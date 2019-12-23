广东高校18个学科入选一流学科建设名单

“双一流”与“985”“211”是怎样的关系？这些变动对高校和广大学子来讲有什么影响？

对于在最近20年内上过大学的人来说，“211”“985”是再熟悉不过的词。不久前，教育部在官网回答咨询提问时透露，现已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。这到底是怎么回事？“双一流”与“985”“211”是怎样的关系？这些变动对高校和广大学子来讲有什么影响？

两类重点建设项目 统筹为“双一流”建设

根据教育部的答复和公开报道，“211工程”的概念于1993年提出，是指面向21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程，1995年由国务院批准后正式启动。“211工程”是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作。

1998年，教育部又决定实施《面向21世纪教育振兴行动计划》，重点支持北京大学、清华大学等部分高等学校创建世界一流大学和高水平大学，并命名为“985工程”。

据统计，截至2011年，共有112所高校进入“211工程”，39所高校进入“985工程”，全部高校均属全国普通高等学校。此后，这两项工程均不再新增学校加入。

教育部在官网答复网友称，现已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。

“双一流”建设列明确时间表

既然已有“211工程”“985工程”，为什么又会提出推进“双一流”建设呢？

2015年10月，国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（下称《方案》）。《方案》指出，建设世界一流大学和一流学科，是党中央、国务院作出的重大战略决策，对于提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础，具有十分重要的意义。

《方案》称，多年来，通过实施“211工程”“985工程”以及“优势学科创新平台”和“特色重点学科项目”等重点建设，一批重点高校和重点学科建设取得重大进展，带动了我国高等教育整体水平的提升，为经济社会持续健康发展作出了重要贡献。“同时，重点建设也存在身份固化、竞争缺失、重复交叉等问题，迫切需要加强资源整合，创新实施方式。”

根据《方案》，“双一流”建设要坚持以中国特色、世界一流为核心，以立德树人为根本，以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向，加快建成一批世界一流大学和一流学科，提升我国高等教育综合实力和国际竞争力。

“双一流”建设列出了明确的时间表：到2020年，若干所大学和一批学科进入世界一流行列，若干学科进入世界一流学科前列；到2030年，更多的大学和学科进入世界一流行列，若干所大学进入世界一流大学前列，一批学科进入世界一流学科前列，高等教育整体实力显著提升；到本世纪中叶，一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国。

“双一流”建设是“动态”的

正如其名，“双一流”建设的第一条基本原则就是坚持以一流为目标。《方案》明确，要引导和支持具备一定实力的高水平大学和高水平学科瞄准世界一流，汇聚优质资源，培养一流人才，产出一流成果，加快走向世界一流。

与“211”“985”侧重对学校的总体评价不同，“双一流”建设更多以学科为基础。《方案》指出，“双一流”建设的一大基本原则就是坚持以学科为基础。引导和支持高等学校优化学科结构，凝练学科发展方向，突出学科建设重点，创新学科组织模式，打造更多学科高峰，带动学校发挥优势、办出特色。

不仅如此，“双一流”建设还突出了绩效导向。资金分配更多考虑办学质量特别是学科水平、办学特色等因素，重点向办学水平高、特色鲜明的学校倾斜，在公平竞争中体现扶优扶强扶特。并建立健全绩效评价机制，积极采用第三方评价，提高科学性和公信度。在相对稳定支持的基础上，根据相关评估评价结果、资金使用管理等情况，动态调整支持力度，增强建设的有效性。

《方案》指出：“对实施有力、进展良好、成效明显的，适当加大支持力度；对实施不力、进展缓慢、缺乏实效的，适当减少支持力度。”

在2017年3月的全国两会期间，教育部部长陈宝生也曾强调：“‘双一流’不是再走一遍‘985’‘211’的老路，所以拿着‘985’‘211’的船票上不了‘双一流’的船。对于地方高校来说，建不了一流大学可以建一流学科，我们支持地方高校向一流高校迈进。”

他还透露，“ ‘双一流’建设的遴选工作基本上是第三方在做，不是到学校做评估，搞包装。我们要尽可能做到公平公正，进行竞争优选、专家评选、政府比选、动态筛选。”

全国137所“双一流”高校

广东入选5所

2017年9月，教育部、财政部、国家发展改革委公布了“双一流”建设名单，包括42所一流大学建设高校、95所一流学科建设高校。其中，中山大学、华南理工大学入选一流大学建设高校，中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学和广州中医药大学的18个学科入选一流学科建设名单。

从名单可以看出，42所一流大学建设高校分为AB两类。其中北京大学、中国人民大学和清华大学等36所高校入选A类建设高校，东北大学、郑州大学、湖南大学、云南大学、西北农林科技大学、新疆大学等6所高校入选B类建设高校。与“985”名单相比，新疆大学、云南大学、郑州大学三所非“985”高校新晋一流大学建设名单。

从广东高校来看，中山大学有11个学科入选一流学科建设名单，分别是哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理。华南理工大学有4个学科入选，分别是化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学。暨南大学的药学（自定），华南师范大学的物理学，广州中医药大学的中医学，也分别入选一流学科建设名单。

“双一流”建设学科名单

对填报志愿指导意义大

对于普通高考学子而言，“211”“985”“双一流”基本就是好大学的代名词。

不过，“双一流”建设学科名单对于考生填报志愿时的指导意义也很大。因为，这份名单给出了每一所“双一流”高校重点投入打造的最有优势、竞争力和特色的学科。

那么，到底每一年有多少学子能上“双一流”高校呢？根据媒体的公开报道，2018年高考中，北京约2.5%的考生能考取在京“双一流”。2019年夏季高考中，广东有超过4.7%的广东考生能就读“双一流”高校。