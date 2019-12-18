不划重点，考卷应该怎么出

《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》的内涵非常深邃丰富，体现了鲜明的目标导向和问题导向。从目标导向看，《意见》明确了初中学考命题的根本任务是“立德树人”。

《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》的内涵非常深邃丰富，体现了鲜明的目标导向和问题导向。从目标导向看，《意见》明确了初中学考命题的根本任务是“立德树人”。

从问题导向看，一是针对以往考试中存在的“唯智”倾向，要求正确发挥考试命题对教育教学的引导作用，注重引导学校落实德智体美劳全面培养的教育体系，引导教师积极探索基于情境、问题导向、深度思维、高度参与的教育教学模式，引导学生自主、合作、探究学习，提高学生综合素质，促进学生全面健康成长。

二是针对以往一定范围存在的考试指挥棒作用过于强大、“考什么教什么、怎么考怎么教、考多难教多难”的状况，要求将义务教育课程设置方案所设定的除综合实践活动外的全部科目纳入初中学业水平考试范围，促进学生认真学好每门课程，完成国家规定的义务教育学业。这里蕴含着考试和教学、考试规律和教学规律的关系问题。

三是针对以往考试中存在的命题程序不够规范、命题人员培训不够到位以及重命题轻阅卷的情况，要求努力提高命题和阅卷质量。可见，《意见》对加强初中学考命题工作进行了全面的阐述和部署，取消考试大纲仅仅是措施之一。其精神实质是正确处理考试和教学的关系，正确发挥考试对课程改革和教育教学改革的导向作用，从而确保“立德树人”根本任务的落实。

理顺考教关系让命题质量再提高

取消考试大纲，以课程标准为标准，对命题工作来说是减少了限制，提高了要求。一方面，命题工作取材的范围更广，驰骋的疆域更宽；另一方面对命题质量的要求更高。命题人员要做到手中无纲心中有纲，无形的纲比有形的纲更难把握。有纲时命题是在写律诗，无纲时命题是在写自由诗，自由诗看似容易，其实更难。难在每一所中学、每一个老师、每一个学生心中都有一个纲，命题人员的纲看似把握在自己手里，其实身不由己，你必须让自己对纲的理解符合绝大多数的老师、学生对纲的理解。有纲时你是在一个湖泊里荡舟，无纲时你是在大海里奔驰。无论是在湖泊还是大海，你都要有一个罗盘，这个罗盘是课标，也是绝大多数老师学生对应该考试内容的理解或者说期望。

要特别重视多维细目表对课程标准的精准细化作用。命题的过程是对课程标准的实现过程。在正式命制试题前，必须根据课程标准，制定多维细目表。多维细目表是试题的蓝图、施工图，是对课标的细化，也是对命题人员心目中的纲的细化，必须包含所要测试的知识点及其分数权重的分配、题型结构和考生解题所需的认知能力层次结构等内容。在制订多维细目表时要妥善处理点和面、重要知识点和一般知识点、“知识和能力”“过程和方法”和“情感态度和价值观”的关系。

要妥善处理变更和稳定的关系。多次考试之间，题型结构、认知层次结构乃至知识点的稳定，有利于学生学习时形成稳定的预期，减缓焦虑情绪。但是过于稳定容易形成定式、套路、固化。知识点的固化不利于学生拓展知识面，易导致知识结构的残缺。但是也切忌知识点选用的杂乱无章。要加强对各学科内部知识点的精细研究，建立层级分明的知识点体系。命题时对知识点的选用要采用分层分单元的抽样方法。题型结构在一定时期内相对稳定有利于减缓学生的学习焦虑，但长期固定不变不利于学生创新思维能力的培养。

要努力实现从经验型命题向科学型命题的转化。取消命题大纲后对命题科学化、规范化的要求更为迫切。因此必须加强命题教师业务培训，克服经验性命题、随意性命题的缺陷，严格按考试规律、命题程序操作，实现科学型命题。

要妥善处理科学性和公平性的关系。取消考试大纲后要更注重命题的公平性，包括命题素材采用的公平，命题难度把握的公平和题目原创性公平。此外，题型结构等如果发生变化，必须提前通过命题说明或考试说明等告诉学生，确保信息公开和信息对称。要在命题人员心目中的纲和老师学生心目中的纲之间建立一种动态联系。

要妥善处理科学性和可行性的辩证关系。新高考改革五年的实践表明，满载素质教育理想的改革举措，在成效初显的同时，遭遇功利应试惯性的顽强阻碍和掣肘。初中学考命题改革理念先进、方向正确，但是也必须妥善处理好科学性和可行性、理想目标和现实条件（包括社会心理认知条件）的关系，周密设计，广泛论证，行稳致远。

德智体美劳并举实现从育分到育人的转变

取消考试大纲透露了两点明确的信息：一是强调学习内容的全面性、系统性；二是强调试卷考核知识点和题型结构等考核方式的可变性。针对这两点，我们的教学工作必须未雨绸缪，作出相应的调整。

点面结合，增强学习的全面性、系统性。取消考试大纲后，增加了学生针对考试进行复习的工作量，但有利于引导学生全面学习、系统学习，融会贯通。

打破惯性，实现工作重心从刷题训练向学习方法培养的转变。近年来针对高考和中考的刷题应试训练愈演愈烈，造成的结果是学生成了应试训练机器，缺少举一反三的应变能力。当高考试题中某个知识点对应的试题的前后次序调整，或者考核方式稍有变化，就手足无措。取消考试大纲明确宣示，考核知识点和考核方式都是可变的。这样，扎扎实实地打基础，踏踏实实地培养举一反三的迁移应变能力，就应该取代刷题的训练。

德智体美劳并举，实现育分到育人的转变。无论是取消考试大纲，还是实行综合素质评价，目的都是为了促进学生综合素质的发展。这给学校落实全面发展的教育方针，给学生实现全面而有个性的发展，给老师实现自己的教学抱负，都带来了新的机遇和挑战。

正如杭州一所知名初中的老师呼吁：“希望老师们摆脱以往考纲的桎梏，教出各学科的特色来，体现出各学科的核心素养来，做出的是一道道美味而不是一锅炖。”

（作者：任学宝，系浙江省教育厅教研室正高级教师；边新灿，系浙江省教育考试院研究员）