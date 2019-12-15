高校研究生拖欠学费为何难解

正常情况下，一个人读到硕士研究生至少22岁，读到博士研究生至少25岁。接受了超过十五年的学历教育，一些高校与部分研究生，不仅存在于教与学的关系之中，也陷入了一段“债务纠葛”——高学历本应兼具高素质，研究生却成为“讨债”对象。

“有钱就赶快补交一下吧，年底学校财务需要核算。”

不出所料，临近年末，西安某高校博士生马瑞明又接到了催缴学费的电话。

电话那头是学院辅导员，语气平平。

电话这头，马瑞明倒也没多说什么，应了几句，就挂断了电话。

目前，马瑞明就读教育学博士，学制三年，学费1万一年。除了第一年，后两年均未按时缴纳学费。

正常情况下，一个人读到硕士研究生至少22岁，读到博士研究生至少25岁。接受了超过十五年的学历教育，一些高校与部分研究生，不仅存在于教与学的关系之中，也陷入了一段“债务纠葛”——高学历本应兼具高素质，研究生却成为“讨债”对象。

某高校涉及数千人，欠费4000余万元

“一直没有给家里贡献收入，也不好意思再伸手，向父母要钱。”在博士一年级那年，马瑞明结婚，生活的压力陡增。

除了和导师做一些调研项目，获得“少得可怜的”劳务费以外，马瑞明没有别的收入来源。

尽管马瑞明所在高校和其他学校一样，有着覆盖面很广的奖助学金政策。按照正常逻辑，他完全可以先交上学费，再获得奖助学金，达到“收支相抵”。然而，问题就卡在这里。

“这本账，我也知道怎么算，可就是缺那部分的钱。”由于学业能力问题，马瑞明没能按时毕业。延期毕业最直接的影响是，“再也拿不到每月2300元国家发放的生活补贴”。

按照现行研究生教育收费制度，全日制学术学位研究生学费标准，硕士生每生每年不超过8000元，博士生不超过10000元。

如果真遇到经济困难，完全可以求助于奖助政策体系。

“现在，再回生源地贷款，不仅抹不开面子，手续还麻烦。学费欠着就先欠着吧，也不是什么大事。”马瑞明的坦诚让记者感到意外。

在采访过程中，记者联系了多位拖欠学费的研究生。但他们中的大部分均拒绝接受采访——“不光彩”“不是好事，不好意思说”。

研究生、恶意、拖欠学费，这三个词语任意组合，足以引发舆论关注。

2007年，时任教育部财务司巡视员兼资助中心主任崔邦炎透露，有学生欠缴学费，原因并不是家庭经济困难，还存在少数恶意欠费的现象，“拖欠学费的高校，有的上千万元、几千万元，甚至上亿元”。

过了十多年，记者调查发现，情况并未好转。

在“仔细核对财务数据”后，湖南省一所高校的财务负责人向记者发来短信：截至目前，我校欠缴学费涉及博士生4000余人，累计欠费1700余万元；涉及硕士生9000多人，累计欠费2400余万元。

12月6日，记者致函教育部财务司，就全国范围研究生拖欠学费的情况进行采访。截至记者发稿，未获得回复。

现在，马瑞明丝毫不在意欠费“这档子事儿”，而是最在意自己什么时候可以毕业。

“最后，我不可能不交。等我快毕业时候，学校一定会拿着学位证、毕业证卡着我。”他笃信，“只要博士顺利毕业，签了工作，一次性交清2万元的学费，应该不是难事。”

刚毕业参加工作的文凯，就是按照马瑞明“设计的路线”，在硕士毕业前，缴清了拖欠学校的一万余元学费。

因为挪用了父母给的学费钱，研一刚开学，文凯就无法按时缴纳学费。一次与学长的聚会上，文凯听到了“可以缓交学费”的说法，“有钱没钱都可以先拖着，学校也不会催。”

到现在，文凯都记得当时自己的第一反应，“心里打了一个问号”。在向学长们“多次确认”之后，文凯也下定决心——“缓交”！

于是，他“缓交”了2016年、2017年两学年学费，共计1.6万元。没交学费，并未对他产生任何影响，文凯和其他同学没什么两样，“顺利入学注册，课正常上，考试正常考”。

“因故迟交，跟风缓交，还不是最坏的情况。”东北某高校研究生院教师陈明介绍，“欠费学生中还有一群特殊人群——在职博士研究生。他们一边工作一边学习，精力难兼顾，攻读博士学位的难度相对较大。一些人索性先不交学费，等到能读下来就交，读不下来就算了。”

2.学生欠费习以为常，学校催缴“例行公事”

每年开学、年底、毕业季前，韦丽最为忙碌。催缴拖欠的学费，是这位南京某高校助管的“份内工作”。

最近一次催缴在职博士学费，对方给出的说法是，“忘记了交费时间”，随即，迅速挂断了电话。

依照韦丽的经验，接到通知后，有的同学第二天就去补齐，但也有同学会继续拖延，直到毕业，“有的是不催不交，有的是催了也不交”。

“现在，有的同学信用卡用得比较频繁，生活花销一大，就容易资金紧张”，韦丽推测，“当他们确实周转不开的时候，就有可能挪用学费。”

拖欠学费在该校一定程度存在，一些学生对此习以为常，而校方的反应，也令人费解。

“每年催缴学费就像例行公事。”在韦丽看来，“学校催缴的态度并不严厉，只是要求我们电话通知，走个形式而已。”她分析，学校对这件事并不上心，可能是学校的运转不单单靠学费，更多的是来自国家拨款。

不同的学校在如何处理拖欠学费的问题上，行动并不一致。

“学校催缴的力度，与该高校的经济实力、国家财政拨款数额关系密切。”福建某高校财务处工作人员王乐透露。

“学生学费收入是高校收入主要来源之一，在一定程度弥补了国家财政拨款的不足。对于一些中等规模高校，特别是地方院校来说，上千万的学费收入会直接影响学校正常运行，而对于财政拨款充足的知名高校来说，学费收入占比小，发挥的作用也不大。”王乐告诉记者，“拖欠学费的问题并未引起这些学校的重视。”

部分学生习以为常，一些学校不重视。那么，拖欠的学费靠什么收上来？

拖欠学费到毕业前的“最后一刻”，是学校和学生双方都默认了，欠费的学生拿不到毕业证和学位证。韦丽认同这一说法。

毕业证和学位证——似乎是少数能够震慑学生按时缴费的“武器”。

但是，教育部曾多次发出《通知》，明确要求各地高校对已经结束学业并考试合格的高校毕业生，不许以任何理由、任何借口扣押学生的毕业证书、学位证书。

“想用‘两证’堵住恶意欠费的学生，这个办法根本行不通。”陈明多次处理研究生恶意欠费事件。他得出的结论是：“在这种处境中，学校就是弱势群体，要想做好研究生学费缴纳工作，还是要靠平时的引导和督促。”

在北京交通大学经济管理学院官网上，一则2017年的新闻并不起眼，但是表明校方的态度。

这则《关于学硕和博士生欠费（学费或住宿费）公示》，公布了52位欠费学生的学号，他们的欠费金额从540元到10000元不等。该《公示》的关键性信息是提醒“未能成功缴费的学生，均不视为成功注册”。

事实上，《普通高等学校学生管理规定》指出，按规定缴纳学费是学生应尽的义务，未按学校规定缴纳学费的，不予注册学籍。

“相关管理规定和法律法规一直都有，但是，很多学校并未严格执行，拖欠学费越严重的高校，越能说明校方的管理松散。”陈明认为。

3.拖欠学费，让诚信教育流于形式

2016年，东北师范大学在籍研究生3670人欠费，累积欠费金额4029万元。其中，博士1000人欠费，欠费1864万元；硕士2670人欠费，欠费2165万元。

“我校地处经济欠发达地区，4000余万元的欠费数额巨大，对办学经费的高效运转，带来了极大挑战。”东北师范大学研究生院副院长刘志称，“更重要的是，本应是高学历、高素质的人才，却罔顾契约精神，恶意拖欠学费，这为我们人才培养提了醒。”

《高等教育法》规定：“公民依法享有接受高等教育的权利”，一个人不论其家庭收入、性别、居住地理状况怎样，只要达到入学标准都可以入学接受高等教育。同时也指出，“高等学校的学生应当按照国家规定缴纳学费”。

多年来，许多研究生形成了“毕业前缴清即可”的观念。刘志说：“在思想观念上必须扭转这个误区。高等教育不属于义务教育范畴，研究生接受教育须遵循权利与义务对等原则。”

通过长达一年的全力催收，2017年，东北师范大学实现全日制研究生历史欠费全部清缴。截至2019年，该校连续三年实现全日制研究生“零欠费”。

“实现研究生学费全部按时缴纳，经历了一个艰难的过程。”刘志介绍，学校采取了“教育引导与严格执规相结合，以教育引导为主”的工作策略，充分体谅难处，努力教育引导，反复提醒告知，尽量多给机会。

“通过一对一讲政策、发函件、打电话，导师、辅导员、学生干部轮番上阵，先后开展了15轮次的学费催缴。同时，通过协助办理国家助学贷款、给予困难补助等多种方式帮助家庭经济困难研究生缴纳学费。”刘志补充道。

在学费催缴工作方面，既没有牵头组织部门，也没有建立行之有效的沟通管理制度和工作规范，大多数人会把责任指向财务部门。目前，既缺少有效准确认定学生是恶意欠费还是因贫欠费，又缺少有针对性的催缴规定和刚性计划的情况下，催缴工作需要多部门的通力协作。王乐建议，甚至可通过法律途径制定出针对高校学生在校期间欠费，特别是恶意欠费行为的处罚措施。

动真格的情况，还是少数。

2018年4月，东北师范大学取消了全校35名恶意欠费学生学籍。“对于恶意欠缴学费的学生，学校也根据《普通高等学校学生管理规定》的相关要求予以严肃处理。”刘志说。

“发生拖欠学费的行为，让高校的诚信教育流于形式。”华中师范大学教授范先佐表示，“我们一直强调要把加强学生诚实诚信教育放在重要位置，多途径、多形式教育引导学生诚实做人、诚信做事。无法遵守校规校纪，无法主动按时足额缴纳学费，还何谈成长成才、贡献社会。”（应受访者要求，本文部分采用化名）