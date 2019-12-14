新高考要用多把尺子“量”人才

高考改革的重点在于把学生的健康成长、成才作为改革的出发点和归宿点，并且真正重视起来。

今年4月份，教育部印发了《关于做好2019年普通高校招生工作的通知》(以下简称《通知》)，对今年普通高校招生工作进行全面部署。《通知》提到，“要进一步完善学生综合素质档案制度……把学生综合素质评价作为招生录取的重要参考，改变简单以考试成绩评价学生的方式。”此后，上海、浙江、北京等地区相继启动新高考改革。截至目前，全国已经有14个省市成为新高考综合改革试点。

近日，在GES2019未来教育大会新高考改革圆桌论坛上，北京大学考试研究院院长、教育学院研究员秦春华表示，高考改革的重点在于把学生的健康成长、成才作为改革的出发点和归宿点，并且真正重视起来。

为何在高考录取环节要启动综合素质评价，具体包含什么内容、标准及量化考核？学校在育人过程中，应如何推动综合素质评价，学生又应该如何去适应新高考的需求变化？

实行多元评价，不唯分数论

高考改革向来“牵一发而动全身”，此次高考制度改革规模较大、涉及面较广、任务十分艰巨。作为2014年全国试点地区，上海、浙江率先启动新高考改革。北京、天津、山东、海南四地也于2017年加入第二批试点行列，之后改革陆续在全国铺开。

2014年12月，教育部发布《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》，明确规定综合素质评价主要包括5个方面：思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践。

据了解，目前综合素质评价是新高考改革“两依据一参考”中的“参考”，上海、浙江均建立了统一的综合素质评价信息管理系统，并供高校招生参考使用，使以往一次性、终结性的评价转变为过程性评价。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇指出，这样的改革是为打破单一的分数标准，改变传统高考中的“唯分数论”倾向，建立更加多元的评价体系，用多把尺子“量”人才。综合素质评价不是通过为每个学生“打分”来进行比较，而是记录每个学生的成长和特点，是从“优秀水平”到“个性展示”的转变。主要方式按高考成绩和大学面试成绩的比例来录取。

引导综合素质培养

目前全国还有十几个省、市、自治区尚未启动新高考改革，这些省份将采取哪种模式，颇令人们关注。

熊丙奇介绍，上海的综合素质评价录取改革方式，是在高考录取之前，增设一个综合素质评价录取批次，可由42所“双一流”大学参加录取，在高考前发布招生简章，学生根据自己的学业与综合素质发展情况进行申请，学校审核材料后给予学生综合素质评价填报志愿的资格，获得资格的学生在高考成绩公布后，根据高考分数和获得志愿填报资格的情况，填报综合素质评价志愿，高校结合高中综合素质评价进行录取，被录取的学生将不再填报后续志愿。这一录取方式，有利于丰富多元评价体系，引导中学重视学生的综合素质培养。

熊丙奇进一步说，在这一录取方式运作成熟后，可以进一步推进“学校自主提出申请成绩要求，达到成绩要求的学生可自主申请多所高校，高校独立进行评价、录取，一名学生可获得多张录取通知书再做出选择”的录取方式。这就充分落实了学校自主权，也扩大了学生选择权。基于这样的录取方式，再进行科目改革，其中价值也就充分体现出来。不同大学、专业在招生时，会自主提出对不同科目与成绩的要求，学生则根据大学、专业的要求，结合自己的兴趣、能力选择学科与课程。

随着素质评价的推进，学校及学生应该如何做呢？“高中须在教学中重视对综合素质的培养，包括组织学生多参加社会实践、进行公益活动，开拓学生的视野，增加拓展课的训练等。而学生现在显然不能只追求获得高考高分，必须在中学期间重视自身的综合素质发展，包括投入社会实践、参加社会公益，参加科创营，进行校外能力拓展等。”熊丙奇说。(本报记者 华 凌)