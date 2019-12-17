我国出招减轻中小学教师负担

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

据新华社北京12月15日电 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

严格清理规范与教育教学无关事项

《意见》指出，由于一些历史的和体制机制方面的原因，目前教师特别是中小学教师还存在负担较重的问题，主要表现是：各种督查检查评比考核等事项名目多、频率高；各类调研、统计、信息采集等活动交叉重复，有的布置随意；一些地方和部门在落实安全稳定、扫黑除恶、创优评先等工作时，经常向学校和教师摊派任务。这极大地干扰了学校正常的教育教学秩序，给教师增加了额外负担。对此，必须牢固树立教师的天职是教书育人的理念，切实减少对中小学校和教师不必要的干扰，把宁静还给学校，把时间还给教师。

《意见》提出了总体要求，包括：坚持分类治理，从源头上查找教师负担，大幅精简文件和会议。坚持因地制宜，充分考虑区域、城乡、学段等不同特点，避免“一刀切”。坚持标本兼治，严格清理规范与中小学教育教学无关事项，突出重点，大力精简治标；协调好学校管理与教育教学关系，提高水平，发展专业治本。坚持共同治理，调动各级各部门、社会各界力量，形成合力，切实减轻中小学教师负担，进一步营造宽松、宁静的教育教学环境和校园氛围，确保中小学教师潜心教书、静心育人。

从严规范借用中小学教师行为

《意见》从进一步提高认识、统筹规范督查检查评比考核事项、统筹规范社会事务进校园、统筹规范精简相关报表填写工作、统筹规范抽调借用中小学教师事宜、强化组织保障六个方面，要求进一步营造全社会尊师重教的浓厚氛围，为教师安心、静心、舒心从教创造更加良好环境。

《意见》明确，清理精简现有督查检查评比考核事项。省级党委和政府要对现有涉及中小学校和教师的督查检查评比考核事项进行一次集中清理，严格控制总量和频次。要对各类校园创建活动严格审核把关，能合并的尽量合并，能取消的坚决取消。经过清理，确保对中小学校和教师的督查检查评比考核事项在现有基础上减少50％以上，清理后保留的事项实行清单管理。

《意见》指出，从严规范借用中小学教师行为。教育部门统筹中小学教师安排使用工作，严格限制和规范有关部门对中小学教师的抽调借用。对于借用中小学教师参与贯彻落实党和国家重大决策部署任务的，在不影响学校正常教育教学情况下，应经县级以上教育部门同意，并报同级党委审批备案，借用期限原则上不超过半年。

省级党委和政府要根据《意见》精神，列出具体减负清单，扎实推进减轻中小学教师负担工作取得实效。