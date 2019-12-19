黄广教育集团游烈峰：有生之年最重要使命是推行智慧教育

“最重要的使命就是推行智慧教育”的黄广教育集团是科大讯飞华南公司的第一位客户

南方网讯（记者/崔征）“四年前，因为相信，所以看见；四年后，因为看见，所以相信”，科大讯飞高级副总裁、科大讯飞华南公司总裁杜兰此言，讲的是人工智能技术应用落地的产业理想，也是科大讯飞和黄冈中学广州学校（下文简称“黄广”）共同打磨智慧教育样板校的心路历程。

12月17日下午，杜兰带领科大讯飞华南公司核心团队到访黄广，参加“‘共同看见’走进黄冈中学广州学校暨合作四周年纪念活动”，与学校领导及核心成员进行深入研讨：陆续引进智学网和个性化学习手册已第五个年头，黄广的重本率如何实现从21%到81.5%的跃升？智学网这款人工智能教育应用进入校园，如何从稚嫩走向成熟、又如何从“广受非议”到人人必用？

历经四年淬炼，心怀“有生之年最重要的使命就是推行智慧教育”的理想，黄广教育集团党委书记、副董事长游烈峰带领他的团队将智学网、个性化学习手册等科大讯飞智慧教育产品和学校的师生教育场景进行深度融合，为粤港澳大湾区的人工智能智慧教育应用落地打造出一个绝佳样板。

（科大讯飞高级副总裁、科大讯飞华南公司总裁杜兰带队走进黄冈中学广州学校）

艰难的开头：“五管齐下”强力推进

2015年，科大讯飞华南公司成立，也正是这一年，黄广开始使用科大讯飞的智学网。“我们和科大讯飞是一见钟情、二见钟爱、三见终生”，游烈峰这句动情的话背后，是这四年来黄广携手科大讯飞共同打磨智学网许多使用功能的艰辛历程。

“黄广从成立之日起，最大的一个特征就是以智慧教育作为引领，我的微信名字一直都叫‘智慧教育传道解惑者’，我在有生之年最重要的使命就是推行智慧教育”，游烈峰说。

黄广将智慧教育的含义诠释为“让学生乐于学习、向往学习，让老师轻松智能地授教，科学有效地进行知识闭环”。智慧教育的工作方式与传统教育大大不同，将智学网引进校园之初，阻力不小，游烈峰用“惊心动魄”来形容彼时心境。

“开始引入科大讯飞的智学网，老师和学生的抵触情绪很大，我记得当时收到很多反对的电话和信息”，游烈峰回忆，四年前，刚进黄广的智学网被许多人认为“没什么用”，甚至是“花拳绣腿”。

面对非议，游烈峰心平气和请反对的老师们直接提具体意见，并且截图反馈，他打算自己去联系科大讯飞的专家来一一解决具体问题。这一细问，并未获得任何截图反馈，反而激发了老师们真正去使用智学网，而一旦他们开始接触系统和使用系统之后，发现之前的偏见只是“道听途说”，原来认为的那些问题没有那么严重，或者已经解决了，又或者并不存在。

（黄广教育集团党委书记、副董事长游烈峰孜孜不倦致力推行智慧教育）

“所有智学网的功能我都自己去试用和检验，人工智能技术（在我们学校）落地的第一天我就知道“知难行易”，这对老师工作习惯带来巨大冲击，刚开始推的时候很艰难，我们‘五管齐下’，通过经济手段、行政手段、处罚手段、培训手段、以及教师必须完成智学网操作培训证书来全面推行”，对于黄广的教师来说，拿不到智学网的培训证书，意味着无法站在讲台上授课。

携手打磨：教育专家“教”A.I.学优秀教师“门道”

从阅卷系统、到自适应作业、到个性化学习手册、以及即将开展的空中课堂，黄广毫不犹豫地选择了科大讯飞的智慧教育产品和服务，与此同时，校方并非拿到产品直接使用就完事，在此过程中不断提出优化意见，教师犹如产品经理，融入不同场景的教育需求，和科大讯飞一起“打磨”产品。

智学网刚刚推出时出现一些BUG，比如题库题目量不够、又或是学生们破解了PAD上禁止上网的设置，校方与科大讯飞的研发部门深入沟通“对症下药”已成家常便饭。“常常一聊就是两个小时”，黄广智学中心主任曾德军说，学校的智慧教育伴随着智学网一起成长进步，他本人和科大讯飞的研究人员曾经就产品推送题目的逻辑和定标等方面进行过多次深入探讨和反馈，“智学网当中渗透了我们的教学理念，我们也借助智学网加快了智慧教育的发展”，他说。

游烈峰提到，今年考上清华的一名学生，就是通过使用科大讯飞的智慧教育系统，加上选拔两名优秀教师对该学生进行“精准辅导”，帮助他突破知识瓶颈，经过两个月的努力，实现了高考成绩从一模的全省8000名左右跃至63名。

游烈峰说，通过精准深度研究错题，找出规律，向优等生推送直指其软肋的针对性题目进行特训，从而突破知识点的天花板，这样的“培优解决方案”需求迫切，通过人来完成存在偶然性，而如果让机器去学习优秀老师的方法，进而对学生进行精准辅助，有望将偶然性转化为必然性。“个性化教育推广的深度应朝这个方向发展，希望接下来我们进一步完善和科大讯飞共同合作打磨产品的功能”，他说。

（科大讯飞高级副总裁、科大讯飞华南公司总裁杜兰发言）

杜兰对于教育专家深度参与打磨智慧教育产品并使之真正“落地”深表赞同，她现场邀请游烈峰成为科大讯飞智慧教育产品的顾问。杜兰说，“人工智能应用最重要的有三个要素：第一是核心算法、第二是行业大数据的积累、第三是行业专家的参与”，而早在四年前，杜兰和游烈峰互动如何共同打磨智学网的一些使用功能时，她就深刻感受到教育专家作用之重要，今天，已经到了人工智能规模化应用落地的时刻，真实可见的案例、可复制推广的应用产品、以及有实际统计数据证明的应用成效，这些都足以证明“未来已来”，人工智能红利兑现期已在眼前。

因材施教：高考重本率从21%跃至81.5%

坚持终有结果，人工智能技术加持之下实现的精准教学，也让黄广教育成绩斐然。2016年至2019年，黄广历年的高考重本率分别是21%、61%、72.4%、81.5%，如今已位居广州民办学校之首。黄广智学中心主任曾德军笑言，“黄广近几年的发展是智学网最好的广告”，他表示，只要黄广集团还在办学，作为“黄广三宝”之一的智学网就会一直用下去。

游烈峰谈到了在办学过程中的三大哲学命题——

第一是要解决有限和无限的问题。学习无限而生命有限，学生应该把有限的时间聚焦在最应该学习的地方，这就是错题，所以要向错题学习、向自己未掌握的知识点学习。“我非常高兴智学网可以解决这个命题，因为它最核心的内容就是聚焦错题、聚焦学生未掌握的知识点，把有限时间用在最有价值的未知知识点上”。

第二是要解决普遍性和特殊性的问题。每个孩子都不一样，他知识的不足、需要提升的能力完全不一样，老师即便非常优秀、专业、有责任感，都无法知道每一位学生的“未掌握知识点清单”，无法知道每个学生不同的能力特征，更无法手把手去教每个孩子突破属于他的个性化题目。游烈峰认为，基于大数据的智学网实现个性化教育具有巨大空间，“用真正的基于大数据的个性化教育去颠覆培训市场”，目前黄广正在部署的空中课堂就是这种颠覆的实践探索。

第三是要解决生产力和生产关系的问题。智学网是生产工具，具体要落在教学环境中去实践，它必须解决师生关系、师生互动的问题，要让生产工具价值最大化，必须在教学流程、师生心理上进行充分整合。“科大讯飞团队的个人自我迭代能力和团队自我迭代能力非常强，中间有一些螺旋式上升过程，最终我们的需求得到很好的满足”。

点亮梦想：在孩子心中扎下科学的种子

杜兰说，四年前，黄广作为科大讯飞华南公司的第一个客户，“因为相信，所以看见”，于是选择了“初生之犊”的智学网，四年后的今年，科大讯飞的智学网、个性化学习手册等智慧教育产品已全面覆盖黄广3000多名初中及高中6个年级的学生，在使用产品的过程中共同打磨出越来越优质的产品性能并收获成效，“因为看见，所以相信”。

在双方合作四周年纪念活动仪式上，“科大讯飞因材施教实践基地”也在黄广落成，科大讯飞还向黄广授予了“A.I.梦想奖学金”。这次活动也是杜兰今年以来第七次带队走到业务一线，与客户“共同看见”，聆听客户对科大讯飞产品反馈的真知灼见。

（活动现场举办科大讯飞因材施教实践基地授牌仪式）

此外，杜兰还在阶梯教室为黄广的学子们讲了一堂生动的人工智能课——《A.I.赋能，世界的下一种可能》，学生们对科大讯飞的多语种A.I.虚拟主播能说十几种外语、且语言与唇形匹配自然的效果惊叹不已，当看到讯飞翻译机将东北话翻译成流利的英语、以及能同时穿插中英文且不用切换模式的讯飞输入法抖音视频时，现场响起了雷鸣般的掌声。

（杜兰在黄冈中学广州学校为学生作《A.I.赋能，世界的下一种可能》的主题演讲）

“我们希望在孩子们心中扎下科学的种子、奋斗的种子和快乐的种子，希望激发孩子们热爱科学、树立他们对源头技术创新理念的认知”，杜兰表示，“也许多年后大家都不记得我曾经在这里讲过一次课，但是如果孩子们因为听到这节课的一些知识，对他的人生能产生影响，我觉得就非常有价值”，杜兰说，她特别希望点亮孩子们心中的梦想，通过人工智能技术实现因材施教。