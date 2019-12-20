粤14所高职入选国家“双高计划”

日前，教育部、财政部发布《关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》，公布了中国特色高水平高职学校和专业建设计划（下称“双高计划”）第一轮建设单位名单。

南方日报讯（记者/马立敏）日前，教育部、财政部发布《关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》，公布了中国特色高水平高职学校和专业建设计划（下称“双高计划”）第一轮建设单位名单。广东有14所高职院校入选。

“双高计划”分高水平学校和高水平专业群两类布局。深圳职业技术学院入选高水平学校建设单位（A档）。广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院、深圳信息职业技术学院、顺德职业技术学院入选高水平学校建设单位（B档）。

广东科学技术职业学院、广东水利电力职业技术学院、广州铁路职业技术学院入选高水平专业群建设单位（B档）。东莞职业技术学院、广东工贸职业技术学院、广东机电职业技术学院、广东食品药品职业学院、广州民航职业技术学院、中山火炬职业技术学院入选高水平专业群建设单位（C档）。

今年4月，教育部和财政部联合发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》，明确要“集中力量建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群”，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑国家重点产业、区域支柱产业发展，引领新时代职业教育实现高质量发展。

“双高计划”每五年作为一个支持周期，今年启动第一轮建设，对入选学校给予重点经费支持。中央财政通过现代职业教育质量提升计划专项资金对“双高计划”给予奖补支持，发挥引导作用。有关部门和行业企业以共建、共培等方式积极参与项目建设。项目学校以服务求发展，积极筹集社会资源，增强自我“造血”功能。