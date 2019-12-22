呈现各校办学亮点 聚焦教育品牌内涵

9个月，30场，超300万点击量，一组数字见证东莞首批品牌学校培育对象的影响力。今年3月，东莞市确定了首批30所品牌培育学校名单，从4月开始，东莞市教育局携手南方+东莞频道，通过直播方式走进这些学校，向公众呈现各学校的办学亮点及品牌内涵。

9个月，30场，超300万点击量，一组数字见证东莞首批品牌学校培育对象的影响力。今年3月，东莞市确定了首批30所品牌培育学校名单，从4月开始，东莞市教育局携手南方+东莞频道，通过直播方式走进这些学校，向公众呈现各学校的办学亮点及品牌内涵。

19日，开放日直播走进东莞外国语学校，这也是历时9个月直播的收官之站。依托开放日直播形成的东莞教育矩阵，成为各学校主动传播品牌建设动态的窗口，活跃东莞教育生态，传递东莞品质教育声音。

2020年底前培育100所品牌学校

创办于1932年的东莞师范学校附属小学（下称“莞师附小”），已经有80多年的办学历史，近一年校容校貌有了翻天覆地的变化。进入校园，“朝阳教育”文化墙映入眼帘，以朝阳为核心的元素贯穿教育教学多领域。

学校的改变源自东莞首批品牌学校培育。2018年11月东莞启动了品牌学校申报工作，共计收到142所学校申报材料，经过专家周密的论证和筛选等程序，产生了首批30所品牌学校培育对象。其中，包括7所普通高中、7所初中以及16所小学，莞师附小成功入选。

以品牌培育为突破口，带动教育扩容提质，近年来东莞教育大动作频频。早在2018年6月，东莞召开全市教育扩容提质推进会。东莞市委副书记、市长肖亚非对“扩容提质”进行解读，他强调抓好教育工作特别是教育扩容提质，是提高人口素质和城市竞争力的基础性工作，具有重大战略意义。

根据规划目标，至2020年底全市新建扩建中小学、幼儿园共267所，新增学位17.4万个；全市规范化幼儿园比例达到97%，培育100所品牌学校，组建30个以上教育集团。

具体落实到品牌学校推进，则在现有的特色学校基础上培育一批兼具先进办学理念、鲜明办学特色、突出办学成效、良好社会口碑的学校。

“我们希望以开展品牌学校培育为催化，启发和帮助一批学校增强内驱力，树立更加高远的目标，突破发展瓶颈，实现更高质量发展。”在2019年东莞品牌学校培育工作推进会上，东莞市教育局副局长王健说，通过首批学校的牵引带动，来扩充优质教育资源，满足人民群众日益增长的对优质教育的需求。

以品牌学校培育为契机，学校开始梳理过去，也在思考未来。东华初级中学校长沈传标说，学校经过十多年的发展，积累了很多经验，将散落的珍珠串珠成链，凝炼成精华，品牌学校培育提供了契机。

莞师附小校长袁汉雄告诉记者，学校有《金色朝阳》的校歌，每学期出一本校刊《朝阳》，学校广播站也取名“朝阳”，立足学校的发展历史、文化沉淀，莞师附小确定“朝阳”教育品牌，并着手完善校园文化以及构建培育“朝阳少年”的德育体系。

改变在发生，也在被见证。为了更全面呈现东莞首批品牌学校培育对象的办学内涵，及对品牌培育的思考，从今年4月份开始，东莞市教育局携手南方+东莞品牌，推出首批品牌学校培育对象校园开放日直播。

今日，开放日直播走进东莞外国语学校，这也是直播系列的最后一站。数据显示，30场直播历时9个月，点击量超过300万，平均每场直播点击量达10万。

开放日展现莞邑学子风采

以直播探访学校为切入口，邀请校长阐述办学理念、品牌内涵，通过校园环境、课堂、社团、大课间等展示，进一步向家长、公众阐述东莞首批品牌培育对象学校亮点以及对品牌教育的深度思考。

从各校的直播情况来看，课堂观摩为学校开放日标配，学生则是开放日的主角。快闪表演、社团展示、艺术汇演、大课间展示、足球、篮球、咏春拳、礼仪操等多样化形式亮相开放日，展现各校体艺教育成果。

在东莞高级中学，来自新疆班264名学子身穿白色服装，手拿红色太极扇，表演《百人太极扇》；东莞中学初中部将开放日与本校科技节相结合，通过创客义卖、科技创新大赛展评等活动展现学校创新人才培养；也有如石龙三中、塘厦初级中学、东莞外国语等一批学校，将开放日与学校的校庆日结合，进一步总结办学，规划未来。

品牌学校培育意在通过培育过程，释放启发效应。从30所学校来看，因办学历史、区位不同，办学层次不同，学校品牌建设各有亮点，有学校回归原点思考教育初心，也有学校立足办学深化品牌及课程，品牌催化作用正在发生。

百年老校东莞中学，力求回归原点办教育，回答“培养什么样的学生”，提出“经纬型”课程体系，希望培养能适应社会未来竞争、具有可持续发展能力的学生；与东莞中学一脉相承的东莞中学初中部，提出“根脉”课程体系，通过“基础+拓展+个性+综合”课程，培养全面发展的学生；两校课程的完善也是对学校品牌、新阶段如何办学的思考。

事实上，不管是对既有品牌学校，还是对品牌培育学校，课程的打造、学校下一步的规划成为学校不可回避的问题。在课程打磨构建中，多元评价、着眼学生未来、对学生终身发展负责，成为屡被学校提及的高频词。

围绕课程建设，师资培养、智慧课堂、创新创造、自主学习，也成为学校开放日的高频元素；立足学生健康全面发展，培育“和美少年”“阳光少年”“朝阳少年”也成为学校的育人方向。

一方面通过直播向公众呈现品牌学校办学内涵，另一方面，各品牌和培育对象学校同时入驻南方+，开设南方号，形成东莞教育矩阵传播效应，学校主动传播品牌建设动态，也进一步活跃东莞教育生态。

记录品牌教育的实践与思考

品牌在于培育，更在于思考，历时9个月的开放日直播也如一个窗口，记录下学校对品牌教育的实践及思考。在开放日直播中，不少学校创新形式，通过举办讲座、论坛，邀请专家、学者入校，聚焦教育热点话题，思考未来办学。

松山湖实验中学在观摩学校智慧课堂展示的基础上，组织专家作智慧课堂评课交流；香市小学在课堂展示的同时，同步举行“本香文化与本香课程”主题报告；大朗中心小学举办“和美教育”主旨演讲。

开放日是对学校既有办学的呈现，也是站在更多层面去思考教育。同样拥有百年办学历史的莞城中心小学，主动求变，探索现代教育、未来教育重要话题“如何让学习真正发生”。校长梁惠权直言“中心小学办学成效明显，经验成果很多，选择站在一个更高的起点上去探索可以让学校走得更远。”

现场，梁惠权和学校教师、专家、兄弟学校同行一起畅所欲言，深度交流儿童的学习，他认为：“研究儿童，研究儿童的学习，因而带来方法策略、内容课程的研究，是未来教育的一个重要课题。

与此同时，一场卓越课程沙龙在东莞中学松山湖学校上演，大学教授、企业老总、行业专家被邀请入校，与学校老师、学生在回顾利用社会资源开展卓越课程建设成果和经验的同时，展望未来，探讨如何更好的利用好社会资源，创新未来课程的内容与课程形式，共建共育创新人才。

校长黎德文说，希望通过这样的研讨，进一步把学校课程落到实处，关注学生生命的成长。

品牌建设是一个持续过程。目前，东莞市第二批30所品牌培育对象已经出炉，有业内人士指出，只有真正沉下心思考学校的特色、品牌是什么，才能真正实现对自身办学瓶颈的突破。