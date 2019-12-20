广东生态工程职业学院成功举办2019年创新创业大赛决赛

本次生态杯大赛是该校“双创”活动的一件盛事，是贯彻落实十大育人体系中科研育人、实践育人与文化育人的有效举措，是完善科教融合、校企合作协同育人模式的有力推手，为进一步形成科学合理、灵活多样的教学管理制度新体系，全面提高专业人才培养能力打下坚实基础。

12月19日，广东生态工程职业学院2019年“万讯·生态杯”创新创业（以下简称“双创”）大赛决赛在该校礼堂三楼隆重举行。本次大赛特邀团省委学校部许业河副部长、广东人民出版社总编辑助理，融合发展分社林小玲社长、新道科技股份有限公司广东区方樯总监、广东轻工职业学院创业学院吴建材院长及我院教务教研部主任赵静教授担任评委。学院廖金铃院长、党委邓燕忠副书记、奚伟鹏副院长出席活动。

决赛在院旗、系旗的挥动下拉开帷幕

廖金铃院长作大会致辞。他指出，我院高度重视学生“双创”工作，通过精心组织部署、深入宣传引导，鼓励同学们踊跃报名、积极参与生态杯创新创业大赛，进一步优化营造我院良好“双创”教育氛围，从而涌现出一批青年师生创新教育教学典型，在全省大学生“挑战杯”、“互联网+”等各类创新创业竞赛中屡获佳绩。他强调，在获得成绩的同时，要将创新创业梦与生态梦紧密结合，持续推进“双创”教育改革，紧紧抓住“双创”教育改革的“牛鼻子”，实现“弯道超车，比超赶先”的最终目标。

廖金铃院长为大赛作开幕词

本次大赛历时两个月，共有95个优秀项目注册申报，经系（部）初审及学院专家委员会复审，最终有13支参赛队伍脱颖而出，跻身总决赛舞台。各参赛团队通过项目展位评审、舞台展演、答评委问等环节，向领导嘉宾及全院师生展现学生创新创业风采。经过一番紧张激烈的角逐，共产生优秀奖17名，三等奖7名，二等奖4名，一等奖2名，优秀组织奖2个，由学院领导为获奖团队颁奖。

廖金铃院长为获得一等奖及优秀组织奖的代表颁奖

新道科技股份有限公司广东区方樯总监为本次大赛作品作点评，从“双创”大赛展演方面，提出“六个可信”原则，即市场可信、技术可信、产品可信、模式可信、团队可信、未来可信。他强调，各“双创”大赛参赛作品，要进一步对比与同类产品差异，寻求优势与突破口，最终实现高质高效生产目标，服务社会。

本次生态杯大赛是该校“双创”活动的一件盛事，是贯彻落实十大育人体系中科研育人、实践育人与文化育人的有效举措，是完善科教融合、校企合作协同育人模式的有力推手，为进一步形成科学合理、灵活多样的教学管理制度新体系，全面提高专业人才培养能力打下坚实基础。