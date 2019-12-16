广州初中综合素质评价结果不计入中考总分

深圳的综合素质评价引发热议，而广州市初一初二学生也从本学期开始实施综合素质评价，实施情况如何？

南都讯 深圳的综合素质评价引发热议，而广州市初一初二学生也从本学期开始实施综合素质评价，实施情况如何？有家长表示仍然有点蒙，不知得分点和失分点在哪；有学校称，一般情况下，学生都能拿到B级以上，学生完成24小时服务活动并不难，就是老师的工作量会很大。据了解，广州市教育局近日已在各区进行调研，就广州初中综合素质评价开展情况听取基层意见，后续系统或会进一步优化操作。

在中心城区和农村地区部分学校进行了评价试点

2018年，广东省教育厅出台《关于实施初中学生综合素质评价的指导意见》，要求从2018年开始实施。广州市根据教育部和省的要求，组织专家组研制实施办法，专家组调研了北京、上海等地的做法，多次征求意见，于2019年6月印发实施《广州市初中学生综合素质评价实施办法(试行)》。

据一位参与制定实施办法的专家表示，广州市优化细化了指标体系。专家组在制定指标体系时，认为广州市的指标要与省的保持一致，但不高于省的标准；并对指标体系进行了细化，把每个重要观测点的评分标准从省的0分、4分细化为0分、2分、4分，能更好地反映学生的达成情况，并提供了佐证材料列举。为使实施办法更切合实际，在中心城区和农村地区部分学校进行了评价试点。

该专家称，广州市综合素质评价结果不计入中考总分，仅作为录取依据或参考。一是作为普通高中自主招生和名额分配招生的重要参考。二是对普通高中和示范性高中录取提出了录取参考科目(地理、生物、音乐、美术、信息技术)学业水平考试的等级要求，但这里的等级不是综合素质评价的等级。

校内的志愿服务无须开具相关证明

其中，关于争议最大的“志愿者服务”这项，有部分学校表示，已接到上级教育主管部门的通知，要求学校尽量在校内挖掘资源，组织学生足不出校就能完成志愿服务。如果是校内的志愿服务，无须开具相关的证明材料。

记者了解到，目前已有学校统一组织学生在校参与活动，分学校、年级、班级三个层面组织。学生既可以参加统一安排的活动，也可以根据兴趣自愿报名参加活动。如初一上学期，学校统一安排的活动有校园值周志愿者，饭堂文明礼仪志愿者，校运会、艺术节志愿者，迎创文志愿者；学生自愿报名参加的活动有图书馆义工、校园垃圾分类指引员等。活动全部安排在学生在校时间内完成，只要学生按照要求参加学校组织的活动，基本就能达到24小时的要求。如果家长或学生想进一步培养社会责任感，可以在寒暑假自愿选择参加校外的一些公益活动。

研学必须是教育部门或学校组织

对于研学，教育部有相关的文件对研学有严格的界定，所谓研学必须是教育行政部门或者是学校组织的。所以社会的培训机构组织的活动是不能作为研学认定，各学校要加强对家长的宣传，杜绝校外机构营利性“研学”的渗透。

那么，学校怎样组织开展研学旅行或有组织的校外参观学习？有学校说，该校主要通过组织学生校外参观学习，没有硬性要求参加研学旅行。如在期中考试后安排了初一年级到新能源汽车厂开展社会实践活动，计划期末考试后的假前教育周再安排到博物馆参观艺术展览。到校外参观艺术展览不仅能算校外参观学习的次数，也能算参加艺术活动的次数。

在校参加艺术课程学习并通过测试也算“掌握1项艺术特长”

在《实施办法》中，要求学生掌握1项艺术特长。部分家长表示，这不是人为搅热艺术培训市场吗？“现在除了考虑语数英等学科的补习外，还得考虑各种艺术考级了，对于孩子来说，实在太难了。”家长王女士表示，要掌握一门特长不是一件容易的事，有的孩子可能根本没有艺术的兴趣和天赋，凭什么一定要有这个特长呢？

实际上，学校怎样实施“掌握1项艺术特长”这个观测指标？有学校负责人表示，这里的特长并不是要求学生去校外参加学习，掌握特长，观测办法是“在学校现场测评中展现1项艺术项目特长”，学生只要正常参加学校艺术课程的学习并参加期末课程测试就能达到要求，如这学期，学校要求初一学生参加音乐课学习并进行课标要求的唱歌测试，学生通过即可达到要求。

家长声音

对于广州市初中学生综合素质评价指标体系中要求：“研究性学习和小课题研究取得丰硕成果，在创新意识和创新能力上有突出表现”，家长有不同看法

正常情况下，研究性成果，是需要花大量时间去立项去不断攻克各个难题才能取得成果，在校初中生，以学科学习为主，每日有固定的课程安排，如何去取得丰硕成果？

——有家长质疑

现在学校有开设各种跨学科的课程，让学生参与研究，发散思维，将各个学科学到的知识融合运用。研究性学习和课题研究是国外教育最值得学习和吸取的一个部分内容。

——家长刘先生表示研究性学习很重要

早在我学生时期，学校就已经开展这种课题研究的活动，要小组讨论，开题、调研、做PPT、写报告，作为学生，一开始感觉很困难，但在研究的过程中确实吸收了很多书本以外的知识。

——家长林女士