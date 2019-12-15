申报人学术造假可“一票否决”

专技人才是推动广东经济社会高质量发展的重要力量。目前，全省共有专技人才636万人，其中高层次人才77万人，同比新增专技人才36万人，新增高级职称人才近2.7万人，越来越多的专技人才选择在广东发展。

8月起，我省各个领域的职称评审陆续启动，不少参与职称评审的专业技术人才（下称“专技人才”）发现，今年的职称评审有不少新变化。

专技人才是推动广东经济社会高质量发展的重要力量。目前，全省共有专技人才636万人，其中高层次人才77万人，同比新增专技人才36万人，新增高级职称人才近2.7万人，越来越多的专技人才选择在广东发展。

近年来，我省紧紧把握职称评价是专业技术人才队伍建设“指挥棒”这一定位，进一步优化完善职称评审标准，不断推进人才评价科学化。

注重科技成果转化

如何进一步完善职称评价标准建设，我省着力从品德、能力、业绩三个方面进行评价指标的细化和创新。

“专技人才队伍是现代社会的重要组成群体，他们的道德水准也起到一个关键、标杆性的作用，因此我们对专技人才的学术不端行为要采取严厉的处罚措施。”参与本次职称评价标准修订完善的广东省能源集团有限公司人力资源部经理吴广旭说。

近年来，国家对学术不端行为的监督查处力度显著加强，在本轮职称评审改革中，我省突出品德为先，重点考察专技人才的职业道德，对于职业道德失范和学术造假的职称申报人采取“一票否决”。

职称改革的另一个重要方向，是明确设立创新能力评价指标，鼓励专技人才注重科技成果转化。例如，测控仪器工程技术人才在申报高级工程师职称时，条件之一是需要作为主要发明人，取得发明专利1件或使用新型专利3件，其中至少1件实现产业化，并且需要取得良好的经济效益和社会效益。

此外，我省不将论文作为评价应用型人才的必要条件。在今年我省医药行业专技人才职称评价改革实施方案中，论文不再成为医药行业从业人员职称评审的硬性要求。评审进一步调整论文、科研成果的指标权重，转而突出工作业绩评价，将完成本职工作作为职称评审重要条件。

根据地区实际制定相应标准

为避免简单的标准划定导致职称评审结果偏离实际，我省各行业主管部门在研究制定本系列职称评价标准时，会根据行业的特点与各地区实际情况，研究制定相应的评价标准。

在工程技术领域，我省重点评价工程技术人才掌握必备专业理论知识和解决工程技术难题、技术创造发明、技术推广应用等实际能力和业绩，并将工程技术人才细分为15个专业进行分类评价。

“新职称改革，充分考虑不同地域、不同学段、不同学科教师岗位的特点和要求，体现了职称改革的全面性和实际性，让一线尤其是薄弱地区教师看到了希望，有了盼头。”湛江市第二十七小学校长陈玉娟说，职称改革后，更加突出考核教师师德素养、工作绩效和能力水平与岗位要求的匹配度，进一步带动学校教研能力的提升。

此外，职称制度改革还注重完善中级和初级职称标准，建立职称评价标准的分级管理和动态调整机制，并及时更新系列专业职称评价标准。

试行证明材料告知承诺制

省人社厅职称评审结果确认办事环节从6个减少到2个，时间从30天压减到5天……在今年的职称评审中，省人社厅推出多项举措精简流程与材料，“减负”成为职称制度改革的关键词之一。

为进一步减少申报人的办理成本，省人社部门还鼓励有条件的地市和行业领域探索试行证明材料告知承诺制，即由个人作真实有效的书面承诺，经用人单位确认后可替代相关证明材料。

随着专技人员资格考试报名告知承诺制试点的推行，目前已经有42万名参加专业技术资格考试考生就近报名报考，近30万名考生实现资格审核“零跑腿”。

去年11月以来，继续教育公需科目由省财政统筹安排经费，为不少申报人减轻了负担。我省也已经实现继续教育学时自动登记、学时认定权下放至部分用人单位。除教育、卫生健康等行业，申报人仅需登录“广东省专业技术人员继续教育管理系统”，便可进行公需科目的学习和学时登记，并由用人单位审核认定学时后，系统将自动生成继续教育电子证书。