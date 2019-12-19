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广东南华工商职业学院隆重举行 “初心永在、放歌祖国”诗·歌会

2019-12-19 16:58 来源：南方网
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　　以诗与歌抒怀，“不忘初心、牢记使命”，歌颂党、讴歌祖国、歌唱人民致敬伟大新时代。

　　近日，广东南华工商职业学院举办“初心永在、放歌祖国”诗歌会，师生同台演出，以诵读、演唱、情景剧等艺术形式，深情回顾新中国成立70年的峥嵘岁月和光辉历程，讴歌一代又一代共产党人不忘初心、牢记使命的执着坚守，用南华人的诗与歌提升党建引领的温度和深度。

　　诗歌会由广东南华工商职业学院现有的7个二级学院和教师共同出演，在《我爱你中国》的钢琴演奏曲中拉开帷幕。诗歌会共三个乐章：第一乐章《中国，我爱你》，第二乐章《时代洪流，沧海桑田，我深深的眷恋》，第三乐章《新时代，你我共筑中国梦》，节目有朗诵《我爱你中国》、《可爱的中国》、《五四百年》、《我骄傲，我是中国人》、《今天我们这样爱国》、《我爱你中国》，音乐剧《共和、共和》，师生合唱《我的祖国》、《我爱你中国》，老师们还带来精彩的二胡独奏《光明行》、对唱《东方之珠》和《共筑中国梦》，全场诗歌会在《我和我的祖国》的合唱声中圆满落幕。

　　按照中央统一部署，广东南华工商职业学院2019年以来，扎实开展学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项任务，以理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率为的目，先后组织各基层党组织和全体党员通过自学、学习研讨、专家辅导、支部书记上党课、志愿服务、为群众做一件好事等多种形式的活动，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。全校层面共组织8次集中研讨，3场辅导报告会。各基层党组织共组织学习交流151场次，共563人次参加；学习研讨96场次，共531人次参加；赴硬辛亥革命纪念馆、农讲所、广东省革命历史博物馆等教育基地参观学习40次，共581人次参加；参加志愿服务367人次；333人次参与做好事，共114件。党委书记马栩生11月1日带头上《牢记初心使命奋力开创学校党建工作新局面》专题党课，共273人参加。其他班子成员讲党课9场，覆盖党员530人次。4名党总支书记24名党支部书记给支部党员上专题党课，覆盖党员737人次。此外，在图书馆的配合下，开图书展，整理出200本党建刊物电子书供全体师生扫码阅读。并于12月9日结合“一二·九”纪念活动，面向全体师生举行本次“初心永在，放歌祖国”诗歌会。

　　本次诗歌会活动全校师生逾四千人观看，用热情的掌声与全场的大合唱向演出的师生表达共鸣。

　　撰文：叶品言

编辑： 罗予岐

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