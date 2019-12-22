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回应入园难、高中学位问题，惠州市教育局局长透露这些“小目标”

2019-12-22 08:08 来源：南方日报 谢志清
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　　12月18日，惠州市教育局局长袁清山做客《行风热线面对面》直播室，与市民、网友在线交流，并回应有关幼儿园建设、义务教育“大班额”、高中学位紧缺等热点话题。记者了解到，明年惠州计划通过扩大公办高中招生规模、新增一批民办高中等举措，新增高中学位5000多个。

　　到明年每个乡镇至少有1所公办园

　　自“全面二孩”政策施行以来，很多家长逐渐感受到“入公办园难”“就近入园难”的压力。在公办幼儿园明显不足的情况下，普惠性幼儿园建设情况备受关注。

　　数据显示，惠州全市现有幼儿园780所，在园幼儿总数共22.95万人。其中，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园621所。

　　袁清山介绍说，目前惠州公办及普惠性民办园的在园幼儿数接近80%，其余20%集中在民办幼儿园。为了推进学前教育发展，惠州出台了《惠州市发展学前教育第三期行动计划（2018-2020年）》。2018年起全市每年新增幼儿园60所以上，新增学位2万个以上。

　　他表示，到2020年，惠州将实现常住人口规模4000人以上的行政村全部举办规范化普惠性幼儿园；每个乡镇、街道建成一所规范化、标准化公办中心幼儿园。“更重要的一点是，加强对学前教育的规范化管理，提高幼儿园办学质量，为市民提供更优质的学前教育服务。”

　　随着入园需求的增加，民办幼儿园收费也水涨船高。对此，袁清山回应称，普惠性幼儿园的保教费实行备案制，按当地上年度人均可支配收入的25%以下计算。为了保证群众利益，各县区教育行政部门要对普惠性幼儿园保教费进行指导。

　　投2.9亿用于79所农村寄宿制学校建设

　　根据市教育部门测算，惠州义务教育学位总量是足够的，甚至还有富余。既然如此，为何仍有家长感觉到学位紧张，并且“大班额”现象依然存在？这主要是由于惠州义务教育学位存在“农村富余、城镇拥挤”的不平衡现象，城镇学位供给偏紧。

　　袁清山表示，惠州已经消除了66人以上超大班额，目前56人以上的大班额占比为7.81%，主要集中在中心城区。由于城镇化等人口增加，很多乡村地区的人口流入惠州中心城镇，他们也希望孩子也能在此就读。因此虽然全市学位总量够，但中心城区学位相对紧张。

　　为改善这一局面，惠州将大力推进城镇学校新建改（扩）建，增加学位供给。通过住建部门，强化住宅项目配套学校建设。同时，加强农村教学点和寄宿制学校建设，提高办学水平，减轻城镇学校办学压力。到2020年，全市各县区预算投入2.9亿元，用于79所农村寄宿制学校建设，新增教室及教学辅助用房415间，新增学位9325个，新增床位8522个。

　　义务教育学位需求“扎堆”中心城区，本质上是城乡优质教育资源配置不平衡。那么，从资源分配的角度来看，如何提升教师队伍的素质和水平？袁清山透露，明年起惠州将用3年时间，对山区（包括革命老区、少数名族地区）教师开展全面培训。各县区将继续推进“县管校聘”管理改革，促进教师资源合理流动。

　　预计明年将增加高一学位5385个

　　数据显示，2019年，惠州全市初三毕业生6.5万人，其中参加中考考生5.4万人。全市普通高中录取3.41万人，另约有2.8万人入读中职（技）学校。

　　因为职校取消了春季招生，今年惠州中考人数比去年多了1.1万人，普通高中录取率为62.56%，比2018年下降了9.5%。考生家长对普高录取下降关注度很高，不少人认为此前城区多所高中停招，未来惠州的高中学位会更加紧张。

　　对此，袁清山表示，惠城区高中停招是出于优化全市高中布局的考虑。2018年，新建的惠州中学开始招生，惠城区原来几所规模较小、办学质量不高的高中，如四中等停招高一学生。“换句话说，就是用新建惠州中学的高中学位，来置换惠城区这几所学校的高中学位，让这几所学校留出更多学位提供给义务教育阶段的学生，来解决义务教育学位的需求。”

　　他说，根据预测，未来2年，惠州中考考生人数每年将新增1万人。按照广东省高中阶段招生“普职比例大体相当”的目标，预计每年要新增5000多个高中学位才能满足需求。

　　记者了解到，为解决高中学位紧缺问题，2020年惠州计划扩大现有公办普通高中学校招生规模，增加26个班。同时，将新增一批民办高中：推动博罗宝山职业技术学校改建成博罗县综合高级中学；华南师大附属龙门高中新开设高中部；广外附属大亚湾外国语学校新开设高中部。通过一系列举措，预计明年惠州全市可增加高一学位5385个。

编辑： 罗予岐

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