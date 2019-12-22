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暨大首届社会类奖助学金颁奖典礼举行

2019-12-22 14:24 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/陈联）12月21日，暨南大学社会类奖助学金颁奖典礼在该校本部举行。广州路翔投资有限公司董事长、暨南大学董事会董事柯荣卿先生，暨南大学党委书记林如鹏教授，暨南大学副校长洪岸教授，社会企业家代表以及120名优秀学生代表，校内师生代表等近两百人参加了本次颁奖仪式。

　　暨南大学林如鹏书记在致辞中表示，暨南大学所获得的每一次进步、所取得的每一份成就都离不开广大企事业单位、社会团体、校董校友和社会贤达的关心与支持。他介绍到，今年暨南大学共收到校董校友及社会各界捐赠1.9亿元，极大地提升了暨南大学的影响力和美誉度。未来，暨大将全力以赴，加快“双一流”和高水平大学建设，奋力推动学校实现跨越式发展。

颁奖典礼现场

　　值得一提的是，本次会上李丹平副秘书长代表暨南大学教育发展基金会作了“用公益思维塑造学生的价值观”的报告。报告分析了暨大近年来社会类奖助学金的现状，并对国内高校和美国高校奖助学金的相关数据进行了统计和分析。报告指出，暨南大学的学生资助金主要由国家奖助学金和社会类奖助学金构成，社会类资助占学校资助总金额的4.3%，领先于国内平均水平。然而，社会类奖助学金也存在某些局限，如高端奖学金类型不足，国际化程度不高以及资助程度不够，评选标准单一等问题。为此，暨大基金会负责人表示，暨大基金会将优化奖助学金的设置，进一步建立精准化奖励体系以及建立校企联合培养机制。

　　活动现场还举行了暨南大学首届社会类奖助学金的颁奖典礼，到场企业代表为获奖助学金的优秀学子颁奖。同时，学校授予19个企业代表颁发“暨南大学-育人奖”。据悉，这是暨南大学教育发展基金会开创学校与企业合作育人的新模式。未来，暨南大学充分发挥侨校特色，以侨为桥弘扬中华优秀传统文化，让中华文化香飘四海。同时加强与校友、社会各界合作，建立校企联合培养机制，构建校企公益共同体。

编辑： 罗予岐

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