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广东茂名：“扫黄打非”进基层、进校园宣教效果丰硕

2019-12-20 16:46 来源：南方网
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　　2019年12月20日，茂名市“扫黄打非”进校园主题宣传系列活动在滨海新区冼太夫人纪念学校圆满结束。活动从12月18日启动，先后在信宜市第四中学、高州市第一中学、化州市第四小学、茂名市茂南区低埒小学、茂名市电白区南海中学、茂名滨海新区冼太夫人纪念学校6所学校开展了6场主题宣传活动，超过1500学生参加了活动。

　　系列活动通过寓教于乐的宣讲、游园、演出等精彩份呈、丰富多彩的方式，帮助未成年人树立健康向上的思想品德，提高抵制不良文化的能力，引导广大师生远离“黄”、“非”等毒瘤，保护未成年人心身健康，努力营造良好的校园文化环境。活动由中共茂名市委宣传部、茂名市“扫黄打非”工作领导小组办公室主办，广东人民出版社承办，各区（市）党委宣传部、“扫黄打非”办、教育局协办。

　　校园里，同学们兴致勃勃地观看了精彩的魔术和小丑表演；聆听了讲师轻松生动、浅显易懂的“扫黄打非”基本知识、五大行动等内容宣讲；他们还积极参与了知识竞答、问卷调查、固边拼图、知识点飞行棋等游戏，进一步加强了对“扫黄打非”的认识，提高了抵制非法出版物的意识。最后，自发到“扫黄打非”背景墙上签名承诺远离“黄色”与“非法”，自觉遵纪守法。这种别开生面的宣教方式让“扫黄打非”宣传深入人心。由于活动形式独特新颖、文创纪念品丰富，学生们勇跃参与，获得了广大师生的一致好评，营造了健康积极的校园文化氛围。

　　值得一提的是，系列活动中的茂名滨海新区电城镇“扫黄打非”示范点在2019年成功入选第三批全国“扫黄打非”进基层示范点。作为典范，茂名市继续以“扫黄打非”工作为抓手，突出基层“扫黄打非”宣传全覆盖，将执法、宣法、普法进行到底。

编辑： 罗予岐

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