东莞：明年春季起公办幼儿园保教费每月上涨200元

备受家长关注的公办幼儿园保教费调整有了最新动态，从2020年春季开始，东莞市公办(集体办)幼儿园保教费上调200元！南方+记者获悉，12月16日市政府召开常务会议，审议通过调整东莞公办(集体办)幼儿园保教费标准等一批重大事项。

备受家长关注的公办幼儿园保教费调整有了最新动态，从2020年春季开始，东莞市公办(集体办)幼儿园保教费上调200元！南方+记者获悉，12月16日东莞市政府召开常务会议，审议通过调整东莞公办(集体办)幼儿园保教费标准等一批重大事项。

具体说来：省一级幼儿园从800元/人·月调整为每1000元/人·月，市一级幼儿园从700元/人·月调整为900元/人·月，未评级从600元/人·月调整为800元/人·月。

保教费调整方案两次面向公众征求意见

目前，东莞市公办(集体办)幼儿园保教费收费执行的是2016年制定标准。今年7月，东莞市发改局发布《公办（集体办）幼儿园保教费收费标准调整方案》（征求意见稿）（以下简称《调整方案》），向社会各界人士征求意见。

《调整方案》提出，省一级幼儿园拟从800元/人·月调整为950元/人·月；市一级幼儿园从700元/人·月调整为850元/人·月；未评级从600元/人·月调整为750元/人·月；整体上升幅度在19%~25%之间。

此后在8月份，市发改局再次发布《东莞市公办（集体办）幼儿园保教费收费标准调整方案（第二次征求意见稿）》，与第一次征求意见稿“拟普涨150元/人·月”相比，第二次征求意见稿新增加一个方案为“拟普涨200元/人·月”。

数据显示，截至2018年9月，东莞市现有公办（集体办）幼儿园204所，在园幼儿6.7万人，其中市、镇公办幼儿园58所，村(社区)集体办幼儿园146所。民办幼儿园921所，在园幼儿29万人，其中有604所民办幼儿园认定为东莞市普惠性民办幼儿园占民办园数量的65.6%。

增加收入用于提高工资待遇及完善设施设备

对于此次幼儿园保教费的调整，东莞市发改局负责人表示，主要考虑了以下四点因素： 一是保教成本逐年增加，办学质量无法保证；二是村集体举办幼儿园运营艰难；三是影响东莞市普惠性民办幼儿园的健康发展；四是不利于完成国家和省定公益，普惠性幼儿园考核目标。

据东莞市发改局对23所公办(集体办)幼儿园2016-2018年度定价成本监审结果反映，东莞市公办(集体办)幼儿园办学成本逐年增加。其中，2016年(1学年按10个月计算)每人每月为1006元，2017年每人每月为1124元，2018年每人每月为1250元，年均增长约11.5%。2018年度各类别幼儿园平均培养成本为：省一级幼儿园为1966元/人·月，市一级幼儿园为1091元/人·月，未评级幼儿园为741元/人·月。综合成本因素，有了此次调整方案。

据悉，此次幼儿园调整收费增加的收入应全部用于提高教职员工工资待遇及完善设施设备，集体办幼儿园用于提高工资待遇的比例不少于70%。调整保教费标准从2020年春季起执行。

值得一体，为规范托管费收费行为，东莞市还制定全市公办(集体办)幼儿园托管费标准，在周一至周五闭园后的16:30至19:00期间对在园幼儿提供托管服务的，16:30至17:30免收托管费，17:30至19:00可收取托管费，收费标准为10元/人·天。

来源：南方号“教育莞家”