弘扬传统文化、了解世界文化的讲座、活动，或与境外友好学校交流1次以上，就能拿到2分，如果2次以上，能拿到4分。

　　有专家提醒，该观测点中间的连接词是“或”，也就是说，对于一些缺乏与境外友好学校交流机会的同学来说，只要参加了讲座，就能得分。这样的讲座，几乎每一所中学每学期都会组织，只要去听了，2分就能到手。因此，一般情况下，思想品德方面8分就是一个保底分数，绝大多数同学都能拿到11分以上的B级。其他的学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等四个方面，也基本上是这个情况。

　　支招：图书馆是得分“宝藏”

　　广大附中图书馆馆长杨长军表示，综合素质评价与图书馆显性相关的条文，在学生综合素养评价标准的第9点“学业素养”：积极利用公共图书馆资源或学校图书资源，借阅科技与人文类书籍10册及以上，并撰写读书心得体会，就可以得到4分，借阅图书有数量的要求，但撰写读书心得体会并没有数量的要求，既可以理解为10册图书每本书的读书心得体会，也可以理解为总的读书心得体会。从观测角度来说，运用学校图书馆图书资源会更加方便容易。另外，不少学校图书馆还会与学科合作，统一完成读书心得撰写。

　　在“学业水平”评价内容中，学生学习修习国家课程、地方课程、校本课程等的科目、学分（学时）、成绩等记录，重要观测点第6 条“各科成绩达到合格以上的标准。”该观测点可以与图书馆组织发起的校本选修课程-寒暑假选修课程相结合。在“社会实践”评价内容中，重要观测点第24 条“参加综合实践主题活动、学科活动2次及以上”与第25条“参与学校或教育行政部门举办、参与举办或者支持举办的各类科普教育、信息技术、科技创新实践探究及科技类学生交流竞赛活动、创客活动1次及以上”，该两个观测点可以与图书馆与学科组合作举行的阅读活动、创客教育活动相结合。另外，学生还可以在图书馆做义工。除了学期间义工服务，寒暑假开放日也都有义工招募，在学校开具证明也非常方便。

　　提醒：不要盲目报校外研学活动

　　记者了解到，日前，已经有多所学校发“定心丸”，表示“志愿者服务”这项，将尽量在校内挖掘资源，组织学生足不出校就能完成志愿服务。如果是校内的志愿服务，开具证明材料等事项无须学生和家长操心。学校还提醒，关于研学，教育部有相关的文件对研学有严格的界定，所谓研学必须是教育行政部门或者是学校组织的。所以社会的培训机构组织的活动是不能作为研学认定。学校将加强对家长的宣传，杜绝校外机构营利性“研学”的渗透。

编辑： 罗予岐

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