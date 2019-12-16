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毕业生签订劳动合同要注意这7个细节

2019-12-16 08:42 来源：南方网
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　　毕业生进入职场，就要与用人单位签订劳动合同，要想维护自己的合法权益，就要熟悉有关劳动合同的一些重要内容。

　　今天跟随小编一起听专家讲解，签订劳动合同要注意啥↓↓↓

　　首先应了解劳动合同必备哪些条款，毕业生在签订劳动合同之前，应与用人单位认真协商，不可以草率签订，特别要注意劳动合同是否具备《劳动合同法》规定的必备条款，以及有关用人单位义务和劳动者权利的条款是否缺失。

　　《劳动合同法》对劳动合同必备条款的规定包括这样几个方面：

　　♦用人单位的基本情况：如名称、住所和法定代表人或者主要负责人

　　♦劳动者的主要情况：如姓名、住址、居民身份证或者其他有效身份证件号码

　　♦劳动合同期限

　　♦工作内容和工作地点

　　♦工作时间和休息休假

　　♦劳动报酬

　　♦社会保险

　　♦劳动保护、劳动条件和职业危害防护

　　♦法律法规规定应当纳入劳动合同的其他事项

　　此外，劳动者和用人单位可以约定试用期、培训、保密、补充保险和福利待遇等其他事项

　　关于劳动合同，毕业生往往会遇到许多问题，我们重点关注其中常见的四个：

　　问题一：单位在我工作一段时间后，根据我的表现决定是否签订劳动合同，可以么？

　　答案是不可以！按照规定，用人单位从用工之日起就应该签订书面的劳动合同，最晚也应该在用工之日起1个月内签合同。就算有试用期，也要签合同。

　　问题二：试用期工资应该怎么计算？

　　试用期间工资不能低于本单位相同岗位最低档工资的80%，不能低于劳动合同约定工资的80%。同时，也不能低于用人单位所在地的最低工资标准。

　　问题三：有劳动关系，但没有及时签订劳动合同是不是只能自认倒霉？

　　答案是否定的。遇到这种情况，按照有关规定，如果工作不满1年，单位应支付双倍工资并补签合同，如果劳动者不愿意续签合同，单位还要支付经济补偿。

　　问题四：试用期是劳动的必备条款么？

　　答案同样是否定的，是否约定试用期由合同双方当事人根据情况协商，也可以不约定。没有约定试用期的劳动合同不影响其成立与生效。

　　在合同签订过程当中，有些用人单位为降低用人成本而侵犯毕业生合法权益，初入职场的毕业生要慎签七类合同：

　　一要慎签口头合同。口头合同也叫口头协议，是指双方当事人以谈话，电话等口头形式对合同内容达成一致，无任何书面或其他有形载体来表现合同内容。一旦发生纠纷，举证困难，维权也很不容易。

　　二要慎签简单合同。这类合同没有细节条文约束，看似没有什么问题，一旦在遭遇解除劳动合同等问题时，合法的权益往往得不到充分的保障。

　　三要慎签要求缴纳证件或者财务的抵押合同。劳动合同法明确规定，用人单位招用劳动者不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保，或者以其他名义向劳动者收取财物。

　　四要慎签阴阳合同。有的单位为了应付检查，以可以少缴税款为理由，同时准备了一份低薪的假合同，和另一份高薪的真合同。而当发生劳动纠纷时，如果牵涉到经济补偿或者赔偿金的数额，很有可能按照低薪假合同来计算。而且我们还应注意到，看似少交的个税，其实毕业生五险一金的缴费基数也跟着变低，导致实际权益受损，对此，毕业生务必谨慎行事。

　　五要慎签含有工伤概不负责的生死合同。防止用人单位在发生安全生产事故后，逃避应该承担的赔偿责任，特别是在建筑，化工，采矿等高危行业，求职毕业生一定不可以抱有侥幸的心理，不认真阅读合同条款。当然啦，即使签订了此类合同，只要是工作原因造成的工伤，劳动者仍然可以申请工伤认定。

　　六要慎签暗箱合同。这类合同往往不向求职者讲明合同的内容，更多的只规定用人单位的权利和劳动者的义务，很少或者不规定用人单位的义务和劳动者的权利，是一种故意隐瞒劳动合同内容的做法，签订时要仔细查看。

　　七要慎签霸王合同。这个合同往往只从单位角度出发，迫使毕业生在违背真实意志的情况下签订合同，求职者处于很被动的地位。如要求入职非涉密岗位的求职者，几年内不可跳槽至同行业公司工作，女职工在合同期内不得结婚生子，劳动者试用期离职的不结算工资。劳动者要无条件服从加班安排等等，这些内容于法无据，我们也要慎重对待。

编辑： 罗予岐

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