来了！中小学放春秋假有望“提上日程”

我国将完善带薪休假相关制度建设，各地可以结合气候环境等情况统筹寒暑假时间，制定出台中小学放春假或秋假办法。

新华社北京12月12日电（记者王雨萧、安蓓）记者12日从国家发展改革委获悉，我国将完善带薪休假相关制度建设，各地可以结合气候环境等情况统筹寒暑假时间，制定出台中小学放春假或秋假办法。

国家发改委等九部门发布的《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》指出，鼓励用人单位在年初结合工作需要和职工休假意愿统筹安排当年休假，优先考虑子女上学的职工在寒暑假的休假安排；在保证开齐开足国家课程，完成好正常教育教学任务的前提下，各地可以结合气候环境等情况统筹寒暑假时间，制定出台中小学放春假或秋假的办法，引导职工家庭在适宜出行季节带薪休假。

意见提出，要加快推动落实带薪休假。将带薪年休假落实情况纳入职工大会、职工代表大会审议事项，定期向本单位职工进行报告和说明。组织部门、人力资源和社会保障部门按照职责分工对用人单位落实职工带薪年休假情况进行监督检查。

此外，针对优化节假日旅游出行环境，促进旅游消费等方面，意见指出，加快推进高速公路待贯通路段建设以及交通拥堵路段扩容改造；强化ETC的应用与服务；增强热门景区旅游出行保障能力，节假日期间增加景区与城市对外交通枢纽（高铁站、汽车客运站）间、景区与景区之间的城市公交线路或客运班线运力投放；在符合安全保障等相关条件的基础上，适当延长游览开放时间，鼓励开发夜间游览项目。