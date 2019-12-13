高三家庭遇到这6种“场景”时，试试这样做！

现阶段的考生状态普遍都会焦虑，家长不要一味的说一些宽泛的安慰语，可以试试掌握一些沟通技巧，让孩子觉得你是实实在在帮他分析问题、解决问题。

距离高考仅剩6个月，倒计时日渐减少，想要学得很多，总感觉时间不够？

平时自我感觉良好，考试也发挥不错，但分数下来却不理想？

一想到考试就紧张害怕，总是梦见考试发挥不好，交了答题卡总感觉哪里没填？

明明每天都刻苦学习，但晚上静心想却觉得什么收获都没有，效率很低？

……

谈到高三现阶段考生的情绪、心理有何特点，你家孩子是不是也有上述状态呢？

孩子每周仅回来一天，说多了担心说错也担心他们会烦躁，不说又觉得气氛挺“尴尬”。“焦虑”是现阶段考生普遍状态的关键词，当孩子们有以下烦恼时，家长不要一味的说一些“不要紧张、放宽心、正常发挥就好、加油……”等过于宽泛的安慰语，可以试着掌握一些沟通技巧，让孩子觉得你是实实在在帮他分析问题、解决问题——

场景1.高考是场很难应对的考试，一想到它就倍感压力？

专家支招——“高考在18年的生活、学习历程中确实是很大的挑战，遇到难事时，不要着急、焦虑，慢慢接受、科学应对，会解决的比较快。现在你们应该做的是，每天按原计划按部就班的走，做力所能及的事，不要想太过遥远的事情（比如6个月以后将如何应对、成绩是否有可能突飞猛进），只有你一天一天做踏实了，等过几月再回头看，自然会发现自己已经跨越了很多。”

场景2.总感觉脑子里乱乱的，如何才能学得好，考得也好？

专家支招——“如果六科知识在脑子里看得见，你看到的是什么样？可以试试把每次的试卷分门别类整理出来，比如数学，按你考试要求的知识点进行分类，晚上静下来再回想关于数学的空间是否变得整洁有序，长此以往，在考试中就会快速、清晰将知识点从大脑找出来，从而自信应对考试，这就叫胸有成竹。”

场景3.总觉得自己能力不足，只能做好基础的理解、记忆？

专家支招——“高考也考察你们的判断能力、分析能力、综合能力等。平时在学校尽量有规划地打草稿，书写清晰，抄东西记得核对等，这样可以避免一些小错误。同时养成做笔记、做标注、做错题的好习惯。不仅要知道题目的答案是什么，更要分析为什么，力求标注每道错题，指明其错误原因何在，并用实例证明。通过归纳可以提高复习效率，真正把握各种解题思路、方法和技巧。”

场景4.一上考场总是试卷还没做完时间就到了？

专家支招——“在规定时间内做完一套模拟题，完成后再对答案，看自己练习训练的正确程度，查找自己知识掌握情况，快速发现自己问题所在，在最短时间内予以弥补或矫正。通过这样的不断训练，可以适应应试压力，无论是平时的模拟考还是真正高考时就不会感到“手生”，学习状态自然就能提升。”

场景5.怀疑自己的学习方法是否有效？坚持好像没结果？

专家支招——“你周围的同学们应该都很拼，但也会有人苦了累了就开始放松懈怠，这都是很正常的。学习也是一个量变到质变的过程，不要怀疑自己的方法，试着调整情绪，坚定意志，只要坚持一定有效。比如池塘里的荷花，前几天它都只是开放一小部分，到了第30天就开满了整个池塘。你知道什么时候荷花开了一半吗？很多人都会认为是第十五天，其实到第29天时荷花都仅开满一半，直到最后一天才会开满另一半。所以，无论什么时候都不要放弃自己，要坚持到底，坚持到高考、坚持到高考出成绩、坚持到录取结果出来。成功需要厚积薄发，需要积累沉淀。”

场景6.都说心态很重要，那我到底该怎样保持一个好的心态呢？

专家支招——“练底气，气场很重要，每天都要有获得感，知识日益积累增多，应对考试自然有了底气；练勇气，要不畏惧高考，你从呱呱坠地到现在，经历了多少挑战都能顺利度过，能量的爆发不可估量，相信这次高考也一定能成功，试着多多回忆成长路上发挥好的场景和瞬间；练霸气，要学会争取，面对跟你水平差不多的同学，你要争取拿到每一点可能拿到的分数，其实呢，只要把会做的都做对一定能拿高分。”

指导专家：蓝敏 广东实验中学心理学高级教师，学生处副主任