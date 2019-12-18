华附：丘成桐奖数量全国居首

在刚刚结束的第33届中国化学奥林匹克决赛中，华南师范大学附属中学4名学生取得了“2金1银1铜”的优异成绩，其中学生古云天获总分全国第一；2019年丘成桐中学科学奖全球总决赛中，华附学生成果、徐游新等15人组成的10支队伍夺得“1金2铜3优胜4入围”奖项，获奖数量及质量名列全国名校之首；2019年英才计划选拔中，华附共有5人入选，包揽全省一半名额。

在刚刚结束的第33届中国化学奥林匹克决赛中，华南师范大学附属中学（下称“华附”）4名学生取得了“2金1银1铜”的优异成绩，其中学生古云天获总分全国第一；2019年丘成桐中学科学奖全球总决赛中，华附学生成果、徐游新等15人组成的10支队伍夺得“1金2铜3优胜4入围”奖项，获奖数量及质量名列全国名校之首；2019年英才计划选拔中，华附共有5人入选，包揽全省一半名额。

在高手如云的竞赛中，华附学子为何能频频刷屏，傲视群雄？华附党委书记、校长姚训琪说：“华附一直强调学生的全面发展，非常愿意为学生提供适合的成长路径。只要学生有想法，学校会竭尽全力把他们的兴趣培养成特长，变成职业方向，投入到报效祖国的人生大业中。”

全国奥化决赛：

2金1银1铜，单人总分全国第一

第33届中国化学奥林匹克（决赛）暨冬令营于11月29日至12月4日举行。经过激烈的理论及实验考试，华附4名学生取得了“2金1银1铜”的优异成绩。

高三2班的学生古云天、张弘毅双双夺得金牌，入选国家集训队，其中古云天还是全国总分第一名。“奥化的训练不止让我学到知识，更重要的是学会了‘如何寻求知识’。在化学中很多东西是变化的，现在正确的事情未来不一定正确，这让我学会了用思辨的眼光看待世界上发生的事情。”

除了参加竞赛训练外，张弘毅还是华附合唱团的队员，参加了今年的全国展演。“因为竞赛落下了合唱训练，最近会抓紧补回来！”张弘毅笑着说：“在奥赛训练中，我培养了自律、独立研究、探索难题的能力，也学会了更好地规划时间。”

除奥化外，华附今年还有13人入选奥数广东代表队，最后获得“5金5银3铜”的优异成绩，3人（饶睿、王艺霖、唐语阳）进入国家集训队，获奖人数及进入集训队人数均居全省第一。2人入选奥物广东代表队，取得2银的好成绩，两人在冬令营中位列广东省第一和第三。

丘成桐中学科学奖：

1金2铜3优胜4入围，居全国名校之首

2019年丘成桐中学科学奖全球总决赛于12月14日在清华大学举行。经过两天封闭式面对面的全英语交流和答辩，最终产生了数学、物理、化学、生物、计算机、经济金融建模六个学科各奖项。华附共10支队伍经南方赛区选拔脱颖而出（均获得南部赛区一等奖），在总决赛中夺得“1金2铜3优胜4入围”优异成绩，入选总决赛的队伍数量及获奖质量名列全国名校之首。

高二1班学生成果、徐游新以研究项目“昆虫呼吸蛋白的分子演化”获得2019丘成桐中学科学奖全球总决赛生物金奖。

“进行研究和撰写论文时，我们合理分工、互帮互助，克服了各种困难；准备展示时，我们反复修改，理清思路；准备问辩时，我们阅读大量有关文献，不断挖掘自己的知识盲区、锻炼自己的口语。”成果说：“在备战过程中，我们尽了最大的努力将能够做好的事情给做好。这个过程中的种种收获，并不亚于最后的奖项。”

今年是成果的“成果年”，她获得全国中学生生物联赛二等奖、入围英国生物竞赛，还在今年5月被评为广东“最美南粤少年”之“智慧好少年”。

徐游新说：“在研究过程中，我们每时每刻都在学习新的东西：从一开始阅读文献了解有关昆虫呼吸蛋白的知识，再到学习如何使用各种用于数据处理的软件与网站，以及摸索如何撰写论文。有幸进入半决赛后，还参与了三次本来只在大学毕业前才有机会参加的论文答辩，极大锻炼了我们的思辨能力和口头表达能力。”

英才计划：

5人入选，包揽全省一半名额

日前，2019年英才计划学科论坛结果出炉，广东省共10人入选，其中华附5人。

据悉，“英才计划”主要由中学负责推荐品学兼优、学有余力、对基础学科具有浓厚兴趣的高中一年级和高中二年级学生参加报名。学生根据个人兴趣爱好及高校导师的研究领域选报导师，经过网上申报、学科基础知识和创新潜质笔试、导师面试等环节确定能否入选。2013年至2018年间，已有3000余名优秀学生接受了培养。

导师主要由高校从“基础学科拔尖学生培养计划”导师中推荐，以两院院士、“长江学者”“国家杰青”、国家级教学名师、省级教学名师为主。每位导师培养的学生数量为1—5人，导师将充分利用高校科研平台和学术资源对学生进行培养，从中学生的兴趣和特点出发制定切实可行的培养方案，使学生实质参与科学研究，锻炼学生自主发现问题、分析问题、解决问题的能力。

高二5班学生袁誉珊通过英才计划，进入大学的实验室里面开展有关光催化剂和污水处理研究。她说：“我在生活中观察到一些生活污水和工业污水非常难被降解处理，对人类社会和自然环境都有很大危害。我希望通过科学研究，能更多地关心社会，这是身为华附学生所必备的社会责任感。”

入选物理科的陈一苇是英才计划年度优秀学员，师从中山大学物理学院教授李志兵，在李志兵及其团队的指导下开始了物理学科的学习与研究。在李志兵的指导下，她完成了“关于耦合相关物理知识的学习”等学习报告和“光学干涉测量流体二维温度场分布数学模型推导与实验验证研究”研究报告，还参与制作了中微子振荡的科普视频，参加了Breakthrough Junior Challenge Prize的国际比赛。

“这次论坛的评委老师们都是物理学科各个领域的专家，他们在论坛提问过程不断促使我思考：我真的弄明白了吗？”陈一苇表示，通过一年的学习，她逐渐养成了严谨的学习态度，掌握了科研的基本方法，形成了开阔的科研视野。

姚训琪表示，华附的科技教育已进入新阶段，从学科竞赛进入丘成桐奖、英才计划这样的项目式比赛，教育视野更加宽广，学习氛围更加开放包容。未来，华附将通过做好信息化、特色化，提升优质化，驱动集团化和国际化，实现学校的教育现代化。

南方日报记者 钟哲