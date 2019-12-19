多措并举建设高水平教师队伍

11月以来，广州市教育局主办的2019年“感动广州的最美教师”宣讲活动在广州多所学校举行。10名“最美教师”代表深入学校，分享他们在岗位上坚守教育梦想的故事，展现广州优秀教师的风采，激励广大教师不断前行。

11月以来，广州市教育局主办的2019年“感动广州的最美教师”宣讲活动在广州多所学校举行。10名“最美教师”代表深入学校，分享他们在岗位上坚守教育梦想的故事，展现广州优秀教师的风采，激励广大教师不断前行。

今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军,广大教师就是打造这支中华民族“梦之队”的筑梦人。加强教师队伍建设是建设教育强国的基础，广州市教育局坚持党建引领，牢牢抓好强师工作，以外引、内培、改革三措并举，使教育改革发展更有活力，让教育现代化动能更加强劲。

党性正师德 党风促师风

师德师风是评价教师队伍素质的第一标准。广州各学校注重突出师德师风建设，全面强化师德教育，加快建成师德养成教育体系，实现“让有信仰的人讲信仰”。

党性教育与师德师风具有相互促进的作用。广州市教育局将党建工作与师德师风建设结合，有效地把党组织工作融入学校教育、教学中，用党性为师德铸魂，以党性正师德，以党风促师风。

按照政治标准第一的要求，广州各学校认真做好基层党组织书记选配工作，推行党组织书记、校长“一肩挑”，并视情况配备党组织专职副书记。办学规模大、党员人数多的中小学校，配备党组织专职书记，保证党组织对“三重一大”发挥主导作用。

学校党组织是高水平教师队伍的主心骨。广州各学校党组织不断加强党员教师的政治理论学习，提高教师的思想政治素质和师德水平。广州市第二中学党委书记、广州市市政职业学校党委书记、广州市启聪学校党总支书记等纷纷带头上党课，以党的理论给师生教职工补足思想的钙。

在学校党组织引领下，党员教师们踊跃“亮身份”、争当“示范岗”，在教师队伍中起到领航灯、加速器的作用。

“学校定期组织身边模范成长故事分享会，传递榜样的力量。”广州市交通运输职业学校党委书记卢景超介绍，学校深入挖掘教师队伍中涌现出来的先进典型，通过激励党员教师争做先锋楷模，充分发挥示范引领作用，带动全校教师自觉传承优良师风，涵育校风、师风、教风正能量。

广州市教育局积极构建师德建设长效机制，印发《广州市教育系统加强新时代教师师德师风建设指导意见》，全面对标“六要”“四有”的新时代教师新标准新要求，把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在全市教师队伍建设的首要位置，实行师德一票否决制，严肃查处教师师德失范行为。

全市学校将师德师风建设落实到行动上。协和小学将“请进来”和“走出去”有机结合，定期邀请专家到校作师德师风演讲，并安排教师外出参加高端培训。

广州市市政职业学校着力建章立制，制定一系列师德建设实施方案，列出学校师德师风建设负面清单，以及违反师德行为处理办法。9月，该校开展师德征文和微视频征集，教育和引导广大教职工模范履行岗位职责，自觉加强道德修养和作风建设。

多措并举、多管齐下，广州教师队伍师德师风建设取得可喜成效，涌现出了一批师德高尚、有责任、有担当的优秀教师。今年教师节期间，广州推荐获评全国教育系统先进集体5个，全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀教育工作者15名，占全省获奖人数的12.12%。广州市教育局推出“三个一”宣传活动，每天推出1位优秀教育工作者介绍、1部优秀师德微视频片、1篇师德美文，进一步营造尊师重教良好氛围。

敞开胸怀招贤纳士

为推进广州教育“全面上水平，全国有影响”提供强有力的教育人才保障，近年来，广州市教育局加强政策顶层设计，针对人才类型分类施策，引进全国优秀教育人才。

结合人才选拔需要，广州积极创新教师招聘模式，在赴上海、厦门、深圳等地调研之后，改变旧有招聘方式，采用“先面试后笔试”的形式，围绕“干什么考什么”精心设计考试内容，促进教师招聘工作更加重视考生的适教、善教实际能力，更加符合用人单位的实际需求，今年以来共从7535名考生中遴选152名新教师。

基础教育领域高层次人才力量薄弱一直是各地发展教育的痛点、难点。求贤若渴的广州，主动向全国各地的高层次人才抛出绣球。

2017年7月，广州在全国范围内率先出台了《广州市基础教育高层次人才引进办法（试行）》，面向全国公开招聘名校长名教师，提供最高150万元的安家费，弥补基础教育高层次人才引进政策的真空。

同时，广州教育敞开胸怀，“走出去”招贤纳士，在武汉、石家庄和广州举办基础教育高层次人才见面会，引入“高精尖缺”人才。

高层次平台、宜居生活环境、具有竞争力的安家费、户籍办理、职称评聘……优厚“大礼包”吸引了大量优秀简历。2017年以来，广州刚柔并济引进了88名基础教育高层次人才，在全国刮起了引进基础教育高层次人才的“广州旋风”。

从教32年的詹美龙是中学历史正高级教师，2017年通过人才引进进入广州南武中学，目前担任南武中学高二年级长，负责教学管理工作。“广州经济发达，又有人才引进的好政策。”詹美龙说，希望自己能在这里传播快乐学习、幸福学习的教学理念。

詹美龙认为，广州的基础教育高层次人才引进对提升当地教育质量有很大作用，“能够带来新的教学理念，为教师提供课题研究、学法指导、命题与讲题引领、教务与班务管理、论文撰写等方面的帮助。”

在总结基础教育高层次人才引进工作经验的基础上，今年9月，广州市教育局牵头出台了专门针对职业教育的《广州市职业教育高层次人才引进办法（试行）》。这是全国第一份专门涵盖中职、高职和技工院校的高层次人才引进办法，提供的最高安家补贴达200万元，预计将为广州职业院校人才引进工作带来一场“及时雨”。

高端培养项目助力人才队伍建设

既有外引，也重内培。近年来，广州市教育局启动各类高端培养项目，深入推进广州教育家培养工程、广州市“百千万人才培养工程”、广州市卓越中小学校长培养工程、广州市卓越校长促进工程、广州市义务教育学校校长教师专业能力提升工程及中等职业学校“百千万人才培养工程”，启动首批教育家工程（示范性高中正职校长）培养对象和广州市基础教育系统新一轮“百千万人才培养工程”第三批名校（园）长赴芬兰和美国进行研修项目。

“党建工作大大激发我校师资队伍建设动力。”广州市市政职业学校党委书记、校长黎城荣介绍，学校“双师型”教师占专业教师总人数的74.83%，其中陈春艳、涂晓琴两位老师为广州市中等职业学校“百千万人才培养工程”名师培养对象。学校鼓励两位教师积极参加教育局组织的“百千万人才培养工程”系列培训活动，在校内外举办公开课，充分发挥党员教师引领示范作用，带动学校教师队伍综合业务水平更上一层楼。

一个党员就是一面旗帜，发挥好先锋模范作用是党员教师保持先进性的体现。广州各学校形成了把骨干教师培养成优秀党员、把优秀党员培养成骨干教师的“双培机制”，发挥党员在教师队伍建设中的示范带头作用。

在广东广雅中学，党委结合教育教学工作，要求党员带头上公开课，带头做课题、搞课改、探索新的教学模式和方法,展示教育教学的技能,为提高教育质量创造经验。教师党员也主动挑起班主任、科级组长等重担，成为学校的工作骨干。

“党员和老师的身份的目标都是一致的，就是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”广雅中学化学科科组长陈允任介绍，学校要求党员教师每年写教育随笔，进行教学反思，努力提高教学育人水平。

打造一支惠及所有学生的高水平教师队伍，不仅需要培养出领军教师，也要做好基础工作，扎深根、扎牢根。广州不断深化教师队伍体制机制改革，推动中小学教师“区管校聘”管理改革，以管理体制改革为契机，保障教师待遇，促进义务教育师资区域内特别是农村地区师资均衡发展。

同时，广州注重“补齐短板”，推动中小学教师学历提升。2019年秋季启动了乡村教师学历提升计划，并鼓励城区的在职在岗教师进行学历提升。

“我们要以党的全面领导为根本保证，以师德师风为第一标准，以培养培训为重要环节，以高效管理服务为关键支撑，统筹推进教师队伍建设。”广州市教育局相关负责人表示，要以党建为引领，推动学校改革发展，为广州教育发展提供强大动力。