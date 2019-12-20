不看高考分数、保录……这些出国留学“套餐”，该信谁？

对于想接受国际化教育的同学，可以直接申请国外大学或是报考中外合作办学项目；如果因为成绩不理想不被录取，该怎么办？

南方网讯（记者/杨智明 唐巧燕）对于想接受国际化教育的同学，可以直接申请国外大学或是报考中外合作办学项目；如果因为成绩不理想不被录取，该怎么办？

遇到以上情况，别急！考生可以在正常填报高考志愿之余，考虑出国留学培训类项目；这类项目一般高考成绩仅做参考，培训单位自设考试，达到相关要求后，学生可获得国外的学位。

具体来说，出国留学培训项目的学生在国内合作院校进行外语培训及留学预备课程的学习，在国内的阶段性学习结束后，成绩合格的学生可赴国外学习，在注册国外大学学籍后，学生继续攻读国外院校相应的课程，取得国外大学学位。

靠谱的出国留学培训类项目

去哪儿查？

那么问题来了，考生、家长会有疑惑什么样的项目才归属为官方认可的出国留学培训类项目？记者整理了三种类型，快来看看哪种才是适合自己的留学项目。

类型一：中国留学服务中心在各出国留学培训基地开展的项目；

进入中国留学网官网http://www.cscse.edu.cn/publish/portal0/，详细了解中国留学服务中心开展的各类出国留学项目。

类型二：国家留学基金管理委员会下属公司的2+2项目；

进入国家留学基金管理委员会官网https://www.csc.edu.cn/，详细了解相关出国留学项目。

类型三：各个高校自行组织的1+3项目。

家长、考生可登陆各高校官网，查看是否开展相关出国留学项目。

广东仅广外建有出国留学培训基地

有三种报读方式可选

据了解，自2007年4月,中国留学服务中心先后与上海外国语大学、广东外语外贸大学、北京外国语大学、西安外国语大学、西南财经大学、青岛大学、天津师范大学、东北财经大学、湖南大学、厦门大学、云南大学、哈尔滨工程大学、武汉大学、中国石油大学（华东）、首都经济贸易大学、哈尔滨商业大学、苏州大学、山东师范大学等高校合作，共同建立出国留学培训基地。

广东仅有广东外语外贸大学与中国留学服务中心共建了出国留学培训基地。就以广外举例，广外国际学院的国际本科项目为国内2年/1年英语培训+专业课程培训，达到相关要求后前往国外合作院校学习2年/3年，获得国外大学学士学位（本科）——优先申请国外合作院校研究生。这类国际本科项目的招生对象为应届/往届高中毕业生，可选择以下三种方式报读：

①免试入学。（应届高中毕业生高考分数达到当地本科录取线/应届高中毕业生高考英语分数达到120分/雅思总分达到5.0分/托福总分达到65分。满足任一条件即可免试报读）。

②考试入学。参加国际学院每年7月-8月在广州举办的入学考试（只考英语科目），达到录取线即可获得入学资格。

③校长推荐面试入学。持中学校长签名的推荐信可以通过面试入学（确保入学资格）。

此外，华南理工大学、华南师范大学、深圳大学、吉林大学珠海学院都与中国留学服务中心建立合作伙伴关系，也有出国留学培训类项目可报读。

提防国外升学这些“坑”

做选择时多打几个问号

目前国外留学项目多种多样，“如何‘多快好省’地不入坑地出国升学，成为一个话题。”深圳大学国际交流与合作部副主任彭小刚做客“高考实验室”活动如是说。

如何辨清国外留学项目的陷阱？彭小刚现场支招，提醒考生及家长看看清宣传传单的一些“噱头”字眼，比如，保录、能进国外名校、国内名校主办等。

比如，一些打着“保录”的旗号，但是实际上没有保录的可能；背书是国内名校主办，而实质是二级学院，等等。

根据彭小刚的现场支招，记者梳理出以下几个防坑“妙招”，做选择时，多打几个疑问。

①进名校是协议进还是“硬申”进？

当看到“保录”字眼时，要在心底打个问号。保录的底线是英语、学术要达到某种程度；如果要保录，首先要问清楚是否有协议，以见到书面协议或学校官网公开公布的录取条件为准，并看清具体规定，注意在什么情况下升学。

如果写着能去某名校，不可轻信。而且，要了解清楚是通过协议还是硬申呢？

一些国外升学项目不仅仅是看分数，还会看一些课外实践或者其他成果。那么，硬申”是指两个学校之间或者机构跟学校之间没有协议，只能按达标条件去准备资料，递交材料尝试去申请；然而，需要明白的是，申请归申请，但是不一定通过。

“硬申”要么成功，要么被拒；还有一种情况是，拿到一定条件的offer，在期限内达到入学要求。

总之，假如去不了，该怎么办?会被分流到哪里？有多少种分流方法？这些都需要心中有底。

②是直接进还是“曲线救国”呢？

需要留心的是，可能是被安排到某名校的合作办学机构，跟某名校关系不大；彭小刚称这类机构为“阳澄湖式”机构。也可能是就读某名校的语言学校，达到入学条件后，才可入学，进行“曲线救国”。

而且，注意了解申请学校的成功案例以及可供选择的报考专业。

③出了问题，找谁解决？

国外升学途径多元化，要辨清是中外合作办学项目还是培训类项目。培训类项目分中留服务项目、留基委项目以及学校自办的项目。并且，要清楚项目的机构背书，是国内学校主办还是国外学校主办，若出了问题，找谁解决。一般来说，如果是高校正规办学，高校会负责的。

④国外的学位可以被认证吗？

我们在国外拿到的学位，回到国内，是要经过国内认证才有效的；像一些学位在其他国家可以承认，但若不符合中国的条件，是无法被认证承认的。查看国外学位认证，请登录：教育涉外信息监管网http://www.jsj.edu.cn/n1/12018.shtml。

⑤ 收费是否合理匹配？

一些国外学校可以承认国内学分。如果到美国求学，从国内带出去的学分越多，出去就越省钱。所以，“能有多少学分带到国外”，是比较现实的关键。

像一些课程，会有五万或十万的价格；如果三门课程总需要十万，那算是比较值的，毕竟，一门课程要好几万。课程是否包括语言培训费，交了五万学费，忽然又说要交五万培训费，那么，语言培训费可能就变成“无底”了。而且，了解清楚学习期间总体费用数额，以及是否包含生活费。

从学分课程质量来看，要问清楚授课的老师是否是学校的专业老师。不太正规的机构师资得不到保障。

总而言之，彭小刚建议，申请国外升学要认清项目类型、机构背书、学位认证情况、入学成功率、课程质量、师资力量等等。

【统筹】翁子盈

【南方网记者】杨智明 唐巧燕