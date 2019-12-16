上百位省内外专家齐聚佛山，共话教师队伍建设改革

论坛为期两天，旨在为粤港澳大湾区的专家学者交流互动提供良好的平台，为粤港澳大湾区教师队伍建设提供智力支撑。

12月14日，第二届粤港澳大湾区发展与教育创新高端论坛开幕式在西樵山下举行，上百位专家学者齐聚佛山，共话教师队伍建设改革。论坛为期两天，旨在为粤港澳大湾区的专家学者交流互动提供良好的平台，为粤港澳大湾区教师队伍建设提供智力支撑。

“粤港澳大湾区教育的发展必然离不开优质教师队伍建设，而教师队伍的建设紧密联系国家发展大局。”广东教育学会会长李学明表示，教师特别是高素质、高水平教师，是我国各级各类教育事业发展与提高的重要基石。新时代教育科学研究工作要“服务实践需求”，以重大教育战略问题和教育教学实践问题为主攻方向，支撑引领教育改革发展。

开幕式上，广东省教育研究院院长汤贞敏对新时代粤港澳大湾区教师队伍建设改革的背景分析、内涵审视与路向探究做了详细报告；澳门城市大学教务长、教育学院院长李树英则辩证思考新时代下教育“智慧”的概念，以生动一线案例辩证提出在教师专业发展中，特别是在智慧教育环境下要提升教师基于实践的教育智慧；华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中则进一步谈及“教师身份认同及其提升”问题。

“提升教师身份认同度，需要树立正确的教师职业认知，并寻求个体认知与公共认知的一致性；建立公共认同转化为教师自我认同的落实机制；完善教育学科的学科体系建设，并处理好教师教育的实践话语与教师教育学科的学理逻辑的关系。”卢晓中说。

佛山市南海区西樵镇教育改革发展与教师队伍建设特色亮点突出。该镇教育局局长黄学军介绍，西樵通过实施“1-2-1”教学管理平台，扎实教师业务功底；举办年度“樵智•汇”，融入教师培育全过程；同时以西樵教育培训基地为载体推进教师研修升级加速教师的专业成长。截至目前，受邀专家、学者和名师共383人参与该镇教师业务素质提升培训。

本次论坛由广东教育学会粤港澳大湾区教育协同发展专业委员会、华南师范大学教育科学学院、华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院与佛山市教育科学研究所主办。

据华南师范大学教育科学学院副院长施雨丹介绍，该经过20年的发展历程，学院构建起包括学前教育、中小学教育、职业教育、特殊教育等在内的完整教师教育体系，承担着澳门接近70%的中小学和幼儿园教师培养和培训工作，教育服务辐射广泛，为大湾区教育领域的合作打下了坚实的基础。

“论坛选择在佛山举办，是对佛山教育工作的鼓舞和鞭策。此次研讨的主题，对于推动粤港澳大湾区国际教育示范区建设、加快提升湾区城市教育现代化水平和深化教师队伍建设改革具有重大意义。”佛山市教育局局长商学兵表示，希望通过专家学者研讨交流，为佛山抢抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动效应”的重大历史机遇，着力打造佛山教育现代化升级版提供方向指引。

据了解，未来佛山将以市委市政府名义出台全面深化新时代教师队伍建设改革的文件，把教师队伍建设改革作为一项重大政治任务和根本性民生工程加以推进，加快解决师资数量配备不够足、名师人才不够多、体制机制不够顺等制约教师队伍建设的瓶颈问题，提升教师队伍治理能力，打造粤港澳大湾区教育人才发展高地。

距离开幕式主会场不远处，西樵中心幼儿园内一群穿着黄色运动服的孩子们在操场上舞着“功夫篮球彩旗操”，迎来现场一阵阵掌声。这是第二届粤港澳大湾区发展与教育创新高端研讨会的其中一个分会场，来自粤港澳大湾区九个地市的幼儿园老师来到现场观摩学习。

包括“学前教育教师专业发展”分会场在内，“新高考下普通高中教师专业发展”“面向大湾区的基础教育师资队伍建设”“新时代下青年教师专业成长”等多个论坛分会场在当天同步举行，粤港澳三地上百位专家与学者根据不同话题展开交流研讨，为大湾区教师专业发展、师资队伍建设提供新思路。

来源：南方号“佛山大课堂”