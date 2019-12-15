展风采树榜样，一场中华文化盛宴在暨南园上演

3项赛事，历时2个多月，246支队伍，1056名参赛者，激烈角逐，优胜者尘埃落定。12月14日，“爱国青云志，追梦赤子心”暨南大学•张原天中华文化传播大赛颁奖典礼在暨南大学石牌校区举行，集中展示优秀学子风采，传播和弘扬中华优秀传统文化，留存经典优秀事迹，树立优秀榜样。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/王振华）3项赛事，历时2个多月，246支队伍，1056名参赛者，激烈角逐，优胜者尘埃落定。12月14日，“爱国青云志，追梦赤子心”暨南大学•张原天中华文化传播大赛颁奖典礼在暨南大学石牌校区举行，集中展示优秀学子风采，传播和弘扬中华优秀传统文化，留存经典优秀事迹，树立优秀榜样。

颁奖典礼分为 “乐·言忠信”“礼·行笃敬”“德·传五洲”三个篇章，对在“中华文化才艺大赛”“中华文化传播使者年度人物评选活动”以及“中华优秀传统文化社团及优秀项目培育计划”中表现优秀的学生和社团、项目进行表彰，并通过优秀节目的展演，全方位展示暨南人对中华优秀传统文化的理解与演绎。

暨南大学党委书记林如鹏教授在致辞中回顾了中华文化月系列活动在暨南园里掀起的文化热潮，对脱颖而出的优秀节目与获奖学生表示赞赏，他鼓励暨南学子以他们为榜样，乘风逐浪、扬帆远航，将中华文化远播至五洲四海。

张原天博士向林如鹏书记赠送支票牌

活动现场，新加坡华侨、暨南大学校友张原天博士向暨大捐赠人民币1000万元，用于“一带一路”沿线国家奖助学金建设。此前，在学校113周年校庆之际，张原天博士已向暨大捐了1150万元,设立“暨南大学·张原天中华文化传播基金”，支持暨南大学举办“暨南大学·张原天中华文化传播大赛”系列活动。

“当前，海外华侨家庭中中华传统文化缺席的情况较为常见，为母校、为中国做些事情是我多年漂泊海外的心愿。”张原天博士希望有更多华夏儿女铭记中华民族精神，积极投身到传播和弘扬中华优秀传统文化的行动中去。他也相信在共同努力下，下一届中华文化传播大赛会更加精彩。

颁奖典礼上，“中华文化传播使者年度人物”马来西亚华人温佩素说，无论是她在中国的努力，还是在马来西亚的理想，都源于对中华文化的热爱与忠诚。来自意大利的华侨陈展博说，他喜欢参加社会活动，更愿将中华文化内涵传递给更多的人。他们用音乐、用文字、用语言、用行动，让中华传统文化在暨大校园里生根、发芽。

十佳中华文化传播使者年度人物

现场还公布了“中华优秀文化社团及优秀项目培育计划”， 重点支持和培育传播中华优秀文化的社团和项目，搭建中华文化校园学习和展示平台，让中华优秀文化深入人心。

十佳中华文化优秀社团及品牌项目

十佳中华才艺项目及十佳中华才艺大赛风采人物

中华文化传播指导老师

本次“暨南大学•张原天中华文化传播大赛”系列活动是深化校园文化氛围、打造特色校园文化的创新实践，为有志传播中华优秀文化的暨南人创造了机会，也将文化自信的种子扎根在暨南学子的心田。