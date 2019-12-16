南粤古驿道第三届少儿绘画大赛全省总决赛举行

12月14日至15日，“艺道游学·中国南粤古驿道第三届少儿绘画大赛”全省总决赛在汕尾海丰举行。

南方网讯（记者/邹长森）12月14日至15日，“艺道游学·中国南粤古驿道第三届少儿绘画大赛”全省总决赛在汕尾海丰举行。

全省700多组优秀选手及家庭汇聚于这座广东历史文化名城，重走革命先辈的红色之路，用童真炫彩的笔触向世界讲述汕尾的红色故事、非遗民俗，展示当地特色美食以及名胜古迹，分享汕尾的发展成果。

14日，总决赛选手分别在红宫红场、彭湃故居、新山村、丘东平故居纪念馆、羊蹄岭古道进行了游学采风活动，在整场游学过程中，参赛选手在主题游学手册、汕尾著名景点宣传资料等内容的辅助下，从革命历史、非遗民俗、名人故事、特色建筑等多线性的深度游学维度中自行探索，深刻体验汕尾海丰这座城市的亮眼之处。

组委会以农运中最具代表的农民协为会历史为背景设置互动游戏，通过再现协会中不同职能部门的作用为孩子们打造沉浸式互动场景。结合乡村振兴、历史名人、汕尾特色等主题设计的线上互动游戏也为参与者带来了别样的乐趣。展馆内生动专业的讲解帮助孩子们更好地理解和掌握当地的优秀传统文化，从而带动孩子们最大限度发挥了自己的感知力与创新力。

为让参赛选手及家庭更加全面、更加深入地感知汕尾海丰的历史文化底蕴。组委会还在红色文化广场前设置了一条文化长廊：展示了名人大家的史迹简介，科普了汕尾十大精品旅游线路。

15日，选手们围绕汕尾海丰相关主题内容进行现场创作。现场创作考验的不仅是选手们的基础功底扎实与否，更是对选手在游学采风过程中抓取挖掘文化元素、表达创作理念能力的一次检验。选手们分别以素描、水彩、水粉、国画、版画、沙画、手撕画等多种形式向我们展示了一个的红色、绿色、蓝色、古色俱全的魅力汕尾。

赛事主办单位代表广东省文化和旅游厅党组副书记、副厅长、省文物局局长曾颖如称，艺道游学·中国南粤古驿道少儿绘画大赛自启动以来依托南粤古驿道及其周边的历史文化资源，坚持创造性转化和创新性发展，开展了众多古驿道特色主题活动，不断赋予南粤传统文化新的时代内涵和现代表达。大赛通过家庭美育、游学创作、理论研究等多种方式和途径，引导孩子树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，让更多青少年儿童成为推动南粤古驿道历史文化传承的传播者。

广州美术学院建筑艺术设计学院副书记、硕士导师钱缨表示，“艺道游学”引领孩子们走进南粤古驿道、了解古驿道、探索古驿道，充分挖掘古驿道沿途的文化积淀，这些源远流长的文化都将随着同学们的所见、所闻、所想、所思化作灵感，形成一幅幅具有想象力和创造力的绘画作品，共同创作南粤文化之美。

据了解，今年是艺道游学·中国南粤古驿道少儿绘画大赛开展的第三年。据官方数据统计，三年来艺道游学以来，累计吸引77953名热爱绘画的少年儿童及43820组家庭参与其中，作品投稿量达142373幅，带动人数30万人次。