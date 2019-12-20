高考还是“独木桥”？多元化国外升学路径请就位！

升学途径现在相当多，细数之下，不下于10种；现在的学子比我们当年幸福多了，而不是单独地‘过独木桥’。总有一款适合你！

南方网讯（记者/杨智明 唐巧燕）规划自己的未来，高考如今还是“独木桥”吗？显然不是。

近日，深圳大学国际交流与合作部副主任彭小刚做客“高考实验室”活动，介绍了多元化的升学路径！

彭小刚接受记者采访谈道：“升学途径现在相当多，细数之下，不下于10种；现在的学子比我们当年幸福多了，而不是单独地‘过独木桥’。总有一款适合你！”

“跳板”有多少？这四种选择请收下

高考后，不少学子选择走国际教育道路，除了直接申请国外大学，还可以选择中外国际交流项目、中外合作办学、中外合作培训项目；这些也都是对高考后升学的一种补充。

这些“跳板”究竟有何区别呢？我们一起来看看。

①直接申请国外大学

普通高中各科成绩加语言成绩可以申请美国加拿大的某些高校。加上高考成绩，更多学校包括名校更容易接受。

澳洲、新西兰的名校大多接受高考成绩加语言成绩申请，一些高校成功录取可以免去预科一年。

英国由于高中课程设置与中国有差异，排名高的学校一般要求加预科。但是也有直接录取入大一的高校。

②中外国际交流项目

交换生项目（无国外学位授予），境外学费、报名费全免，只需交付国内大学学费，面向全日制本科二、三年级和研究生二年级，学习0.5-1年。

单项派出项目（无国外学位授予），所有费用由学生自理，面向全日制本科生和研究生，学习1-2学年。

寒暑假文化交流营（无国外学位授予），所有费用由学生自理，面向全日制本科生和研究生，学习0.5-2月。

双学位项目（有国外学位授予），需缴付境外高校学费及交国内大学余下学年的本科专业学费，面向报读本科联合培养的双学士项目（主要模式为2+2和3+1）的全日制本科生，学习1-2年。

③中外合作办学

中外合作办学有明确的政策界限，它有机构和项目两种形式，其中，机构有具有法人资格的机构和不具有法人资格的机构。

截至今年6月，全国经审批机关批准设立或举办的中外合作办学机构、项目共有2431家，其中，高等教育中外合作办学机构、项目占总数的 90%左右。高等教育中外合作办学涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等 11 个学科门类 200 多个专业。

④中外合作培训项目

出国留学培训项目的学生在国内合作院校进行外语培训及留学预备课程的学习，在国内的阶段性学习结束后，成绩合格的学生可赴国外学习，在注册国外大学学籍后，学生继续攻读国外院校相应的课程，取得国外大学学位。

该如何选择？请凭实际情况做好准备

面对直接申请国外大学、中外国际交流项目、中外合作办学项目、中外合作培训项目这几类留学计划和国际项目中，不同高考成绩状况的学生该如何做选择呢？

高考分数极佳，能考上国内名牌本科大学，而仍然想拥有海外求学的经历，彭小刚建议大学期间需要做的是，狠抓英语，提高英语水平；积极参与学校的各种中外校际交流项目，优化个人简历；争取硕博拿奖学金到国外读硕博。

“高考成绩不够理想，中外合作办学项目未必可以录取，在正常报考高考志愿之余，可以同时考虑中外合作培训类项目，即在国内培训在国外升学的项目。一般高考成绩仅做参考，培训单位自设考试，只能获得国外的学位。”彭小刚特别提及。

如果不仅高考成绩不理想，国际化能力也弱，经济上也不许可，彭小刚建议，可以考虑排名不太高大学本科+国外硕士、排名比较高的大学自考本科+国外硕士、本科+职业导向的top-up项目、证书项目（加拿大，澳洲）、专科+国外大学专升本升硕项目（英国、加拿大、澳洲）、专科+top-up项目、证书项目、正规升学转艺术升学、艺术升学转国外艺术学科升学。

“方法很多，要根据不同学生的情况以及分数来选择适合自己的。分数高选择就多，能力强路就广”，彭小刚认为。而且，他称，尽早地准备语言，外语是让考生有更多选择。

找靠谱项目，提防这些“坑”

目前国外留学项目多种多样，“如何‘多快好省’地不入坑地出国升学，成为一个话题。”彭小刚说。

如何辨清国外留学项目的陷阱?彭小刚现场支招，提醒考生及家长看看清宣传传单的一些“噱头”字眼，比如，保录、能进国外名校、国内名校主办等。

比如，一些打着“保录”的旗号，但是实际上没有保录的可能;背书是国内名校主办，而实质是二级学院，等等。

根据彭小刚的现场支招，记者梳理出以下几个防坑“妙招”，做选择时，多打几个疑问。

出国留学也越来越成为不少学生的选择。

“自我管理能力、知识体系、语言能力能得到提升；为后续升学提供更丰富选择；更能促进东西方思维的融合”，彭小刚谈起国外升学这些优势。

“出国留学这件事情，主要看国际化能力、经济状况、兴趣及发展方向。”彭小刚告诉记者。

他继续谈道：“从经济能力的角度，很多人只是在算学费多少；但是，没有算到的是，如果在国外升学的话，比国内学时要短，在取得合法签证条件下，可以安排实习期，可以工作挣钱。”

【统筹】翁子盈

【南方网记者】杨智明 唐巧燕