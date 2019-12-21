首届岭南青年创意周在广州启动

12月20日，首届岭南青年创意周（以下简称“青创周”）在广州启动。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/吕楚悦）12月20日，首届岭南青年创意周（以下简称“青创周”）在广州启动。该活动旨在为广东地区大学生及青年群体打造创意盛会，连接文化产业、企业与高校，搭建创意交流平台，推崇优秀文化创意，致力成为年轻人创意人心中具有影响力的年度文化创意节。

青创周主办方代表蔡展鹏先生，青创周联合主办方代表、广东省广告协会王纲女士，暨南大学新闻与传播学院党委副书记兼学生党总支书记姚淑兰女士分别为本次开幕式致辞，并预祝青创周活动圆满举行。

嘉宾们为本次活动剪彩

据介绍，青创周打造了多层次的活动内容，包括创意大咖说、创想空间、创意市集及创意世界展多个活动版块，并与第十二届广东大学生广告节达成战略合作关系。让汇聚于此的大学生和青年群体全方位体验创意的魅力，帮助他们走进广告业界，清晰规划自己广告生涯发展路径。

首届岭南青年创意周现场

记者了解到，在活动前期，青创周的足迹在2个月内遍及了3座城市，走过10多所高校，举办8场宣讲会，并在广州大学城生活圈开展为期5天的快闪活动，吸引众多大学生和年轻创意人的关注和支持。在第十二届广东大学生广告节初赛中，组委会收到来自全国91家高校、超过1400份作品。

作为青创周的重要活动版块，广东大学生广告节备受关注。开幕仪式上，组委会特邀大广节初赛命题合作品牌金利来的策划经理罗坤雄先生分享品牌方青睐的初赛案例。

据悉，12月20日-22日，广东大学生广告节的决赛也将在青创周现场举行。在大广节决赛获得现场天金奖和银奖的队伍，将获得主办方赠予的釜山国际广告节入场券。