教育孩子，“零伤害”是底线

近日，上海有一位爸爸，就因为孩子经常不写作业，多次接到老师投诉，气得凌晨把孩子丢到火车站，让他一个人跪地乞讨。

真是太难了，因为孩子的作业，有家长气到住院，有家长为避免动手而将自己双手反捆，总之是不谈作业父慈子孝，一谈作业鸡飞狗跳。这不，据东方卫视报道，近日，上海有一位爸爸，就因为孩子经常不写作业，多次接到老师投诉，气得凌晨把孩子丢到火车站，让他一个人跪地乞讨。

这一操作引来很多争议，赞成者有之，批评者也有之。其实对于这种教育方式，向来没有统一的意见。奉行“棍棒教育”的人觉得，孩子不听话，就得严加管教，甚至不惜采用一些比较极端的方式，比如上述爸爸的作为；而另一些人则觉得，家长应该尊重孩子的天性和内心，以平等的方式进行教育。

说实话，在没有孩子前，我对后者更为推崇，而对前者则持批评甚至抵制的态度。但当自己有了孩子，尤其是孩子有了自主意识后，我渐渐开始对采用前者的父母产生了理解。

扪心自问，我们遇到上述情况，会怎么做呢？如果能用文明的教育方式来教育，又有几个家长愿意搞得如此鸡飞狗跳呢？这位爸爸之所以如此做，应该是到了万般无奈的境地。

虽然我理解这位爸爸的动因，但采用如此极端的教育方式，其不良后果及隐患是显而易见的。

首先，从孩子的角度来说，这样做的伤害其实蛮大的，最直接的就是孩子的自尊心会受到伤害。这一点我是有切身感受的，因为我小时候也被自己的母亲这么吓唬过。当年如果我不小心犯了比较严重的错误，我的母亲便会把一只碗一双筷子装进我的书包，丢到门口，然后指着我说，再不听话，就给我出去讨饭。

好在母亲的执行力没有新闻中的这位爸爸那么强，虽然书包扔了多次，却没有真让我出去乞讨，可是当时那种被围观的受辱感和无助感，现在想起来还是记忆犹新。再回到这个10岁的孩子，遭此惩罚，可想而知内心会有多大伤害。

其次，这么做，孩子的安全存在很大风险。凌晨3点半的火车站，一个只有10岁的孩子独自跪地乞讨，虽然现在的社会治安还算好，但也不能保证没有歹人会对孩子起歹心。就算外部环境都安全，也得防范孩子自己在思想上钻了牛角尖造成意外。这样的例子常有发生，作为父母，一定不能掉以轻心，更不能因为跟孩子生气，采用这种比较极端的教育方式，结果造成不可挽回的伤害。

父母在教育孩子的时候，要讲求方法，不要总采用“棍棒教育”，觉得自己的孩子想打就打，想怎么管就怎么管。《未成年人保护法》对父母如何管教孩子是有所规定的，如第十条规定“禁止对未成年人实施家庭暴力，禁止虐待、遗弃未成年人”，如第十一条规定“父母或者其他监护人应当关注未成年人的生理、心理状况和行为习惯，以健康的思想、良好的品行和适当的方法教育和影响未成年人”。

怎么教育孩子，因人因事而异，但无论如何也要守住一个底线，就是不能以伤害孩子的方式达到家长的目的。否则，只会南辕北辙，违背初衷。