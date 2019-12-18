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“AI+教育”领域不断发力,尚德新技术赋能探索见成效

2019-12-18 18:26 来源：南方网
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　　自从全面转型为互联网教育、率先建立起国内领先的在线直播学习模式后，尚德机构拥抱新科技并使之为教育赋能。2019年，尚德机构更是在“AI+教育”方面发力，先后推出了自主研发的督学机器人、AI检测系统、人脸识别电子合同系统等，保障学员权益、为学员创造价值。

　　2019年4月，尚德机构自主研发的督学机器人上线，通过电话的方式督促学生上课，解决成人用户学习时间少、容易产生惰性的问题。尚德机构有关负责人表示，目前AI机器人主要应用于开班课前。开学“第一课”会介绍完整课程，针对自考做详细讲解以及如何根据自身情况安排考试等。根据大数据统计，上好“第一课”的学生出勤率更高，通过率也更高。

　　2019年以来，为进一步实施内部管理规范、保障学员利益，尚德机构出台多项措施提升用户服务水平，包括电话AI筛查、报名人脸识别、全程可追溯体系、信息发布规范等，人工智能在这其中扮演了重要角色。

　　在规范咨询解答方面，尚德机构将所有拨打给学员的电话都纳入自主研发的系统中，由产研团队搭建起AI检测系统，每一次通话都会经过AI筛查。发现敏感词时，转由人工二次核查确定，一旦发现违规将给予处罚。

　　在报名流程方面，2019年7月，尚德机构与北京数字认证股份有限公司达成合作，由后者为尚德机构提供完整的电子合同解决方案，将人脸识别、电子签名等功能应用于学员报名流程中。经过3个月的研发和必要调试，11月4日，员工版电子合同系统率先上线。上述负责人介绍，员工端应用电子合同，可以很好地解决员工地域分散、雇员流动性高、风控能力弱等传统纸质劳动合同签署面临的各种痛点。

　　而学员端应用人脸识别电子合同，此举可有效证明报名流程的真实性，有利于保障尚德机构每年服务的数十万学员的权益。上述负责人表示，电子合同在给企业带来明显降本增效价值的同时，也成为企业数字化转型的基础能力，进一步强化了企业的数据安全和合规风控能力。

　　依托技术支持尚德机构今年在免费学项目方面也取得了更大的进展。一直以来，先付费、再学习成为成人教育行业通行的惯例，造成机构与用户之间信息的不对称。尚德机构在去年推出“公共课免费学”的基础上，今年一季度推出了力度更大的“免费学”项目，涉及证书类、自考公共课、管理类联考课程、硕士研究生考试课程、通识博雅类小课和职场辅助、生活服务类课程等，让用户提前体验在线学习产品，帮助他们更加理性地进行选择。免费学项目推出不久，尚德机构为其建立了新APP——尚德机构极速版，用户可在上面自由选择课程免费进行学习。据了解，极速版APP体量更轻巧，方便用户下载。

　　此外，尚德机构今年还推出多款职业资格证书免费学小程序，满足成人学员碎片化学习需要，以提高学习效率。2019年4月，涉及教师资格证、MBA和会计从业资格证等多门课程的免费学小程序上线。5月，尚德机构小程序“上课去尚德”迎来更新，除了近代史、古代汉语、当代文学等考试科目免费学外，还增加了改善职业形象、职业生涯规划、平衡职场生活等免费课程，目标受众定位为职场新人以及希望提升职业能力的职场人。

　　据了解，在线教育行业是典型的产业互联网行业，需要经历线上化、数字化、智能化三个阶段，价值链条非常长。目前，尚德机构已把所有线下逻辑搬到线上，完成了几十个服务平台的搭建，形成了真正的线上化。此外还搭建了自己的数据中心，打通了底层数据逻辑。在智能化方面，尚德机构拥有自己的“三师”体系：讲师负责教学工作，班主任负责督学工作，AI老师负责辅学工作。

　　尚德机构有关负责人表示，目前互联网已从上半场切换到下半场，这是增长模式和增长动力的切换，下半场靠的是如何能够释放供给侧的能力，如果企业能够做到线上化、数字化、智能化，就将获得体系化的效率提升和系统化的创新迭代，而这两种能力，是在下半场去释放供给侧的能力，它可以让一个企业走得更远。

编辑： 罗予岐

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