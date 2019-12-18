吉珠“大思政”带动特色专业群建设

近年来，吉珠以思政课改革创新引领各学院课程思政建设，通过“大思政”建设直接带动学校各专业建设，初步形成以理工科专业为优势、多类型专业协调发展的特色专业群。如今，吉珠的特色优势专业不仅仅成为考生的热门选择，也为珠海和广东经济社会发展贡献了“吉珠力量”。

近日，教育部公布了“首届全国高校思想政治理论课教学展示活动”评选结果，吉林大学珠海学院（下称“吉珠”）马克思主义学院副院长、党总支书记周耕副教授获得二等奖。本次展示活动广东省共派出37人参赛，最终获奖17人，周耕是省内独立学院唯一获奖者，而且是《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课展示组中唯一获奖的广东教师。

此次活动收获佳绩，既是吉珠多个部门通力协作的成果，也是多年来思想政治教育工作和专业课程建设成效的集中体现。近年来，吉珠以思政课改革创新引领各学院课程思政建设，通过“大思政”建设直接带动学校各专业建设，初步形成以理工科专业为优势、多类型专业协调发展的特色专业群。如今，吉珠的特色优势专业不仅仅成为考生的热门选择，也为珠海和广东经济社会发展贡献了“吉珠力量”。

改革探索：让思政课成为学生爱上的“金课”

“教师职业是良心活。”这是周耕在不同场合最爱说的一句话，他对思政教育的思考，全部化成了为学生负责的实践。周耕荣获的成果和荣誉，是吉珠成功开展思政课改革创新的典型注脚。

近年来，吉珠高度重视思政课的建设，经过调整和梳理，将思政课的课程重新组合编排，将最新最快的思想动态送到学生课堂上。吉珠版的思政课既要有严谨、规范，逻辑性强的一面，也要有新颖、灵活，调动活跃气氛的一面，出勤率和抬头率双双提高，真正成为学生爱上的“金课”。

这样的成果得益于体制机制改革。该校马克思主义学院将期末开卷考试改为闭卷考试，对教学工作进行常态化监控，确保思政课质量。集体备课制度、听课评课制度、教师间学帮带制度等制度保障体系已经逐渐完善落实。

此外，吉珠还在实践教学基础上进行了创新尝试。在马克思诞辰200周年之际，一场别开生面的师生“马克思主义经典著作读书交流会”，让学生们思维泉涌、兴致盎然，取得不错的反响。

层层压实：课程思政开展“如火如荼”

“除了做强做优思政课，让各类课程与思政课同向同行、形成协同效应也至关重要。”吉珠教务处有关负责人介绍，吉珠加强课程思政建设，使德育与智育相统一，让立德树人的音符汇成一曲交响曲，推动实现全员全程全方位的“三全育人”。

今年10月，《吉林大学珠海学院强化课程思政 建设一流课程工作计划》应运而生。这份计划中提出了“加强师德师风建设”“挖掘课程育人功能”等十个方面的实施计划，并在全校范围内开展课程思政“四个一试点”工作。

所谓“四个一试点”，即遴选一个二级学院作为课程思政试点学院，该学院所有专业、课程及课堂都要实施课程思政教学。其余各二级学院，每个学院至少一个专业作为课程思政试点专业，该专业所有课程及课堂都要实施课程思政教学。其他专业，每个专业至少一门课程要作为课程思政试点课程，该课程所有课堂都要实施课程思政教学。其他课程，每门课程至少要有一个课堂作为课程思政试点课堂，该课堂要进行课程思政试点教学。

立德树人责任层层压实，课程思政项目落实到位。据统计，2019-2020秋季学期共计21个专业、383门课程、8629个课堂开展课程思政试点工作。此外，吉珠还计划立项试点学院1个、示范团队10个、示范课程30门。对试点单位给予经费资助，以培育项目为引领，总结推广并带动更多课程参与课程思政建设。

开花结果：专业建设助力实现高就业率

2018年12月，吉珠化学工程与材料中小企业服务平台被工业和信息化部认定为国家中小企业公共服务示范平台，这是当年度同类型唯一落户高校的国家级平台。

“国家级平台搭建了一个企业技术人员、学校专业教师深入沟通的通道，有效发挥校企双方在人才培养方面的优势，形成共同育人的合力。”吉珠化工与新能源材料学院党总支书记、副院长张建会介绍，该院学生在课程思政和专业教学的双重引导下，学习效果显著提升：近五年该学院平均就业率高达98.34%，获得学科竞赛、“互联网+”创新创业竞赛等省级以上奖励50项，累计发布论文13篇。

化工与新能源材料学院的专业建设是吉珠因应应用型人才培养趋势，大力发展理工科特色专业的一个缩影。如今，吉珠涌现出新能源材料、制药工程、计算机科学与技术、建筑学、城乡规划、旅游管理、音乐舞蹈等特色专业群，专业建设取得丰硕结果。

党委领导、思政引领，育得桃李满天下。曾几何时，独立学院不被社会所认可，独立学院毕业生受到用人单位不该有偏见的情况，如今有了翻天覆地的变化。

“今非昔比，形势大好！”谈起如今吉珠学生就业情况，吉珠招生与就业处处长、创新创业学院院长刘冰抑制不住兴奋。她介绍，最近3-5年来，吉珠毕业生已经出现了供不应求的状况，深圳市坪山区等地区政府主动组织当地企业到学校举办交流合作会，珠海格力集团，周边城市的高新技术企业等“国字号”企业组团来学校招聘，毕业生的选择多了，就业率连年维持高水平。

【金牌专业】

制药工程： 打造政校企协同育人新机制

制药工程专业2016年所在学科获广东省生物工程特色重点学科，2011年和2018年两度获批为广东省民办教育重点建设专业。该专业创新政府、高校与社会协同育人机制，建立珠海市和广东省中小企业生物医药公共（技术）服务示范平台、珠海市生物医药协同创新中心、珠海市新型给药系统重点实验室等，与77家医药企业建立产学研基地、为企业提供检测服务达到40多家1500多次，有效地汇集了政校企优质资源，逐步形成协同育人品牌优势。

计算机科学与技术：实现科研+应用均出成效

计算机科学与技术专业2016年被列为广东省特色专业，拥有“符号计算与知识工程教育部重点实验室珠海分实验室”、“广东省大学生实践教学基地”等人才培养基地。该专业在智能信息处理、数据挖掘、图像处理与理解、嵌入式通信等方面的研究取得了特色鲜明的创新性成果，并在应用方面取得了显著的成效，2016年以第一完成单位获得全国商业科技进步奖一等奖，在机器学习算法与理论等方面的研究成果得到国际同行的高度评价。

建筑学、城乡规划：面向产业一线培养人才

建筑学专业坚持以应用型专业人才培养为学科发展核心，在掌握建筑学学科的基本理论和基本知识的基础上，培养具有艺术修养和综合解决建筑设计、室内设计、城市规划设计能力的建筑设计人才。城乡规划专业培养具备坚实的城乡规划设计基础理论知识与应用实践能力，具有社会责任感、团队精神、创新思维，掌握科学系统的工作方法，能够正确解读国家相关政策法规并能参与政府决策环节，尊重民族传统和历史文化，具有良好的生态和环境保护观念的高级专业人才。

旅游管理：注重国际化培养获得联合国认证

旅游管理专业2014年获批为广东省专业综合改革试点专业，2019年通过了联合国世界旅游组织旅游教育质量认证（UNWTO.TedQual）。该专业结合粤港澳大湾区的旅游产业特点，凝练了“教学、实习、就业”相结合的创新型人才培养模式。该专业注重国际化培养，开设双语课程和第二外语选修课，与海外高校建立了学分互认、本升硕和海外带薪实习等项目。2016-2018年连续三年在艾瑞深中国校友会网（Cuaa.Net）公开出版发行的《2019中国大学评价研究报告（校友会版）》中，排名全国独立学院旅游管理专业第一名。

音乐舞蹈：合唱团多次获得国省市大奖

吉珠音乐舞蹈学院旨在培养具有一定音乐、舞蹈基本理论素养，具备一定专业技能和综合素质，能够从事教学、表演、管理的应用型人才。教师均来自国内外知名艺术院校，何平教授任音乐舞蹈学院首任院长，世界著名作曲家周龙、陈怡任客座教授。配备有可容纳700人的音乐厅，容纳200人的学术报告厅，排练教学场地和设施齐备。该院合唱团曾多次参加大型演出活动及国家和省市各级比赛，声乐节目《天空》《林海老人》荣获全国第五届大学生艺术展演活动艺术表演类一等奖和优秀创作奖，被誉为“珠海最优秀的合唱团之一”。

南方日报记者 杜玮淦