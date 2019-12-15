近年来，清华大学在“双一流”建设中，构建了包括学科领域-学科群-学科三个层次的学科建设体系，在学科领域层面，按照工、理、文、医等四个学科领域分类发展，以一流学科为引领，以突出学科优势和特色为重点，确定各学科领域发展目标、思路和建设任务。

13日，清华大学正式发布《关于持续深化改革，提升理科发展水平的实施意见》（以下简称《实施意见》）。为加快推进一流大学和一流学科建设，打造富于原创、交叉合作、世界一流的清华理科新格局，学校推出以“涵养学术生态（Nurturing Academic Ecosystem），提升学科质量（Advancing Disciplinary Excellence）”为核心的理科提升计划（简称“双E”计划）。

清华大学推出理科提升计划，旨在以引领国际学术前沿、服务国家战略需求为核心使命，加快建设有利于原始创新和交叉融合的理学学科体系，遵循学科发展规律，构建具有清华风格的世界一流理科。

《实施意见》指出，要充分尊重理科教育和研究的规律，营造有利于创新的环境和文化，构建健康的科学家生态群，鼓励学者自由畅想、大胆假设、辩证思考、认真求证，培育学生具备科学思维能力与探索创新精神，依托优良的学术生态有效提升学科质量。

《实施意见》明确了清华理科发展的阶段目标：2020年部分学科进入世界一流水平行列，2030年整体达到世界一流，2050年前后达到世界顶尖水平。为了实现这些目标，学校将通过瞄准学科前沿、突出学术原创、鼓励交叉合作等途径，通过合理布局与重点支持相结合，促进理科各学科协调发展。具体包括：

瞄准学科前沿。以面向国家需求的重大科学问题和世界学术前沿科学问题为导向，主动参与国内外重大合作研究项目，重点支持有可能取得重大突破的研究工作。

突出学术原创。营造良好的学术环境，支持教师长期从事基础研究工作并获得有影响力的原创成果。

鼓励交叉合作。加强学科交流，促进理科不同学科间以及理科与其他学科间的合作，支持交叉学科发展。

为实现上述目标，清华大学将从学科布局优化与合作、提升人才培养能力、建设一流师资队伍、提升影响力等方面着手，进一步完善理科发展工作机制，加强学科发展规律研究，为落实《实施意见》提出的各项任务奠定基础。

近年来，清华大学在“双一流”建设中，构建了包括学科领域-学科群-学科三个层次的学科建设体系，在学科领域层面，按照工、理、文、医等四个学科领域分类发展，以一流学科为引领，以突出学科优势和特色为重点，确定各学科领域发展目标、思路和建设任务。

2017年7月和2019年1月，清华大学先后发布了《关于加快哲学社会科学繁荣发展，推进文科建设“双高”计划的实施意见》和《关于持续深化改革，提升工科发展水平的实施意见》。此次发布的理科提升计划，是推动学科分类发展规划的重要组成部分。

作为提升清华理科影响力的举措之一，清华大学设立“科学之美”讲坛，邀请国内外著名科学大师和知名学者演讲，宣扬基础科学的魅力。