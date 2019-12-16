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广东省留学服务协会官网正式上线

2019-12-16 11:05 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/邹长森）12月14日，由广东省留学服务协会主办的1847平台首届国际教育论坛暨平台上线发布会在广州举办。

　　广东省留学服务协会会长杜威在会上表示，广东省留学服务协会自成立以来，一直不断努力构筑综合性的服务平台，随着留学格局的不断变化，作为协会官网的1847国际教育平台由此诞生，从出国求学到回国就业，平台贯穿整个留学生涯的服务，全方位地为留学生保驾护航，为国家人才培养和创新型国家建设做出积极的贡献。

　　广东省留学服务协会常务副会长张得林认为，留学服务行业日益呈现蓬勃向上的态势，协会也在积极搭建服务交流平台，整合国际优质教育资源、完善留学服务体系，为广大留学生提供更多元的资讯和服务。同时，为了打造公正、健康的留学行业生态圈，协议制定严格的认证机制和行业标准，力争构筑起一个留学生的服务圈、安全网。

　　据了解，1847国际教育平台涵盖择校升学、留学规划、教育培训、海外研游学、就业移民等功能，是一个“一站式”多元体系的网络服务平台。该平台将着力打造“互联网+大数据”的信息化综合服务模式，充分发挥大数据的核心作用，提供“千人千面”的精准化个性留学服务。

　　1847国际教育平台CEO陈海龙介绍，1847国际教育平台整合了国际学校、留学机构和海外优质教育资源等多方面资源，构建一个围绕国际教育、人才培养的良性生态圈。“平台全面打造‘一站式留学闭环服务’，从升学规划、出国留学到后期保障，为学生提供便捷的一站式服务，为留学归国人群提供创业、就业的机会，打通留学教育产业链。”陈海龙说。

编辑： 罗予岐

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