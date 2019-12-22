2020年哪些留学政策影响了中国学生？

2019年3月16日，英国教育部与国际贸易部联合发布了新的国际教育战略，计划到2030年，将英国高等教育体系下的国际学生人数从目前的46万人增加到60万人。

日前，启德教育在京发布《中国留学市场2019年盘点与2020年展望》报告，就各留学目的国发布的相关留学新政对中国学生的影响进行解读。

工作签证政策放宽

为吸引留学人员，2019年，多个主要留学目的国均放宽了毕业后工作签证政策。

2019年3月16日，英国教育部与国际贸易部联合发布了新的国际教育战略，计划到2030年，将英国高等教育体系下的国际学生人数从目前的46万人增加到60万人。9月，英国政府宣布推出一项新的签证政策，允许在英留学生毕业后留在英国两年寻找工作机会。这项新的“毕业生”工作签证将向包括来自中国在内的所有国际学生开放。这些国际学生必须持有效学生签证、成功从被认可的英国高等教育机构获得本科及以上学历。该签证将允许符合上述条件的学生在英工作或寻找工作，不受技能水准和行业领域限制。

作为中国学生青睐的留学目的国，澳大利亚也推出了新的签证政策——澳大利亚联邦政府于2019年3月确认，在非大都会地区工作和学习的国际学生在满足要求的情况下可以获得3年毕业生临时工作签证，将特定地区的留澳学生毕业后工作签证延长，增加其在澳工作机会。

一直以来，加拿大是中国学生选择的热门留学目的国。2019年2月，加拿大移民局放宽了毕业工签的申请条件，同时延长了毕业后申请工签的时间。

值得关注的是，自2019年5月30日起，从日本4年制大学或学院毕业且获得日语N1合格证书的留学生，在日本就职不再仅限于大学专业相关工作，可以通过在饮食以及零售业等以日语为主体的服务业工作来获得日本的在留资格。

高考成绩国际化

随着越来越多的国外高校开始认可高考成绩，中国学生可以凭借高考成绩直接申请国外大学。相关统计数据显示，目前，英国、加拿大、澳大利亚等国家部分高校认可并接受中国高考成绩申请。

作为英国高校联盟“罗素集团”的成员之一，2018年10月，伯明翰大学宣布，从2019年起，中国学生可凭借高考成绩直接申请入读该校本科课程。随后，英国莱斯特大学、邓迪大学、肯特大学、西英格兰大学等也陆续宣布接受中国高考成绩。

此外，澳大利亚认可中国高考成绩的高校越来越多。其中，被称为澳大利亚“八大”名校中的7所承认中国高考成绩。但启德教育相关专家表示，多数认可中国高考成绩的澳大利亚高校要求申请人的高考分数至少要达到本地录取二本线以上。

据介绍，加拿大多所知名大学承认高考成绩。其中，医博类排名前8以及综合类排名前3的名校本科申请均需高考成绩作为录取必要条件；2020年开始，中国的高中毕业生可以凭高考成绩直接申请德国大学本科，不需要先在国内大学入学注册。

“一个值得大家关注的现象是，美国接受高考英语成绩来替代托福的学校数量在逐渐增多，如圣路易斯大学、佛蒙特大学等。”启德教育留学事业部副总裁张磊说。

留学大数据

2019美国《门户开放报告》显示，在美高校留学的国际生连续4年超百万。其中，中国作为美国第一大国际学生生源国的地位保持不变，2018/19学年中国学生数量达369548人，同比增长1.7%。

英国大学和学院招生服务中心（UCAS）于2019年7月发布的数据统计结果显示，截至2019年6月30日的申请截止日，通过UCAS申请系统提交英国本科课程申请的中国学生人数达到19760名，比上一年增加了30%。2019年英国留学上升趋势迅猛，英国签证与移民局（UKVI）官方数据显示，2018年10月至2019年9月，第四层级签证签发超过119697份，增幅达到21%。

2018年，加拿大共向中国学生发放了35550份学生签证。在加拿大全日制学习的中国留学生也达到了143000人。