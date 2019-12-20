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陈妙达：70高龄仍要来内地读大学

2019-12-20 12:47 来源：南方网
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　　南方网讯 (记者/柯丹洁 通讯员/李宇舟)齐整的发型，悠闲的装扮，目光炯炯，身体健朗又不失儒雅。12月18日，在华南理工大学继续教育学院珠海教学中心（以下简称“华工珠海学习中心”），记者见到了该中心年龄最大的学生——70岁的陈妙达。他目前在中心学习机械电子工程专业，从读完专科到攻读本科，已在这里学习了6年时间。

　　年已古稀，为何仍要来内地读大学？陈妙达告诉记者，这都是为了圆自己的“大学梦”。

　　陈妙达是土生土长的澳门人，自小对学习就有着浓厚的兴趣。小时候，同伴们在游戏玩耍，而他却是带着自己的弟弟妹妹坐在小板凳上学习。他把算盘放在墙上，以便自己随时可以拿下来算数。

　　高中毕业后，陈妙达很想上大学。但无奈澳门当时的高等教育条件有限，香港的大学学费又让他难以承受，他不得不暂时放下自己的大学梦，进入一家纺织厂工作。

　　辗转多年，陈妙达却一直没有放弃学习，在就读华工珠海学习中心之前，他已经获得了学士学位。但由于喜欢电器专业，他选择了来华工珠海学习中心继续学习。他说，一方面是因为华南理工大学是国内知名大学，以工见长，对于他从事相关工作帮助很大；另一方面，华工珠海学习中心过硬的教学质量和优质的教学服务，在他的亲朋好友中间口碑相传，值得信任。

　　“我来华工珠海学习中心学习，是学与教的双赢，一赢是自己学到知识，二赢是可以把学到的知识教给澳门学生”，如今，已经在纺织厂退休的陈妙达，又来到澳门创新中学担任电器科教师。他把在华工珠海学习中心的学习内容和自己的亲身实践相结合，整合成具有自己风格的教学素材，给学生开设电器方面相关课程，每周六开设三个班，每班20 人，距今为止已经持续了七年时间。陈妙达说，他还要一直教下去。

　　正值澳门回归20周年，陈妙达告诉记者，澳门回归祖国的怀抱后，经济快速增长，大家的生活得到了极大的改善，让自己有了更多机会去完成“大学梦”。而随着澳门不断融入粤港澳大湾区建设，也给澳门人迎来了新的机遇和挑战。他要求自己做到与时俱进，不断更新知识，不被社会淘汰。她的女儿也受到了自己的影响，自己创业开办了继续教育培训班，帮助了很多人提升职业技能。

　　据了解，自成立15年来，华工珠海学习中心已培养澳门学生近万人，为澳门经济社会的发展做出了重要贡献。

编辑： 罗予岐

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