海关总署携手广外共建全球贸易监测分析中心

12月18日，海关总署全球贸易监测分析中心（广东）与广东外语外贸大学签署合作共建协议。

（南方网讯 记者/唐巧燕 通讯员/陈琳、余煜）12月18日，海关总署全球贸易监测分析中心（广东）与广东外语外贸大学签署合作共建协议。广东省副省长覃伟中，海关总署党委委员、广东分署主任张广志见证协议签署并为共建单位揭牌。

签署仪式现场

广东外语外贸大学党委书记隋广军主持揭牌仪式，海关总署统计分析司副司长黄国华与广东外语外贸大学副校长何传添签署了合作框架协议，旨在通过共建方式，拓展双方分析研究范围，提升国际视野，提高进出口监测预警和政策研究水平，更好服务国家宏观经济决策。

2018年，海关总署启动全球贸易监测分析中心建设，由海关总署统计分析司管理运行，在广东、上海、大连设3个分中心，其主要职责是基于“大数据”打造对外贸易分析研究的高端智库。全球贸易监测分析中心运作以来，形成了一批有影响力的研究成果，撰写的多篇专题分析研究报告获得上级领导批示，多项政策建议已转化为推动外贸高质量发展的有效措施。

全球贸易监测分析中心（广东）重点联系粤港澳地区高等院校、科研院所及智库机构，借助大数据资源和技术力量，加强与港澳海关和统计机构合作，监测分析粤港澳大湾区贸易发展；重点监测东南亚、南亚、大洋洲、非洲以及港澳台等经济体国际贸易情况；重点关注分析贸易转移以及非正常贸易规模、手段、流向；监测分析劳动密集型产品、高端制造、消费品等重点商品的全球贸易数据。

本次合作共建将有助于双方加强研究成果的共享和交流，共同建设国际贸易特色智库。近期将围绕服务“一带一路”、粤港澳大湾区建设、深圳建设中国特色社会主义先行示范区等国家重点战略，联合开展广东贸易运行预警监测体系、广东自贸区贸易便利化评价体系、广东外贸高质量发展评价体系、粤港澳大湾区整体贸易规模统计、货物贸易与服务贸易融合发展、数字贸易发展等专题研究，为国家外贸高质量发展贡献智慧和力量。双方将合作开展政策研究和人才培养，广东外语外贸大学为全球贸易监测分析中心开展监测分析、人才培训，专业翻译等方面提供支持。全球贸易监测分析中心为广东外语外贸大学开展学术研究、博士点建设、师生的实习实践提供支持。

省教育厅、省商务厅、海关总署广东分署、广州海关、深圳海关等单位参加本次签署仪式。