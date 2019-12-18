“减负20条”，把时间还给教师

明确提出坚决避免就督查检查评比考核事项对学校和教师随意提出要求、确保对中小学校和教师的督查检查评比考核事项在现有基础上减少50%以上、规范精简各类报表填写等为教师“减负”的具体举措，切实减少对中小学校和教师不必要的干扰。

广大教师要“减负”了。日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》（下称《意见》）。教育部16日召开新闻发布会指出，要减掉中小学教师不应该承担的与教育教学无关的事项，改变形式主义、官僚主义的工作方式方法，提高教育教学质量和效率，把宁静还给学校，把时间还给教师。

《意见》包括六个方面20条，明确提出坚决避免就督查检查评比考核事项对学校和教师随意提出要求、确保对中小学校和教师的督查检查评比考核事项在现有基础上减少50%以上、规范精简各类报表填写等为教师“减负”的具体举措，切实减少对中小学校和教师不必要的干扰。

广东教师目前的负担重吗？他们如何看待《意见》的印发？期待未来如何“减负”？就这些问题，记者采访了部分校长和教师。

现状

基层教师负担较重 检查评比事项繁多

“《意见》印发，我举双手赞成！”广州市海珠区晓港东马路小学校长李颖致说，目前基层教师的负担确实比较重，为教师“减负”很有必要。

李颖致介绍，教师的负担重有多重原因。一方面，社会及家长的期待值越来越高，教育教学变革越来越快，教育教学工作的要求越来越高；同时，社会性事务工作需求日增，教师承担了午餐、课后托管、医保等非教育教学工作任务；此外，教师还要应对教育主管部门及各地方政府部门的评估、检查和督导。“期待《意见》能为教师减减负、解解压。”

《意见》指出，目前教师特别是中小学教师存在负担较重的问题，主要表现是：各种督查检查评比考核等事项名目多、频率高；各类调研、统计、信息采集等活动交叉重复，有的布置随意；一些地方和部门在落实安全稳定、扫黑除恶、创优评先等工作时，经常向学校和教师摊派任务。

广州一名不愿意透露姓名的教师对此深有体会。他举例称，学校近期完成了相关部门“扫黄打非”对学校和教师摊派的任务，但是在提交资料后，相关部门以“照片排歪，不合格”为理由要求学校重新提供资料，这让老师重复劳动。而且，除了日常教学工作，还要承担填写各类报表、举办活动等工作，耗费了很多精力。

影响

形式主义应付督查 干扰正常教学秩序

评比、考核、调研、街道社区事务……针对学校开展的一些事项名目繁多，让众多老师身心疲惫。“教师承担了与教育教学科研不相干的事务，必然会挤压备课、上课、批改作业等时间，打扰正常的教育教学秩序。”深圳一名教师说，他非常期待“督查检查评比考核减少50%以上”这一规定的落实。

该教师介绍，目前督查检查评比考核事项没有系统规划，突击检查更是猝不及防。“有时，老师突然收到通知，要对某一个事项进行检查，但是在此之前并没有要求我们做记录，我们就需要马上补充，影响正常教学工作。”

此外，重复检查也为教师们所诟病。广州一名校长称，有时候，针对同一个事项，教育局、卫健委、公安局等不同部门会进行重复检查，但检查的标准不同，教师就要重复准备，疲于应对。

该校长还指出，目前一些检查、考核事项与教育教学无关，重留痕轻过程，只看材料不看实际，不少学校以形式主义迎检应付官僚主义督查，让教师在一些无谓的事件中抽不开身，不利于营造教育教学良好环境。

期待

评比考核提前统筹 真正实现教师减负

在李颖致看来，《意见》作了较为细化的规定，落地后将有效减轻教师工作负担和精神压力，让教师更专注到日常的教育教学工作和专业技能的提升上；同时，学校的教育教学秩序也避免了疲于应付各种评估或突击检查，更加平稳有序，可以静下心来做好教育工作。

广州教师符伟平也期待，规范督查检查评比考核事项、规范社会事务进校园、规范精简相关报表填写工作等举措，能真正为教师减负，提高教师的工作实效。

在符伟平看来，科学合理的检查评比考核事项有利于教师教学育人水平的提高。“在提前统筹，并且不过分为教师增压的情况下，考核等事项能够让老师带着问题做研究、开展教学工作、总结教学成果，从考核中知道自己的长处和弱项，提升自我教学育人水平，形成良性循环。”符伟平说。

“目前教师的负担较重，除了要拼学业，还要应对各种文件要求和检查要求。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说，《意见》的印发，表明相关部门已开始尝试解决教师负担过重的问题，这是一项利好。但要真正为教师减负，还需将《意见》落到实处。

“做好落实教师减负，有助于提升教育幸福感。幸福感强的教师，才能传递教育的幸福，有乐教才有乐学。”李颖致说，“非常期待把宁静还给学校，把时间还给教师。”

南方日报记者 马立敏