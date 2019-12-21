广州推进中小学智慧阅读项目初战告捷

白皮书显示，自2018年以来，广州市教育研究院借助“互联网+”、大数据和移动互联技术，大力推进广州智慧阅读平台建设，配套以教研为引领的线上线下的智慧阅读服务，积极推进广州市基础教育“人—书—网”融合体系的构建，使中小学生阅读整体过程变得“可知、可导、可管”，已初步取得了良好成效。

近日，广州举行中小学智慧阅读（一期）总结暨基于阅读的课堂教学变革启动会，会上发布了《广州市小学生阅读状况白皮书》。白皮书显示，自2018年以来，广州市教育研究院借助“互联网+”、大数据和移动互联技术，大力推进广州智慧阅读平台建设，配套以教研为引领的线上线下的智慧阅读服务，积极推进广州市基础教育“人—书—网”融合体系的构建，使中小学生阅读整体过程变得“可知、可导、可管”，已初步取得了良好成效。

致力解决阅读非伴随性专业难题

广州市教育研究院通过对广州市中小学进行大规模阅读状况调研发现，校园阅读存在着多个问题，比如：“爱读书”不够，课外阅读偏少；“读好书”堪忧，阅读的书籍良莠不齐；“会读书”能力欠缺，阅读方法不当；阅读环境欠佳，学校、家庭和社会的阅读环境不足以支撑学生阅读；阅读指导缺位，教育行政管理者、学校教师和家长对学生的阅读指导缺位。

经研究发现，上述问题产生的主要原因之一是阅读行为与阅读数据的非伴随性所导致，其中主要包括：学生阅读过程“难知”，学生在课外阅读中的阅读内容、阅读方式、阅读存在的困难，教师难以准确把握；学生阅读过程“难管”。由于缺乏学生课外阅读的过程性数据、可视化的结果，也给学生阅读的管理和过程性评价带来困难；学生阅读过程“难导”。学生阅读过程处于“黑箱”状态，阅读结果的评估处于“模糊”水平，给精确、有效的阅读引导带来了困难。

为解决这一“非伴随性”难题，广州智慧阅读应运而生，为推动这一难题的解决迈出了实质性探索的坚实步伐。据《广州市小学生阅读状况白皮书》发布的试点校与非试点校对比调查结果显示，广州智慧阅读试点工作取得多个成效，如：学生的阅读兴趣显著提高；学生阅读好书的情况有所提升；学生阅读方法的使用情况全面改善；学生从阅读中获益的人数比例普遍增加；学校的书香校园建设如火如荼开展；家庭的阅读氛围与支持条件大幅度改善。

打造“人—书—网”融合体系

解决阅读行为与阅读数据非伴随性问题的前提是智慧阅读平台和服务建设。

广州市教育研究院致力于以广州智慧阅读平台和阅读服务团队建设为基础，打造广州市基础教育“人-书-网”融合的体系。

目前，广州市教育研究院积极推动完成智慧阅读APP和智慧阅读管理PC端两大平台的建设，以为学生个人提供优质化的阅读服务；同时形成了驻校服务团队组建模式：由华南师范大学心理学院和文学院共同组建110人的专业团队开展驻校服务工作，并在前期以市教研员为主体推动试点校全科阅读，力求将来在广州市内实现全科教研服务。

广州市教育研究院力争通过平台系统的构建和服务体系的打造，打通线上和线下相结合，实现阅读资源的有效整合、阅读过程的有效管理、阅读数据的有效收集和分析，使广州智慧阅读人、书、网体系初步实现融合。

为实现这一目标，广州市教育研究院相继打破三个限制：一是打破了人与书的限制，整合校内图书资源、公共图书馆资源，对接国家数字教材资源，保障学生有书读、读好书。二是打破了书与网的间隔。通过建立平台与市区校图书资源的对接，有效解决学生阅读图书的来源问题。三是打破人与网的隔阂，让教育管理者、教研员、教师和家长利用平台管理和指导学生阅读。平台可以通过上传和分享阅读成果，进行阅读奖励，促进学生阅读。最终通过构建阅读大数据，分析个人阅读行为效率、阅读习惯、阅读时间等数据，实现学生个性化阅读评价与针对性的指导。

推动全科阅读初见成效

据了解，自广州智慧阅读平台上线以来，广州市教育研究院积极推动全科阅读工作，已初见成效。自2019年平台上线以来，广州智慧阅读通过平台共推动开展了40余次的主题阅读活动，涉及语文、数学、英语、音乐、体育等中小学各学科，做到既与课堂教学相结合，又融合课外阅读与反馈分享。此外，2019年6—8月，广州市教育研究院组织开展阅读活动设计征集和评选活动，推进了试点校全科阅读的开展。另外，在智慧阅读推进过程中，广州市教育研究院各学科利用智慧阅读平台开展了智慧阅读活动，除语文、数学、英语等学科外，美术、地理、体育、特殊教育、学前教育也开展了智慧阅读教研，策划和举办了各类智慧阅读活动。

广州智慧阅读工作下一步推进的方向是围绕全科阅读，开展基于阅读的课堂教学改革。广州市教育研究院党委书记、院长方晓波指出，基于阅读的课堂教学变革，就是要以阅读为核心建设以学习者为中心的教育生态。基于阅读的课堂教学变革，就是要以阅读为依托建设以阅读者为中心的教学生态。基于全科阅读的课堂教学过程是一个螺旋式上升的闭环结构，具体包括：课前开列阅读书目→课中深度阅读教材→课上个体阅读分享→课堂拓展范例阅读→课中个体阅读反思→课后开列阅读书目。

围绕基于阅读的课堂教学变革，广州市教育研究院提出十项具体行动主张：一、让教师成为跨越时空的引领者、铸魂育人的带路人。二、让课堂成为学习者和阅读者的天堂。三、让校园“学生哥”成为幸福的“读书郎”。四、让教师成为阅读交响乐的“指挥家”。五、让“大部头”“小绘本”成为课堂的“精神食粮”。六、让全科阅读从一切可能的地方开始。七、让书韵课堂的朗朗声装点孩子的人生梦想。八、让智慧阅读试点校成为课堂教学变革的先锋队和主力军。九、让阅读插上科技翅膀在课堂的天空中翱翔。十、让阅读成为社会新风尚，阅读育人蔚然成风。