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广州天河新增2个教育集团

2019-12-19 08:30 来源：南方日报 马立敏
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　　12月17日，广州中学教育集团、天河外国语教育集团成立并接受授牌。这标志着，广州天河区教育集团总数已达5个，集团内学生数达43900人，占全区公办中小学学生总数的43.6%。同时，天河北地区优质教育资源覆盖率达100%；珠江新城优质教育资源覆盖率超过83%。

　　新成立的2个教育集团都是“多法人”十二年制教育集团。其中，广州中学教育集团以广州中学为核心校，包含长兴中学、汇景实验学校、华阳小学、五山小学、华康小学、龙口西小学等成员学校。该教育集团在师资队伍、学校设备设施、教育教学资源等方面将实现共享，以培养拔尖创新人才（含人工智能）为目标，着力提升教学品质，坚持质量立校、特色兴校、名师强校的发展道路，推动集团内成员校高质量特色发展，实现共赢。

　　天河区教育顾问、广州中学校长吴颖民表示，广州中学教育集团成员校覆盖小学和中学阶段的多类型学校，相当于一个小型的立体学区。集团内除了共享资源以外，还可探索人才培养的“一条龙”，让人才培养更系统化。

　　广州天河外国语教育集团以广州市天河外国语学校为核心校，包含广州市华颖外国语学校、广州市南国学校等成员学校。

　　天河外国语学校校长胡东表示，天河外国语教育集团实施“标准化、特色化、品牌化、现代化、国际化”协同发展战略，充分发扬外国语学校的优势，加强外语特色和国际理解教育，增强师生的国际视野和中外文化融合。同时，将共建集团精神文化、管理制度和运行机制，共享优质教育资源，平等互助共赢，为天河区提供更多的外国语类教育优质资源。

　　“天河教育将不断拓展集团效应，促进义务教育向优质化、均衡化、普及化方向发展。”天河区教育局局长王海鸿介绍，未来，天河区将深化“名校+”多法人教育集团化办学模式，通过师资共享、课程共享、理念共享、资源共享，促进教育集团的深度融合和整体发展。同时，天河区将探索出台《天河教育集团化办学评价机制》，激发校长和教师共同参与集团化办学的内驱力，推动教育集团良性发展。

编辑： 罗予岐

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