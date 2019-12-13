教育部广东省人民政府2019年深化教育体制综合改革联席会议召开

研究推进广东教育体制机制改革，加快粤港澳大湾区教育合作发展，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，加快推进教育现代化。

12月12日，教育部、广东省人民政府在京召开2019年深化教育体制综合改革联席会议，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国教育大会精神和党中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，研究推进广东教育体制机制改革，加快粤港澳大湾区教育合作发展，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，加快推进教育现代化。教育部党组书记、部长陈宝生，广东省省长马兴瑞出席会议并讲话。

陈宝生指出，近年来，特别是党的十八大以来，广东省明确提出建设教育强省的目标，在加强党对教育工作的全面领导、贯彻落实党中央国务院教育决策部署、增强对教育发展的支撑保障力量、加大教育结构调整力度等方面，走在全国前列。陈宝生强调，要进一步发挥部省合作机制优势，着力打好大湾区和示范区建设教育攻坚战。要强化高校党的建设，将职业教育工作重点转移到扩容提质和保值增效上来，探索风险防范新机制，围绕“两个收官”部署明年教育工作，找准“十四五”教育发展的突破口，改革先行先试，走出广东路子，打造出引领大湾区和示范区建设的教育高地，推动部省合作迈上新台阶。

马兴瑞指出，广东省深入贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述和全国教育大会精神，认真落实部省联席会议确定的各项重点工作任务，在加强党对教育工作的全面领导、优化教育资源布局、提升职业教育服务能力、加大教育经费保障等方面取得了新成绩。广东省将牢牢抓住粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等重大历史机遇，积极改革创新，充分发挥“双区驱动效应”，重塑教育现代化新体系，努力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”。

教育部党组成员、副部长孙尧主持会议。广东省副省长覃伟中在会上介绍2019年广东教育综合改革进展情况和2020年工作思路。