15载培养近万名澳门学生　华南理工大学打造内地澳门文化交流新纽带

2005年，华南理工大学继续教育学院珠海学习中心（以下简称“中心”）正式获批设立。15年来，中心培养了澳门学生已近万人。他们遍布澳门政府部门、学校、医院、博彩及酒店等各行各业，是澳门各行各业的中坚力量，为澳门持续繁荣发展提供了稳定且优质的人才支撑。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/周思敏）“我们是澳门和内地文化交流的窗口和纽带，希望能有更多的澳门学子前来学习，加深对祖国的了解”。华南理工大学继续教育学院珠海学习中心的负责人张慜希说。

2005年，华南理工大学继续教育学院珠海学习中心（以下简称“中心”）正式获批设立。15年来，中心培养了澳门学生已近万人。他们遍布澳门政府部门、学校、医院、博彩及酒店等各行各业，是澳门各行各业的中坚力量，为澳门持续繁荣发展提供了稳定且优质的人才支撑。

口碑相传，让澳门学子选择华工

澳门回归后，在中央政府的大力支持和特区政府、社会各界的共同努力下，澳门人面临的教育环境发生了翻天覆地的变化。尤其是内地教育资源对澳开放后，澳门政府推出了教育补助项目，更是促进了一批又一批学子前来内地特别是临近的珠海学习进修。而让珠海学习中心全体教职员工尤为自豪的是，到珠海接受继续教育的澳门同胞中，有绝大部分选择了华南理工大学的“牌子”。

“我选择华南理工，是因为她强大的工科。”“我是朋友介绍过来的，他们对这里的评价很高。”“在这里读书的归属感很强，每次活动连我的家人都很乐意参加”，在此就读的澳门学子这样告诉记者。

张慜希介绍说，这里的学生年龄最小为18岁，最高的有70岁，很多人甚至与父母、爱人、子女一起在这里学习。“我和我爱人都在这里学习行政管理，这里的课程安排十分适合我们，学习氛围也好”，进修行政管理专业的陈万里告诉记者。

春风化雨，让澳门学子收获满满

历时15载，中心以继续教育为载体，从课程、设备等方面为澳门学子提供最贴心的服务。

现就职于澳门卫生局的钟健鸿、澳门房屋局的吴健斌、澳门银河区域经理的陈万里、澳门金沙中国公司的部门经理白明禹等人均从中受益，文凭从原来的高中或专科提升至专科或本科，综合能力大幅提高。行政管理专业的毕业生白明禹说，虽然工作经验丰富，但缺乏理论知识，“经过学习，我对管理员工的技巧掌握、对国家政治制度和历史的了解更进一步，为我更好地与员工、客户沟通打下了基础”。

“在这里，我学习到关于房屋环保、防水、绿化等实践性的土木工程知识，这些知识成为我最珍贵的财富。”今年58岁的吴健斌是中心2016级土木工程专业的在读学生，他告诉记者，澳门的房屋建造不太注重防水，他希望凭借自己所学的知识来推动这方面的完善。

文化认同，让澳门学子心系祖国

采访过程中，张慜希告诉了记者这样一个细节，“澳门学生原本使用繁体字从右到左、自上而下进行书写、阅读，但来中心学习后，几乎所有的学生都习惯了从左到右、从上到下的阅读习惯和书写格式。”阅读或者书写习惯的顺畅，加速了澳门学生对内地文化的认同。

华南理工大学继续教育学院党委书记邬智说，15年来，中心不仅教给澳门学生理论知识和技能技术，更是坚持立德树人、以德为先，以思政课程和课程思政、爱国主义教育、大学文化之旅、定期举办座谈会等形式，将家国情怀和中华文化贯穿于育人的始终，加深澳门学生对祖国的了解和热爱。比如，组织师生一起观看国庆70周年的阅兵视频，让澳门学子感受祖国国防实力的增长；组织澳门学子到华南理工大学参观，亲身了解华工的百年文脉，感受内地高校的教育氛围，等等。

进入土木工程专业学习后，吴健斌对内地建筑产生了极其浓厚的兴趣。他滑动着手机里一幢大连建筑的照片，激动地说：“这些现代建筑真的很棒，不仅造型设计巧妙，而且设备智能先进。我一定要多去内地走走，看看不一样的建筑。”

提升知识技能，感受多元文化，中心的学生们表示，毕业后，将把学到的知识运用实际工作中，好好建设家园，践行“一国两制”，共同维护澳门的繁荣稳定。