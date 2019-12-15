学分互认、课程共享……长三角十所高校携手共建“新医科”

学分互认、课程共享、中西并重……携手建设“从治疗为主到兼具预防治疗、康养的生命健康全周期医学的新理念”的“新医科”，打破“门户”推动医学教育资源共享，14日，长三角医学教育联盟在上海交通大学医学院成立。

新华社上海12月14日电（记者 仇逸）学分互认、课程共享、中西并重……携手建设“从治疗为主到兼具预防治疗、康养的生命健康全周期医学的新理念”的“新医科”，打破“门户”推动医学教育资源共享，14日，长三角医学教育联盟在上海交通大学医学院成立。

联盟由复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、上海中医药大学、南京医科大学、苏州大学、南京中医药大学、浙江大学、温州医科大学、中国科学技术大学、安徽医科大学联合倡议发起，14日发布了《长三角医学教育联盟上海宣言》。

上海市副市长陈群表示，联盟要开放性地做好医学教育标准体系构建和制定工作，在医学教育资源共享、临床研究、人才培养、教师发展等方面发挥积极作用，将联盟打造成为长三角教育一体化发展的积极倡导者、有力推动者、坚决执行者，为“健康中国”和高质量医学人才培养做出积极贡献。

据悉，联盟内高等医学院校将推进名师互聘、课程共享、学分互认，共建培训基地等，积极推进“新医科”建设，建设高水平复合型医学人才联合培养体系；融合发展、成果共享，推进医学创新高地与医疗合作平台建设，实质性推进联盟内高层次人才的相互兼聘与合作，通过完善前瞻性多中心临床研究和区域医联体模式，进一步深化区域医疗卫生合作；实现医学教育资源与信息的实时分享、远程互动和深度融合等。

联盟首任主席、中国科学院院士、上海交通大学医学院院长陈国强表示，联盟将协同推进医学教育质量提升、项目平台建设载体、教育资源共建共享、制度保障改革创新的一体化。